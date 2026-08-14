Rendkívüli! Pusztító tűz ütött ki a magyarok kedvenc üdülőhelyén, azonnal megindult a kimenekítés

A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak - közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.

Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és az éjszaka többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet.

"A legfontosabb hír, hogy az általunk ismert, illetve a konzuli szolgálathoz fordult magyar állampolgárok jelenleg biztonságban vannak" - emelte ki a miniszter.

Orbán Anita azt kérte a térségben tartózkodó magyaroktól, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait, és szükség esetén haladéktalanul forduljanak a konzuli szolgálathoz, amelynek 24 órában elérhető zöld száma: +36 80 36 80 36.

Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre fekvő, közigazgatásilag Omis városához tartozó Lokva Rogoznica település közelében. A tűz először egy fenyőerdőt és a növényzetet pusztította el, majd gyorsan átterjedt a házakra is, több száz lakost és turistát kellett kimenekíteni.