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Aleppo, Halab, Szíria, Közel-Kelet
Világ

Most érkezett: bomba robbant az államfő lakhelye mellett, kitört a pánik

Pénzcentrum
2026. július 7. 11:25

Két robbanás rázta meg kedden Damaszkuszt annak a szállodának a közelében, ahol Emmanuel Macron francia elnök megszállt. Az államfő sértetlen maradt, mivel a detonációk idején már elhagyta az épületet, így hivatalos szíriai látogatása zavartalanul folytatódik - írja az Euronews.

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Erőteljes robbanások rázták meg a szíriai fővárost kedden, miközben Franciaország elnöke történelmi jelentőségű látogatás keretében tárgyalt szíriai hivatali partnerével.

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Emmanuel Macron francia elnök éppen belépett az elnöki palotába, hogy találkozzon Ahmad al-Sharaa szíriai elnökkel, amikor a robbanások bekövetkeztek a Four Seasons Hotel közelében. A szíriai hatóságok közvetlenül az incidens után nem fűztek kommentárt az eseményekhez, a szíriai média beszámolói szerint ugyanakkor Emmanuel Macron ebben a szállodában szállt meg.

Az Al-Watan című szíriai lap és a Syria TV televíziós hálózat jelentései szerint két robbanás hallatszott a főváros szívében. A helyszínről hatalmas füstoszlop emelkedett a magasba. A közösségi médiában széles körben terjedő felvételeken egy lángokban álló jármű, valamint az utcán látható vérfoltok voltak megfigyelhetők.

Szíriai tisztségviselők közlése szerint a robbantásokban tizennyolc ember sebesült meg, köztük négy rendőrtiszt. Párizs hivatalos tájékoztatása alapján Emmanuel Macron nem sérült meg, és a tervezett program szerint folytatja látogatását. A támadás elkövetéséért egyetlen csoport sem vállalta azonnal a felelősséget.

Emmanuel Macron hétfőn érkezett Szíriába. Ez az első alkalom, hogy egy nyugat-európai államfő az országba látogat azóta, hogy Szíria új hatóságai átvették a hatalmat.

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A SANA szíriai állami hírügynökség közölte, hogy a francia elnök egy üzleti delegáció kíséretében érkezett, hogy a regionális biztonság mellett üzleti és befektetési lehetőségekről tárgyaljon. Emmanuel Macront a damaszkuszi repülőtéren Asaad al-Shibani szíriai külügyminiszter fogadta.

„Azért jöttem, hogy kifejezzem Franciaország elkötelezettségét a szíriai nép iránt. Egy szuverén, sokszínűségében egységes és a szomszédaival békében élő Szíriáért. Nyissunk együtt egy új fejezetet a stabilitás és a béke terén.” - mondta Emmanuel Macron.
Címlapkép: Getty Images
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