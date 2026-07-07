Ráfaragott, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1895,42 pontos, 1,32 százalékos csökkenéssel, 141 691,73 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. a kedvezőtlen nemzetközi hangulattal magyarázta a visszaesést, az európai tőzsdeindexek is hasonló mértékben csökkentek. Takács András szerint az sem segítette az emelkedést, hogy több vezető részvény jelentősen erősödött az előző hetek során, így ezeket mostanra megérte eladni. A Mol gyengülését az olaj világpiaci árának emelkedése sem tudta ellensúlyozni - tette hozzá.

A Mol 44 forinttal, 1,12 százalékkal, 3894 forintra csökkent, 2,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 1130 forinttal, 2,41 százalékkal, 45 790 forintra esett, forgalmuk 16,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,07 százalékkal, 2674 forintra gyengült, forgalma 712,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,16 százalékkal, 12 280 forintra esett, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 9387,54 ponton zárt kedden, ez 6,94 pontos, 0,07 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.