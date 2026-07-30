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Aggasztó fordulat a Közel-Keleten: a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán támadtak egy gázszállító hajót
Világ

Aggasztó fordulat a Közel-Keleten: a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalán támadtak egy gázszállító hajót

Pénzcentrum
2026. július 30. 16:14

Új frontokkal bővült a közel-keleti konfliktus, miután azonosítatlan drónok támadtak gázszállító hajókra Egyiptomban, veszélyeztetve a Szuezi-csatorna forgalmát. Eközben az amerikai erők és Irán kölcsönös csapásokat mértek egymásra a régió több pontján, Szaúd-Arábia pedig a konfliktus kirobbanása óta először nyíltan csatlakozott az Egyesült Államok hadműveleteihez - írta a Reuters.

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Szerdán egy azonosítatlan drón csapódott be az egyiptomi Damietta kikötőjében, tüzet okozva az amerikai tulajdonú Energos Winter gázszállító hajón, majd a lángok egy másik vízijárműre is átterjedtek. Az incidens jelentősen növeli a Szaúd-Arábia számára eddig biztonságos exportútvonalnak számító Szuezi-csatorna körüli hajózási kockázatokat.

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A tengeri incidenssel párhuzamosan az amerikai hadsereg az iráni Forradalmi Gárda parancsnoki központjait és drónlétesítményeit támadta, miután Teherán korábban amerikai erők ellen hajtott végre csapásokat a térségben. Irán válaszul a Jordániában található, amerikai fenntartású Azrak légitámaszpontot vette célba, a jordániai fegyveres erők azonban öt iráni rakétát megsemmisítettek. Egy másik iráni csapás Észak-Kuvaitban ért egy kínai tulajdonú épületet, ahol jelentős anyagi kár keletkezett, és egy munkás életét vesztette.

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Az öt hónapja tartó háború során most fordult elő először, hogy Szaúd-Arábia nyíltan csatlakozott az amerikai erők hadműveleteihez. A szaúdi fegyveres erők iráni támogatású csoportokat támadtak Kelet-Irakban, így torolva meg a szaúdi olajlétesítményeket ért korábbi dróncsapásokat. A közös akciót követően a szaúdi védelmi miniszter Washingtonban tárgyalt JD Vance alelnökkel, hogy a konfliktus további eszkalációjának elkerülésére sürgesse az amerikai vezetést.

Irán eközben továbbra is szoros ellenőrzése alatt tartja a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost, ahol három, engedély nélkül áthaladni próbáló olajszállító tartályhajóra is csapást mértek, miközben egy katari, cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajónak kivételesen engedélyezték a kijutást. A háború rávilágított az iráni légvédelem hiányosságaira is, amelynek orvoslására Teherán egy megállapodás értelmében heteken belül egy 400 darab, kínai gyártmányú, vállról indítható légvédelmi rakétarendszerből álló szállítmányt vesz át, noha Peking hivatalosan tagadta a tranzakció tényét.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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