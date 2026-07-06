Több ezer levél érkezett a fronton harcoló orosz katonáktól a Kremlbe: elegük van a háborúból, keményen kérdőre vonták Putyint

Egy biztonsági résnek köszönhetően egy orosz emigráns hírportál közel 7000 olyan levelet tudott elemezni, amelyet orosz katonák és családtagjaik küldtek a Kremlnek. A dokumentumok ritkán látható, nyers és megrázó képet festenek a frontvonal valóságáról, ahol a katonák folyamatos jogfosztottságról, önkényről és erőszakról számolnak be - írja a Le Monde.

A frontról érkező levelekben az orosz katonák gyakran csak "kis szalagnak" vagy "kis vonalnak" nevezik az Oroszországot és a megszállt ukrán területeket elválasztó határvonalat. Ez a kicsinyítő kifejezés rendkívül paradox, hiszen a 2022. február 24-i invázió óta már több mint négy éve húzódó, folyamatosan mozgó frontvonalról beszélünk.

A levelekből kirajzolódik, hogy a fronton harcolók és hozzátartozóik nem az ukrán féllel szemben fogalmaznak meg éles kritikát, hanem saját parancsnokaik kegyetlenségét és a hadseregen belüli rendszerszintű visszaéléseket ostorozzák.

A katonák gyakran olyan körülményekről számolnak be, amelyekben a saját tiszti állományuk válik a legnagyobb ellenségükké. A hadvezetés az elszenvedett veszteségeket a halottak „eltűntként” való nyilvántartásával próbálja elfedni, ami nemcsak a valós adatok kozmetikázását szolgálja, de lehetőséget ad a hozzátartozóknak járó pénzügyi juttatások visszatartására is.

A dokumentumokból egy úgynevezett „nekro-ökonómia” körvonalazódik, amelyben a parancsnokok nyíltan zsarolják beosztottjaikat. A tisztek gyakran követelnek kenőpénzt vagy „váltságdíjat” azért cserébe, hogy a katonákat ne küldjék az első vonalba, vagy ne tekintsék őket „gyávának”. Aki nem fizet, vagy nem adja át bankkártyáját és annak kódját, azt a parancsnok büntetésből vagy szándékos kegyetlenségből a szinte biztos halálba küldi. A fegyelmezés eszközei között szerepel a verés és a földbe vájt büntetőgödrökbe zárás is, ahol a katonák napokig étlen-szomjan sínylődnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A beszámolók szerint a helyzetet tovább súlyosbítja a kényszerűség: a sebesülteket orvosi ellátás nélkül rángatják vissza a frontra, a hadifogságból kicserélt katonákat pedig a biztonsági szolgálat által ellenőrzött szűrési táborokba zárják, mielőtt újra a harctérre kényszerítenék őket. Az eredetileg meghatározott időre szóló, jól fizető szerződések mára egy véget nem érő, kényszerű szolgálattá alakultak, ahol a rotáció hiánya és a folyamatos fenyegetettség miatt a katonák saját hadseregük foglyaivá váltak.

A hatóságokhoz beérkező kétségbeesett segélykérésekből egyértelműen látszik, hogy a háború elhúzódásával a parancsnoki visszaélésekkel szembeni tehetetlenség és a büntetlenség érzése egyaránt erősödik az orosz társadalomban.