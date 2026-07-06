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Blood research,Scientist hand holding test tube with blood in laboratory.
Világ

A sors iróniája: hosszú évek óta az emberi élet meghosszabbításán dolgozott a milliárdos - most derült ki, hogy halálos beteg

Pénzcentrum
2026. július 6. 14:15

Gyógyíthatatlan autoimmun betegséget diagnosztizáltak Bryan Johnsonnál. Az élettartam-meghosszabbító kísérleteiről ismert 48 éves techmilliárdosnál autoimmun gasztritiszt állapítottak meg, amelynek során az immunrendszer a saját gyomornyálkahártyáját támadja meg. Bár a modern orvostudomány jelenleg csak kezelni tudja ezt a kórt, az üzletember eltökélt szándéka, hogy orvosi csapatával, kísérleti terápiák segítségével visszafordítsa a folyamatot - írja a New York Post.

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Bryan Johnson, amerikai techmágnásról tavaly decemberben írtunk. A milliárdos arról vált ismertté, hogy saját testét laboratóriumi projektként kezelte, amelynek célja az abszurd hosszú élet elérése (ebben a témában egyébként a Pénzcentrum Rab Árpád jövőkutatóval is készített interjút, amely ide kattintva olvasható).

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Johnson tavaly decemberben egyenesen arról posztolt, hogy 2039-re valósággá válhat az emberi halhatatlanság. A techmilliárdos szerint a mesterséges intelligencia és a biotechnológia összeérése olyan korszakot nyit, ahol egy tudatos lény reálisan kísérletet tehet az örök életre ő pedig azt állítja, már úton van felé. 

Most azonban a projekt zátonyra futhat, ugyanis súlyos autoimmun betegséget azonosítottak nála. A népesség mindössze két-öt százalékát érintő betegség következtében a gyomor gyakorlatilag önmagát emészti fel, ahogyan a vállalkozó fogalmazott. Ez a visszafordíthatatlan károsodás tápanyaghiányt, vérszegénységet és megnövekedett daganatkockázatot okozhat. Johnson visszatekintve úgy véli, hogy a probléma gyökerei a múltba nyúlnak vissza.

Gyermekkorában rengeteg gyorsételt és cukros üdítőt fogyasztott, felnőttként pedig éveken át stresszel, túlsúllyal és krónikus depresszióval küzdött. Már 21 éves korában pajzsmirigy-alulműködést diagnosztizáltak nála, amelyre gyógyszeres kezelést kapott. Ma már tudja, hogy a szervezet alacsony vasraktára, vagyis az alacsony ferritinszint már ekkor a betegség korai jele volt, de akkor még nem kötötte össze a tüneteket.

Az autoimmun gasztritisz sokszor teljesen tünetmentes, de hasi fájdalommal, vashiánnyal, étvágytalansággal, hányingerrel vagy indokolatlan fogyással is járhat. Johnsonnál a vaspótlás ellenére sem javultak a laborértékek, ami alapos kivizsgálást tett indokolttá. Miután a vastagbéltükrözés kizárta a daganatot, gyomortükrözést és vérvizsgálatokat végeztek nála.

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A vérből kimutatott magas antitestszint már valószínűsítette a betegséget, a végső bizonyítékot azonban a gyomorbiopszia adta meg, amely igazolta a nyálkahártya korai sorvadását. A terápiát jelentősen megnehezíti, hogy az alacsony vasszint és a pajzsmirigy-alulműködés szorosan összefüggenek, és kölcsönösen rontják egymás állapotát.

Bár a betegség jelenleg nem gyógyítható, rendszeres B12-vitamin-injekciókkal és intravénás vaspótlással jól kordában tartható. Johnson már át is esett egy 1000 milligrammos vasinfúziós kezelésen. A milliárdos azonban nem éri be a puszta tüneti kezeléssel, hanem folyamatosan monitorozza a ferritin-, vas- és B12-vitamin-szintjét, miközben orvosi csapata újabb biopsziákra támaszkodva kísérleti terápiás eljárások kidolgozásán fáradozik.
Címlapkép: Getty Images
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