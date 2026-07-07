Most közölte a meteorológiai szolgálat: komoly hidegfront tarolja le az országot - kiderült, mikor tér vissza a brutális meleg

Nem hoz országos esőzést a térségünket elérő ciklon, de a szél jelentősen feltámad, és néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet.

Egy északra, a Balti-tenger felett kimélyülő ciklon hidegfrontja éri el hazánkat. Bár a front komolyabb lehűlést vagy áztató esőt nem hoz magával, az időjárásunkat alaposan megbolygatja, így szerdán nagy területen megélénkül, megerősödik a légmozgás, és néhány fokot visszaesik a hőmérséklet – derült ki a HungaroMet legfrissebb videós előrejelzéséből.

A front hatása már az éjszakai órákban érezhetővé válik, hiszen észak felől fokozatosan megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, így az ország nagy részén sok felhőre számíthatunk. Záporok, zivatarok azonban ekkor még csak elszórtan, helyenként fordulhatnak elő. A szél már az éjszaka folyamán is sokfelé élénk lesz, ami a felhőtakaróval együtt megakadályozza a levegő gyors lehűlését, emiatt a minimumok kifejezetten magasan, jellemzően 17 és 23 fok között alakulnak.

Szerdán napközben a frontfelhőzet fokozatosan dél felé vonul, és elhagyja a térségünket. Legtovább a délnyugati, nyugati tájakon, valamint az északkeleti megyékben maradhat felhős az idő, és elsősorban ezeken a részeken alakulhatnak ki záporok, illetve zivatarok.

Az ország döntő többségén azonban már nem kell csapadéktól tartani, ott egyre inkább naposra fordul az idő. A nap legmeghatározóbb időjárási eleme az északnyugatira forduló szél lesz, az ország nagy részén legalább erős széllökésekre kell készülni, de néhol akár viharos lökések is előfordulhatnak. A délutáni csúcsértékek a front mögött általában 26 és 32 fok között alakulnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A HungaroMet előrejelzése szerint a front gyorsan átvonul, és mögötte hamar megnyugszik az időjárás. A következő napokban jelentősen csökken a csapadék esélye, legfeljebb lokálisan, egy-egy adott ponton fordulhat elő frissítő zápor. A légmozgás a hét további részében is többször lesz még élénk vagy erős, a hőmérséklet ismét emelkedésnek indul, így a maximumok a folytatásban jellemzően 30 fok környékén alakulnak majd.