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Súlyos beismerést tett Zelenszkij, ezen a ponton nagyon nagy a baj az ukrán elnök szerint
Volodimir Zelenszkij szerint a háború sorsát már nem a szárazföldi harcok döntik el, hanem a légtérben zajló küzdelem. Az ukrán elnök a Financial Timesnak adott interjújában arról beszélt, hogy Ukrajna már megakadályozta Oroszország szárazföldi győzelmét, és a Fekete-tenger nyugati részéről is visszaszorította az orosz haditengerészetet. Úgy véli, a konfliktus következő döntő szakasza a levegőben zajlik majd.
Az elnök szerint a modern hadviselésben a légtérben már kevésbé számít a katonák vagy a terület nagysága, sokkal inkább a technológiai fölény és az innováció.
„Ma úgy hiszem, ebben a háborúban azé a győzelem, aki okosabb” – fogalmazott Zelenszkij a Financial Times-nak.
Az ukrán államfő azt is elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök egy szombati telefonbeszélgetés során méltatta Ukrajna nagy hatótávolságú dróntámadásait. Zelenszkij szerint Trump új szemszögből tekint a konfliktusra, és úgy látja, az amerikai elnök a sikeres fél mellett szeretne állni. Trump hétfőn Washingtonban arról beszélt, hogy a háború lezárása közelebb lehet, mint azt sokan gondolják, és szerinte Vlagyimir Putyin, valamint Volodimir Zelenszkij is érdekelt a konfliktus befejezésében.
Az interjú idején az ukrán hadsereg drónjai csapást mértek a nyugat-szibériai omszki kőolaj-finomítóra, amely mintegy 2500 kilométerre található az ukrán határtól. Ez volt az eddigi legmélyebbre hatoló ukrán dróntámadás egy orosz olajfinomító ellen.
Zelenszkij szerint a nagy hatótávolságú drónok alapjaiban változtatták meg a hadviselést, mert lehetővé teszik, hogy Ukrajna mélyen az orosz hátországban található katonai és energetikai létesítményeket is célba vegyen.
Az ukrán elnök ugyanakkor elismerte, hogy országának egyik legnagyobb problémája továbbra is a ballisztikus rakéták elleni védelem hiánya. A hétfői, Kijev elleni orosz támadás során az ukrán hatóságok szerint több száz drónt, valamint több tucat ballisztikus és cirkálórakétát vetettek be. A támadásban legalább 15 ember meghalt, 43-an megsérültek. Az ukrán légvédelem a közlések szerint egyetlen ballisztikus rakétát sem tudott elfogni a kilőtt 29 közül.
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Zelenszkij hangsúlyozta, hogy az amerikai Patriot és a francia SAMP/T légvédelmi rendszerekből továbbra is súlyos hiány van, a Patriot elfogórakéták pedig sok esetben csak közvetlenül egy-egy nagyszabású orosz támadás előtt érkeznek meg Ukrajnába.
Az ukrán elnök a közelgő ankarai NATO-csúcstalálkozón további légvédelmi rendszereket kér majd a szövetségesektől. Emellett azt is szorgalmazza, hogy a partnerek osszák meg technológiájukat és tegyék lehetővé a Patriot rendszerek licenc alapján történő ukrajnai gyártását. Elmondása szerint Kijev évek óta próbál engedélyt szerezni erre az Egyesült Államoktól, egyelőre eredmény nélkül.
Addig is Ukrajna folytatja a nagy hatótávolságú dróntámadásokat orosz katonai és energetikai célpontok ellen, különös tekintettel a Krímre, valamint Moszkva és Szentpétervár térségére. Zelenszkij szerint ezek a csapások idővel arra kényszeríthetik Vlagyimir Putyint, hogy átértékelje háborús stratégiáját.
Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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