Olyan migránsáradat érte el Európát, amilyet még nem látott a világ: óriási a káosz, egy nap alatt 50 ezren jutottak át a határon

Egyetlen nap alatt mintegy 49 ezer migráns juthatott be Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába, köztük becslések szerint hétezer kiskorú. A példátlan roham után Madrid katonákat vezényelt az észak-afrikai enklávéba, miközben az ügyből gyorsan európai diplomáciai és biztonságpolitikai botrány is kerekedett.

Mintegy 49 ezer migráns érkezhetett Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába egyetlen nap alatt szárazföldön és tengeren - közölték spanyol tisztviselők. A bejutók között becslések szerint legalább hétezer kiskorú volt, az elmúlt napokban pedig legalább 18 ember meghalt, miközben megpróbálta elérni az észak-afrikai spanyol területet.

A tömeges átkelés után Spanyolország katonákat vezényelt Ceutába és a szintén marokkói partoknál fekvő Melillába. A 83 600 lakosú Ceutába érkezők száma így egyetlen nap alatt meghaladhatta a város népességének felét. A helyi beszámolók szerint a határellenőrzés gyakorlatilag összeomlott, miközben továbbra sem világos, miért nem állították meg a csoportokat a marokkói hatóságok.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a spanyol legfelsőbb bíróság nemrég kimondta: a Ceuta vagy Melilla felé tartó, tengeren elfogott migránsokat nem lehet automatikusan visszaküldeni Marokkóba. Madrid ugyanakkor azt közölte, együttműködik a marokkói hatóságokkal az illegálisan belépők mielőbbi visszafogadása érdekében.

Az ügyből gyorsan európai diplomáciai vita lett. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök biztonsági fenyegetésnek nevezte a történteket, és felvetette a schengeni szabályok felfüggesztését Spanyolországgal szemben. A spanyol külügyminiszter ezt pártpolitikai demagógiának minősítette, majd bekérette Olaszország madridi nagykövetét. Finnország belügyminisztere ugyanakkor támogatta az olasz felvetést, és azt állította, hogy Spanyolország nem tudta megfelelően megvédeni a határát.