Végleg leállíthatják a harcokat Ukrajnában? Donald Trump új javaslattal érkezik a szövetségesek csúcstalálkozójára

Donald Trump amerikai elnök a héten Törökországban, a NATO-csúcstalálkozón találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy új lendületet adjon az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítéseknek – tájékoztatott vasárnap egy magas rangú amerikai tisztségviselő.

Trump kedden érkezik a csúcstalálkozóra, ahol elsőként a rendezvénynek otthont adó Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tárgyal. A Fehér Ház tájékoztatása szerint az amerikai elnök Ahmed as-Sará szíriai elnökkel is kétoldalú megbeszélést folytat, majd sajtótájékoztatót tart - írta a Reuters.

Egy névtelenséget kérő tisztségviselő szerint Trump szerdán ül asztalhoz Zelenszkijjel, hogy megvitassák, miként lehetne "végleg leállítani a harcokat". A forrás hozzátette, a frontvonalak az elmúlt hónapokban gyakorlatilag befagytak, egyik fél sem tudott jelentős áttörést elérni, ezért az amerikai elnök sürgetőnek tartja a békefolyamat beindítását.

Trump emellett arra ösztönzi a NATO-szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat, és ezt az üzenetet személyesen is nyomatékosítani kívánja a partnerek számára. A tisztségviselő jelezte, hogy a csúcstalálkozón több milliárd dollár értékű védelmi megállapodásokat is bejelentenek majd, ám ezek részleteit egyelőre nem részletezte.

Az európai tisztségviselők bíznak abban, hogy Trump jó személyes kapcsolata Erdoğannal és Mark Rutte NATO-főtitkárral zökkenőmentessé teszi a találkozót. Az európai szövetségesek ugyanakkor tartanak a transzatlanti feszültségektől, amelyeket az iráni konfliktus és Trump gyakori NATO-bírálatai táplálnak. Az amerikai elnök korábban azt kifogásolta, hogy a NATO-tagállamok nem nyújtottak kellő támogatást az Egyesült Államoknak az Irán elleni amerikai–izraeli háborúban.

Trump szombaton másfél órás telefonos egyeztetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amelynek során felajánlotta a segítségét az ukrajnai háború rendezésében – közölte Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója. A tisztségviselő szerint az amerikai elnök a Zelenszkijjel folytatott tárgyalása után várhatóan ismét egyeztet majd Putyinnal. Moszkva továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a rendezés feltételeként teljes ellenőrzést szerezzen az ukrajnai Donyec-medence felett, amit Kijev határozottan elutasít.