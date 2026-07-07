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Komoly drogszigort lengetett be Hegedűs Zsolt: több mint egy tucat új szer kerülhet fel a tiltólistára
Újabb 18 pszichoaktív anyag felvételét kezdeményezte az ellenőrzött szerek jegyzékére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A módosítás célja, hogy a Magyarországon még nem azonosított, de más európai uniós tagállamokban már megjelent dizájnerdrogok minél hamarabb tiltólistára kerüljenek.
A tervezet szerint a változtatáshoz módosítani kell a még 2022-ben kiadott belügyminiszteri rendeletet. A Nemzeti Drog Fókuszpont jelzése alapján az Európai Unióban 18 új pszichoaktív anyagot azonosítottak, amelyek jelenleg még nem szerepelnek a hazai tiltólistán.
A módosítás elfogadása után ezek az anyagok a kábítószerekkel azonos jogi megítélés alá esnek. Ez azt jelenti, hogy előállításuk, forgalmazásuk, birtoklásuk és fogyasztásuk is büntetőjogi következményekkel járhat.
A kormány indoklása szerint az új vegyületek sok esetben még veszélyesebbek lehetnek, mint a korábban ismert dizájnerdrogok vagy a hagyományos kábítószerek. Összetételük és hatásuk gyakran kiszámíthatatlan, ami jelentős egészségügyi kockázatot jelent a fogyasztók számára.
A cél az, hogy az uniós hatóságok jelzései alapján az új pszichoaktív anyagok már azelőtt felkerüljenek a magyar tiltólistára, hogy megjelennének a hazai illegális piacon. A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon léphet hatályba, elfogadása esetén pedig már 426 vegyület szerepel majd az ellenőrzött szerek jegyzékében.
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Korábban részletesen is foglalkoztunk a hazai drogfogyasztás helyzetével. Szakértő segítségével mutattuk be, hogy Magyarországon kiket érint leginkább a szerhasználat, milyen társadalmi okok állnak a háttérben, és miért nem kizárólag bűnüldözési kérdésként érdemes kezelni a problémát. Arról is írtunk, hogy a dizájnerdrogok terjedése elsősorban a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokat sújtja. Cikkünket itt olvashatod: „Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogfogyasztásról: sokan nem gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok”
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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