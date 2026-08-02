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Egyetlen hajszálon múlik a béke: Donald Trump váratlan döntése után pattanásig feszült a helyzet
Donald Trump egyelőre elhalasztotta az Irán elleni újabb katonai csapásokat, mert szerinte körvonalazódik egy diplomáciai megállapodás. Az amerikai elnök ugyanakkor világossá tette, hogy a döntés feltételes, és az Egyesült Államok továbbra is kész katonai erőt alkalmazni, ha a tárgyalások kudarcba fulladnak. A bejelentésre azután került sor, hogy több közel-keleti ország is a támadás elhalasztását kérte. A térségben eközben továbbra is feszült a helyzet, írja a The Guardian.
Donald Trump bejelentette, hogy egyelőre eltekint az Irán elleni újabb katonai csapásoktól, amennyiben rövid időn belül sikerül megállapodással lezárni a hónapok óta tartó konfliktust.
Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon azt írta: az Egyesült Államok továbbra is készen áll arra, hogy szükség esetén rendkívüli katonai erővel lépjen fel Irán ellen, ugyanakkor több közel-keleti ország arra kérte Washingtont, hogy adjon esélyt a diplomáciai rendezésnek.
Trump szerint a készülő megállapodás része lenne a Hormuzi-szoros azonnali és feltétel nélküli megnyitása, valamint Irán nukleáris fenyegetésének megszüntetése. Hozzátette: a támadást csak abban az esetben fújja le véglegesen, ha a felek rövid időn belül megállapodásra jutnak. Közlése szerint Izrael is csatlakozna ehhez a vállaláshoz.
Sajtóértesülések szerint a döntést megelőzően Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg telefonon egyeztetett Trumppal, és aggodalmát fejezte ki a tervezett amerikai katonai akció miatt. Irán korábban megtorlással fenyegette meg a térség országait arra az esetre, ha az Egyesült Államok támadást indítana.
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A feszült helyzetet jelzi, hogy Kuvait közlése szerint iráni drónok érték el az ország területét, míg az Ománi-öbölben, a Hormuzi-szoros térségében két hajót is támadás ért. Az Egyesült Államok és Izrael korábban egész hétvégére tervezett közös katonai műveleteket, amelyek lehetséges célpontjai között iráni olajfinomítók és erőművek is szerepeltek. Irán ugyanakkor jelezte: bármilyen támadásra arányos válaszlépésekkel reagálna.
Címlapi kép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
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