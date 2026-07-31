Az olajárak pénteken tovább csökkentek, miután a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajszállítások részleges helyreállása enyhítette a kínálati aggodalmakat.
Olyan migránsáradat érte el Európát, amilyet még nem látott a világ: óriási a káosz, egy nap alatt 50 ezren jutottak át a határon
Egyetlen nap alatt mintegy 49 ezer migráns juthatott be Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába, köztük becslések szerint hétezer kiskorú. A példátlan roham után Madrid katonákat vezényelt az észak-afrikai enklávéba, miközben az ügyből gyorsan európai diplomáciai és biztonságpolitikai botrány is kerekedett.
Mintegy 49 ezer migráns érkezhetett Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába egyetlen nap alatt szárazföldön és tengeren - közölték spanyol tisztviselők. A bejutók között becslések szerint legalább hétezer kiskorú volt, az elmúlt napokban pedig legalább 18 ember meghalt, miközben megpróbálta elérni az észak-afrikai spanyol területet.
A tömeges átkelés után Spanyolország katonákat vezényelt Ceutába és a szintén marokkói partoknál fekvő Melillába. A 83 600 lakosú Ceutába érkezők száma így egyetlen nap alatt meghaladhatta a város népességének felét. A helyi beszámolók szerint a határellenőrzés gyakorlatilag összeomlott, miközben továbbra sem világos, miért nem állították meg a csoportokat a marokkói hatóságok.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a spanyol legfelsőbb bíróság nemrég kimondta: a Ceuta vagy Melilla felé tartó, tengeren elfogott migránsokat nem lehet automatikusan visszaküldeni Marokkóba. Madrid ugyanakkor azt közölte, együttműködik a marokkói hatóságokkal az illegálisan belépők mielőbbi visszafogadása érdekében.
Az ügyből gyorsan európai diplomáciai vita lett. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök biztonsági fenyegetésnek nevezte a történteket, és felvetette a schengeni szabályok felfüggesztését Spanyolországgal szemben. A spanyol külügyminiszter ezt pártpolitikai demagógiának minősítette, majd bekérette Olaszország madridi nagykövetét. Finnország belügyminisztere ugyanakkor támogatta az olasz felvetést, és azt állította, hogy Spanyolország nem tudta megfelelően megvédeni a határát.
Aggasztó fordulat a Közel-Keleten: a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán támadtak egy gázszállító hajót
Új frontokkal bővült a közel-keleti konfliktus, miután azonosítatlan drónok támadtak gázszállító hajókra Egyiptomban, veszélyeztetve a Szuezi-csatorna forgalmát.
Tovább eszkalálódik az iráni háború, de már keresik a kiutat: a Hormuzi-szoros jövőjéről is tárgyalnak
Súlyos megtorló csapásokat hajtott végre az amerikai hadsereg iráni katonai célpontok ellen, válaszul a Teherán által a közelmúltban indított rakétatámadásokra.
Ismeretlen objektum zuhant Lengyelország területére az éjszakai orosz támadások közben: hatalmas kráter maradt utána
Egy nagyszabású, Ukrajna elleni orosz légitámadás során azonosítatlan repülőtárgy zuhant le Lengyelország területén.
Érik a regionális energiaválság: Romániában is leállították az atomerőmű mindkét reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt
A Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön vagy pénteken teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet is.
Hét halott és rengeteg sebesült Ukrajnában: az éjszakai orosz légicsapások több helyszínt érintettek, két gyerek is áldozatul esett
Az orosz hadsereg csütörtökre virradóra 74 rakétát, valamint 265 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen.
Trump elismerően beszélt Zelenszkijről, miközben ismét a háború mielőbbi lezárását sürgette.
A Kpler adatai szerint szerdán 12 áruszállító hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, egyenlő arányban be- és kifelé, ami növekedést jelent az előző két naphoz képest.
Ballisztikus rakétákkal válaszolt volna Irán egy ukrán akcióra, végül diplomáciai úton rendezték a helyzetet.
Agyad eldobod: több mint 18 milliárd forintba kerül egyetlen luxuslakás New York újjászülető jelképében
A jellegzetes háromszög alakú Flatiron-épület több mint egy évszázadon át New York egyik legismertebb látványosságaként vonzotta a turistákat.
Az erdőtüzek mintegy 90 százalékát emberi tevékenység okozza.
Horrorbaleset a népszerű hegyi kirándulóhelyen: közel 200 millió forint kártérítést kap a kómába esett magyar nő
A baleset még 2021 júliusában történt, amikor a károsult a családjával a Bledi-tó közelében fekvő természeti látványosságnál túrázott.
Kiderült a titkos terv: ezen a ponton roppanthatja meg a kínai gazdaságot Európa, ha eldurvul a helyzet
A német kormány informálisan Kína gazdasági sebezhetőségeit térképezi fel, hogy egy esetleges kereskedelmi konfliktus esetén megerősítse az Európai Unió tárgyalási pozícióját.
Példátlan geopolitikai mérföldkőhöz érkeztünk: ezen a ponton ér össze az iráni és az ukrajnai háború
Ez a tengeri útvonal a Moszkva és Teherán közötti, egyre szorosabb katonai együttműködés fő ütőerévé vált.
Elszabadultak az indulatok, újabb háború jöhet a Közel-Keleten: ennek a nagyhatalomnak épp kapóra jöhet
Újabb veszélyes fordulatot vett az izraeli–palesztin konfliktus: Ciszjordániában halálos összecsapások törtek ki
Donald Trump szerint az Egyesült Államok és Irán között biztató tárgyalások zajlanak, amelyek akár a konfliktus rendezéséhez is vezethetnek.
A horvát kormány augusztus elejétől, szükség esetén, literenként további 20-21 centtel csökkentheti az üzemanyagok árát
Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót az éjjel
Bepereli a férfi a Ryanairt, akit majdnem kiszippantott a légnyomás egy gép ablakán: súlyos állítást tett a légitársaságról
A kétgyermekes édesapa életét felesége, Szvetlana és a többi utas mentette meg, akik a lábánál fogva tartották vissza a repülőgép utasterében.