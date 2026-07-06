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Világ

Több ezer levél érkezett a fronton harcoló orosz katonáktól a Kremlbe: elegük van a háborúból, keményen kérdőre vonták Putyint

Pénzcentrum
2026. július 6. 18:45

Egy biztonsági résnek köszönhetően egy orosz emigráns hírportál közel 7000 olyan levelet tudott elemezni, amelyet orosz katonák és családtagjaik küldtek a Kremlnek. A dokumentumok ritkán látható, nyers és megrázó képet festenek a frontvonal valóságáról, ahol a katonák folyamatos jogfosztottságról, önkényről és erőszakról számolnak be - írja a Le Monde.

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A frontról érkező levelekben az orosz katonák gyakran csak "kis szalagnak" vagy "kis vonalnak" nevezik az Oroszországot és a megszállt ukrán területeket elválasztó határvonalat. Ez a kicsinyítő kifejezés rendkívül paradox, hiszen a 2022. február 24-i invázió óta már több mint négy éve húzódó, folyamatosan mozgó frontvonalról beszélünk.

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A levelekből kirajzolódik, hogy a fronton harcolók és hozzátartozóik nem az ukrán féllel szemben fogalmaznak meg éles kritikát, hanem saját parancsnokaik kegyetlenségét és a hadseregen belüli rendszerszintű visszaéléseket ostorozzák.

A katonák gyakran olyan körülményekről számolnak be, amelyekben a saját tiszti állományuk válik a legnagyobb ellenségükké. A hadvezetés az elszenvedett veszteségeket a halottak „eltűntként” való nyilvántartásával próbálja elfedni, ami nemcsak a valós adatok kozmetikázását szolgálja, de lehetőséget ad a hozzátartozóknak járó pénzügyi juttatások visszatartására is.

A dokumentumokból egy úgynevezett „nekro-ökonómia” körvonalazódik, amelyben a parancsnokok nyíltan zsarolják beosztottjaikat. A tisztek gyakran követelnek kenőpénzt vagy „váltságdíjat” azért cserébe, hogy a katonákat ne küldjék az első vonalba, vagy ne tekintsék őket „gyávának”. Aki nem fizet, vagy nem adja át bankkártyáját és annak kódját, azt a parancsnok büntetésből vagy szándékos kegyetlenségből a szinte biztos halálba küldi. A fegyelmezés eszközei között szerepel a verés és a földbe vájt büntetőgödrökbe zárás is, ahol a katonák napokig étlen-szomjan sínylődnek.

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A beszámolók szerint a helyzetet tovább súlyosbítja a kényszerűség: a sebesülteket orvosi ellátás nélkül rángatják vissza a frontra, a hadifogságból kicserélt katonákat pedig a biztonsági szolgálat által ellenőrzött szűrési táborokba zárják, mielőtt újra a harctérre kényszerítenék őket. Az eredetileg meghatározott időre szóló, jól fizető szerződések mára egy véget nem érő, kényszerű szolgálattá alakultak, ahol a rotáció hiánya és a folyamatos fenyegetettség miatt a katonák saját hadseregük foglyaivá váltak.

A hatóságokhoz beérkező kétségbeesett segélykérésekből egyértelműen látszik, hogy a háború elhúzódásával a parancsnoki visszaélésekkel szembeni tehetetlenség és a büntetlenség érzése egyaránt erősödik az orosz társadalomban.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
50 perce
Napokban néztem egy kétórás orosz frontdokut a yt-n hogy az ő nézőpontjukat is megismerjem, az összes katona azon siránkozik hogy mennyire tönkretette ez a háború az életüket, ami azért nagyon vicces mert önként jelentkeztek zsoldosnak saját szabad akaratukból a pénzért. Arról is rinyálnak hogy már két hónapja nem kapják meg a zsoldjukat és a sérüléseikért járó plusz pénzt sem, de hát annyira gyűlölik az ukránokat és a Nyugatot amiért megtámadták Oroszországot (!!!) hogy így is lelkesen harcolnak tovább mert ez a szent küldetésük. Szánalmas agymosott droidok.
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