Közel a háború vége? Rendkívüli kijelentést tett Zelenszkij a Donald Trumppal való tárgyalás után

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Donald Trump amerikai elnök telefonos egyeztetést tartott, amelynek során megállapodtak egy közelgő személyes találkozóról. Az ukrán elnök a megbeszélést követően hangsúlyozta, hogy valós esély mutatkozik a háború lezárására, amiben kulcsszerepe lesz az Egyesült Államok elkötelezettségének - írja az RBK-ra hivatkozva a Portfolio.

A megbeszélés elején Zelenszkij gratulált Trumpnak és az amerikai népnek az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából. Ebből az apropóból az ukrán elnök egy fotót is megosztott a kijevi Ukrajna Anya-emlékműről, amelyet az amerikai lobogó színeivel világítottak meg.

Az ukrán államfő eredményesnek nevezte az egyeztetést, és megköszönte az eddigi amerikai fegyverszállítmányokat – külön kiemelve a Javelin és Patriot rendszereket –, valamint a folyamatos politikai támogatást. A felek áttekintették a frontvonal aktuális helyzetét és a zajló diplomáciai erőfeszítéseket. Zelenszkij megerősítette, hogy a konfliktus befejezéséhez döntő fontosságú Washington elszántsága. A két vezető megállapodott abban, hogy a párbeszédet személyesen, az ankarai NATO-csúcstalálkozón folytatják.

A két elnök legutóbb néhány hete, a G7-csúcstalálkozón egyeztetett személyesen. A Financial Times információi szerint az amerikai elnökre mély benyomást tettek az ukrán hadsereg oroszországi területek elleni nagy hatótávolságú csapásai. Trump a csúcstalálkozót követően újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna kiválóan helytáll a harctéren egy nála jóval nagyobb és erősebb országgal szemben.

Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA