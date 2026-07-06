A 2010 óta bevezetett, a politikai kommunikációban gyakran multiadóként vagy extraprofitadóként emlegetett különadók valójában nagyrészt a lakosság által megfizetett fogyasztási adóknak tekinthetők.
Durva drágulás élesedik a magyarok kedvenc online piacterein: három új szabállyal szabnak gátat az olcsó rendeléseknek
Az Európai Unió néhány hónapon belül több olyan intézkedést is bevezet, amely jelentősen megváltoztathatja a Temu és a Shein európai működését. A Portfolio szerint a három egymásra épülő szabályozási változás drágábbá teheti a közvetlenül Kínából érkező rendelések egy részét, és arra ösztönözheti a két e kereskedelmi óriást, hogy egyre nagyobb szerepet adjanak az európai raktáraknak és helyi beszállítóknak.
A lap felidézi, hogy július 1-jétől megszűnt a 150 euró alatti küldemények vámmentessége, helyette átmenetileg egységes, 3 eurós díjat kell fizetni az Európai Unión kívülről érkező alacsony értékű csomagok után. Ez elsősorban az olcsó termékeket érintheti érzékenyen, mivel egy kisebb értékű rendelésnél a pluszköltség jelentős áremelkedést okozhat.
2024-ben mintegy 4,6 milliárd alacsony értékű küldemény érkezett az Európai Unióba, amelyek döntő többsége Kínából származott. A Temu és a Shein eddigi üzleti modellje nagyrészt arra épült, hogy a gyártóktól közvetlenül juttatták el a termékeket az európai vásárlókhoz.
Novembertől újabb fontos változás lép életbe. Kötelezővé válik a termékazonosító, vagyis a Product Identifier, PID rendszer használata az alacsony értékű importküldeményeknél. Az azonosítók segítségével a hatóságok könnyebben ellenőrizhetik a termékek eredetét, megfelelőségét és biztonságát. Azok a küldemények, amelyek nem felelnek meg az új előírásoknak, késedelmet szenvedhetnek, vagy akár vissza is fordíthatják őket.
Ez különösen nagy feladatot jelenthet a Temu és a Shein számára, mivel piactereiken több ezer beszállító termékeit értékesítik. Az egységes dokumentáció és az azonosítás kialakítása jelentős beruházást igényelhet.
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Az Európai Bizottság egyre szigorúbban lép fel a nagy online piacterekkel szemben. A Temut idén 200 millió eurós bírsággal sújtották a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet megsértése miatt. A Sheinnel szemben szintén több vizsgálat zajlik, amelyek a termékbiztonságot és a fogyasztóvédelmi szabályok betartását érintik.
A Portfolio szerint a három intézkedés együttesen arra ösztönözheti a kínai platformokat, hogy egyre nagyobb arányban európai raktárakból szolgálják ki vásárlóikat, illetve helyi kereskedőket vonjanak be értékesítési hálózatukba. A lap felidézi, hogy az Egyesült Államokban hasonló folyamat indult el azt követően, hogy megszűnt a kis értékű küldemények vámkedvezménye.
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