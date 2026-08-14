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Rendkívüli helyzet a horvát tengerparton: magyarok tucatjait kellett kimenekíteni az éjszaka
Legalább 58 magyart kellett kimenekíteni a horvát tengerparton tomboló erdőtűz miatt: a külügy egész éjszaka dolgozott, a konzulok egyesével hívják végig az érintetteket, miközben a helyi hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak az elhelyezésükről.
A horvát tengerparton pusztító erdőtűz miatt legalább 58 magyar állampolgárt kellett evakuálni – derül ki Orbán Anita külügyminiszter friss tájékoztatásából. A kimenekített magyarok közül mintegy 45 főt egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 embert pedig egy másik biztonságos helyszínre vittek. A horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak az ellátásukról.
A konzulok egész éjszaka fogadták a megkereséseket, és felvették a kapcsolatot a konzuli védelemre regisztrált érintettekkel is. A segítséget kérők pontos száma még nem ismert, mivel a kollégák folyamatosan hívják végig az érintetteket, hogy felmérjék, kinek milyen támogatásra van szüksége. A legtöbb kérdés a kimenekítés, az elhelyezés, a biztonságos hazatérés, illetve az otthagyott személyes tárgyak és járművek sorsa kapcsán érkezik.
Két család – összesen hét magyar állampolgár – csak gyalog tudott elmenekülni, és jelenlegi információk szerint az autójuk a tűzben maradhatott. Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba, további sérültről nincs hír. A konzuli szolgálat a kórházzal is folyamatos kapcsolatban van.
A helyszínen két, Zadarban szolgálatot teljesítő magyar rendőr is segíti a munkát, akik a Belügyminisztérium döntése alapján egyelőre a térségben maradnak. A zágrábi nagykövetség biztosítja a szállásukat. A másik helyszínre kimenekített 13 magyarért két kisbusz indult el Magyarországról.
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A külügy jelenleg minden ismert érintettel felveszi a kapcsolatot, segít a helyi hatóságokkal való egyeztetésben, és szükség esetén támogatja az elhelyezést vagy a továbbutazás megszervezését. A tűz terjedését a horvát hatóságok megállították, az oltás azonban továbbra is zajlik, speciális repülőgépek bevonásával. Újabb evakuálásról egyelőre nincs információ.
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