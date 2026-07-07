Egy szenátor állt bele minősíthetetlen módon a franciák kapitányába, ám a válasz szinte egy percet se késett.
Most érkezett: bomba robbant az államfő lakhelye mellett, kitört a pánik
Két robbanás rázta meg kedden Damaszkuszt annak a szállodának a közelében, ahol Emmanuel Macron francia elnök megszállt. Az államfő sértetlen maradt, mivel a detonációk idején már elhagyta az épületet, így hivatalos szíriai látogatása zavartalanul folytatódik - írja az Euronews.
Erőteljes robbanások rázták meg a szíriai fővárost kedden, miközben Franciaország elnöke történelmi jelentőségű látogatás keretében tárgyalt szíriai hivatali partnerével.
Emmanuel Macron francia elnök éppen belépett az elnöki palotába, hogy találkozzon Ahmad al-Sharaa szíriai elnökkel, amikor a robbanások bekövetkeztek a Four Seasons Hotel közelében. A szíriai hatóságok közvetlenül az incidens után nem fűztek kommentárt az eseményekhez, a szíriai média beszámolói szerint ugyanakkor Emmanuel Macron ebben a szállodában szállt meg.
Az Al-Watan című szíriai lap és a Syria TV televíziós hálózat jelentései szerint két robbanás hallatszott a főváros szívében. A helyszínről hatalmas füstoszlop emelkedett a magasba. A közösségi médiában széles körben terjedő felvételeken egy lángokban álló jármű, valamint az utcán látható vérfoltok voltak megfigyelhetők.
Szíriai tisztségviselők közlése szerint a robbantásokban tizennyolc ember sebesült meg, köztük négy rendőrtiszt. Párizs hivatalos tájékoztatása alapján Emmanuel Macron nem sérült meg, és a tervezett program szerint folytatja látogatását. A támadás elkövetéséért egyetlen csoport sem vállalta azonnal a felelősséget.
Emmanuel Macron hétfőn érkezett Szíriába. Ez az első alkalom, hogy egy nyugat-európai államfő az országba látogat azóta, hogy Szíria új hatóságai átvették a hatalmat.
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A SANA szíriai állami hírügynökség közölte, hogy a francia elnök egy üzleti delegáció kíséretében érkezett, hogy a regionális biztonság mellett üzleti és befektetési lehetőségekről tárgyaljon. Emmanuel Macront a damaszkuszi repülőtéren Asaad al-Shibani szíriai külügyminiszter fogadta.
„Azért jöttem, hogy kifejezzem Franciaország elkötelezettségét a szíriai nép iránt. Egy szuverén, sokszínűségében egységes és a szomszédaival békében élő Szíriáért. Nyissunk együtt egy új fejezetet a stabilitás és a béke terén.” - mondta Emmanuel Macron.
Az Egyesült Királyság tengerhajózási biztonsági szervezete, az UKMTO közölte, hogy a hajót az ománi Líma közelében érte találat.
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