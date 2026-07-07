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Egészség

Komoly drogszigort lengetett be Hegedűs Zsolt: több mint egy tucat új szer kerülhet fel a tiltólistára

Pénzcentrum
2026. július 7. 18:33

Újabb 18 pszichoaktív anyag felvételét kezdeményezte az ellenőrzött szerek jegyzékére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A módosítás célja, hogy a Magyarországon még nem azonosított, de más európai uniós tagállamokban már megjelent dizájnerdrogok minél hamarabb tiltólistára kerüljenek.

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A tervezet szerint a változtatáshoz módosítani kell a még 2022-ben kiadott belügyminiszteri rendeletet. A Nemzeti Drog Fókuszpont jelzése alapján az Európai Unióban 18 új pszichoaktív anyagot azonosítottak, amelyek jelenleg még nem szerepelnek a hazai tiltólistán.

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A módosítás elfogadása után ezek az anyagok a kábítószerekkel azonos jogi megítélés alá esnek. Ez azt jelenti, hogy előállításuk, forgalmazásuk, birtoklásuk és fogyasztásuk is büntetőjogi következményekkel járhat.

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A kormány indoklása szerint az új vegyületek sok esetben még veszélyesebbek lehetnek, mint a korábban ismert dizájnerdrogok vagy a hagyományos kábítószerek. Összetételük és hatásuk gyakran kiszámíthatatlan, ami jelentős egészségügyi kockázatot jelent a fogyasztók számára.

A cél az, hogy az uniós hatóságok jelzései alapján az új pszichoaktív anyagok már azelőtt felkerüljenek a magyar tiltólistára, hogy megjelennének a hazai illegális piacon. A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon léphet hatályba, elfogadása esetén pedig már 426 vegyület szerepel majd az ellenőrzött szerek jegyzékében.

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Korábban részletesen is foglalkoztunk a hazai drogfogyasztás helyzetével. Szakértő segítségével mutattuk be, hogy Magyarországon kiket érint leginkább a szerhasználat, milyen társadalmi okok állnak a háttérben, és miért nem kizárólag bűnüldözési kérdésként érdemes kezelni a problémát. Arról is írtunk, hogy a dizájnerdrogok terjedése elsősorban a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokat sújtja. Cikkünket itt olvashatod: „Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogfogyasztásról: sokan nem gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok”

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
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Felix DeSouza
31 perce
Aminek szokás szerint csupán csak annyi lesz az eredménye hogy másnap már az utcán lesz az újabb többtucat még károsabb és veszélyesebb szintetikus drog ami még nincs tiltólistán, a lehetséges új variációk száma végtelen az MI korában. Ez a macsaka-egér játék leglább 20 éve megy már és minél szigorúbb a szabályozás annál nagyobb lesz a drogkatasztrófa. Ezt csak azzal lehetne megfékezni ha a legkevésbé káros hagyományos drogokat legalizálnák (ahogy Nyugaton) mert az egész dizájnerdrogbizniszt eleve ezek szigorú tiltása hozta létre, a halálbüntetéses délkeletázsiai örszágokban kezdődött ezek kifejlesztése, tömeggyártása és exportja, az emberek ugyanis mindig használtak drogokat és mindig is fognak hogy bírják a hajszát és csökkentsék a sztresszt, akkor is ha a politikusok a fejük tetején pörögnek közben.
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