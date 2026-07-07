Elemzők szerint a célzott leépítések inkább a portfólió átrendezését és a működési fegyelmet tükrözik, mintsem a részvényárfolyam újbóli fellendülését céloznák.
Ráfaragott, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1895,42 pontos, 1,32 százalékos csökkenéssel, 141 691,73 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Az Equilor Befektetési Zrt. a kedvezőtlen nemzetközi hangulattal magyarázta a visszaesést, az európai tőzsdeindexek is hasonló mértékben csökkentek. Takács András szerint az sem segítette az emelkedést, hogy több vezető részvény jelentősen erősödött az előző hetek során, így ezeket mostanra megérte eladni. A Mol gyengülését az olaj világpiaci árának emelkedése sem tudta ellensúlyozni - tette hozzá.
- A Mol 44 forinttal, 1,12 százalékkal, 3894 forintra csökkent, 2,0 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 1130 forinttal, 2,41 százalékkal, 45 790 forintra esett, forgalmuk 16,6 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,07 százalékkal, 2674 forintra gyengült, forgalma 712,1 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,16 százalékkal, 12 280 forintra esett, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 9387,54 ponton zárt kedden, ez 6,94 pontos, 0,07 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Magyarország a 150 vizsgált ország közül a 42. helyen végzett a világ legbiztonságosabb befektetési célpontjainak rangsorában.
Az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) tranzakciójának árazása már hétfőn megtörténhet, a lépést pedig a hazai gazdaság javuló befektetői megítélése is támogatja.
A BUX rekordjai mögött elsősorban az OTP erősödése áll, de a hét második felében már a Mol is jelentős mértékben segítette az emelkedést.
A magyar háztartások a kiugróan magas infláció ellenére is jelentős mennyiségű készpénzt halmoztak fel otthonukban.
Sorra érkeznek a nagy elemzői jelzések: kilenc részvényben látnak most 30-80 százalékos hozamlehetőséget a szakértők
Rendkívüli figyelmeztetés a nyaralásból hazatérőknek: így bukhatsz rengeteg pénzt a megmaradt euróval Magyarországon
A nyári külföldi utazások során komoly összegeket takaríthatunk meg, ha tudatosan kezeljük a devizaváltást és a kártyás fizetéseket.
Extra költségek terhelik a lakossági számlákat: így spórolhatsz évi 50 ezer forintot egyetlen döntéssel
Számos bank július elsejétől a 2025-ös inflációnak megfelelően megemelte a számlavezetési, utalási díjait.
A részvénypiac forgalma 25,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Bár a költségvetésben hatalmas hiány tátong, a frissen hivatalba lépett kormány euróbevezetési tervei és stabilizációs lépései javították a magyar eszközök megítélését.
Családi viszály robbant ki Nádas György és két fia között a humorista édesanyjának hagyatéka miatt.
Az arany és az ezüst árfolyama egyaránt kulcsfontosságú lélektani határok körül ingadozik.
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Sokkoló számok a magyar valóságról: még a magas jövedelműek közül is rengetegen kifogynak a pénzből a hónap végére
Minden ötödik magyarnak egy hónapra, vagy még kevesebb időre elegendő tartaléka van.
A magyar felnőtt lakosság 81 százaléka rendelkezik megtakarítással, a megtakarítók 93 százaléka pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni.
Jelentősen javult a magyarok pénzügyi ellenállóképessége az elmúlt egy évben, mélyponton a legkiszolgáltatottabb középkorúak aránya.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 495,42 pontos, 0,36 százalékos csökkenéssel, 138 405,87 ponton zárt csütörtökön.
Azonnal ellenőrizd ezt a biztonsági korlátot a bankszámládon! Mulasztást ismert el a hazai pénzintézet
Sok CIB Bank ügyfél számláján a biztonságot szolgáló, alacsonyabb alapértelmezett limit helyett napi 200 millió forintos átutalási korlát lehet érvényben, amelyet soha nem igényelt.
A saját részvények figyelembevételével módosult az osztalék összege, a kifizetés június végén indul.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.