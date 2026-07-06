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Meghökkentő provokáció a tengeren: veszélyesen megközelítette a gigantikus hadihajót az orosz kémrepülő
A brit védelmi minisztérium közleménye szerint brit vadászgépek fogtak el egy orosz tengeri felderítő repülőgépet, amely többször is megközelítette a Norvég-tengeren állomásozó brit repülőgép-hordozó harccsoportot. A tárca veszélyesnek és szakszerűtlennek minősítette Moszkva tevékenységét, tudósított a BBC.
A minisztérium tájékoztatása szerint az orosz Bear-F típusú gép csütörtökön alacsonyan és indokolatlanul közel repült el a HMS Prince of Wales repülőgép-hordozó mellett, és a gyanú szerint tíz szonárboját dobott a tengerbe. Ezek a vízen lebegő eszközök szonár segítségével észlelik a tengeralattjárókat és a hajókat. Miután a brit erők hiába próbáltak kapcsolatba lépni az orosz repülővel a nemzetközi frekvenciákon, két F-35-ös vadászgép szállt fel a hordozóról, hogy kikísérje azt a harccsoport közeléből.
A brit repülőgép-hordozó harccsoport jelenleg Izland partjainál teljesít szolgálatot NATO-parancsnokság alatt, mintegy 1500 fős állománnyal. A kötelékhez tartozik a HMS Prince of Wales repülőgép-hordozó mellett a HMS Duncan romboló, több F-35-ös vadászgép, valamint Merlin és Wildcat helikopterek is. Ez az első alkalom, hogy a NATO egy európai repülőgép-hordozóról hajt végre légtérrendészeti feladatokat.
Az incidens néhány héttel azután történt, hogy a brit tengerészgyalogság a La Manche-csatornán feltartóztatta az orosz árnyékflotta egyik kőolajszállító tankerét. A haderő parancsnoka korábban arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Királyságot fenyegető biztonsági kockázatok nagyobbak, mint a hidegháború óta bármikor, a NATO értékelése szerint pedig Oroszország akár 2030-ra készen állhat a katonai erő alkalmazására.
Dan Jarvis védelmi miniszter a hétvégén meglátogatta a HMS Prince of Wales fedélzetén szolgáló katonákat. Kijelentette, hogy egyre veszélyesebb és bizonytalanabb időket élünk, és tisztán kell látni, hogy az orosz fenyegetés minden területen jelen van, a víz alatt, a vízen, a szárazföldön, a levegőben, a világűrben és a kibertérben egyaránt.
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A kormány a múlt héten hozta nyilvánosságra a régóta halogatott védelmi beruházási tervet, amelyben a távozó Keir Starmer leköszönő miniszterelnök 15 milliárd fontos katonai kiadásnövelést jelentett be, amelyet részben más tárcák költségvetési elvonásaiból finanszíroznak. Az ellenzék és több katonai szakértő szerint ugyanakkor a források bővítése nem elegendő az orosz fenyegetés hatékony kezeléséhez.
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