2026. július 6. hétfő Csaba
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
BRA
Brazília 1 2 Norvégia
NOR
 Vége
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó 2 3 Anglia
ENG
 Vége
Nyolcaddöntö
POR
Portugália Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Nyolcaddöntö
USA
Egyesült Államok Belgium
BEL
 Kedd 02:00
Nyolcaddöntö
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
zászlók
Világ

Háborúk árnyékában készült el a világ békelistája: meglepő helyen futott be Magyarország - ezt nem gondoltuk volna

Pénzcentrum
2026. július 6. 06:32

Az utóbbi években egymást követő háborúk, geopolitikai feszültségek és rekordokat döntő fegyverkezés formálják a világot. Nem meglepő, hogy a legfrissebb Globális Békeindex szerint immár tizenkettedik éve romlik a világ békessége. Egy 163 országot vizsgáló rangsorban Izland lett a legbékésebb ország, de Magyarország is meglepően elől végzett a listán. Eközben a sereghajtók között Oroszország, Ukrajna és Izrael is megtalálható.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Tizenkettedik egymást követő évben romlott a világ békességi állapota a Globális Békeindex szerint. Miközben a legfrissebb listán Izland továbbra is őrzi első helyét a világ legbékésebb országaként, a rangsor másik végén már nem Afganisztán áll, mint a tavalyi évben, a helyét átvette Oroszország. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a fegyveres konfliktusok, a növekvő katonai kiadások és a politikai instabilitás miatt egyre kevésbé biztonságos a világ, az Egyesült Államok pedig történelmi mélypontra csúszott vissza a rangsorban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Gazdasági és Béke Intézet (Institute for Economics and Peace) által összeállított 2026-os Globális Békeindex 163 országot és gazdaságot hasonlít össze 23 különböző mutató alapján, ezt nemrég a Visual Capitalist vizualizálta. Az értékelés a társadalmi biztonságot, a belső és külső konfliktusokat, valamint a militarizáció mértékét vizsgálja, így átfogó képet ad arról, mely országok számítanak a legbékésebbnek, illetve a legkevésbé békésnek.

Továbbra is Izland a világ legbékésebb országa

A rangsor élén nem volt meglepetés, Izland már a 19. alkalommal végzett az első helyen, ezzel tovább erősítve pozícióját a világ legbiztonságosabb államaként. A dobogóra Új-Zéland és Svájc került fel a szigetország mellé, de az első ötben Szlovénia és Írország is helyet kapott. A legjobb eredményeket ismét Nyugat-Európa érte el, a világ tíz legbékésebb országa közül hét ebben a régióban található. A listán minél alacsonyabb pontot ért el egy ország, annál előkelőbb helyen végzett.

Magyarország is szép helyen végzett a rangsorban, országunk a 15. helyet hódította el összesített 1,538 pontos eredménnyel. Bár tavaly óta egy helyett csúszott lefelé a listán, a 2020-as 23. helyezésnél még mindig bőven jobban teljesített megelőzve többek között Horvátországot, Szlovákiát és Lengyelországot is.

A három fő vizsgált terület közül Magyarország a belső és nemzetközi konfliktusok kategóriájában érte el a legjobb eredményt, ezt követi a militarizáció, míg a leggyengébb – bár nemzetközi összevetésben továbbra is kedvező – értéket a társadalmi biztonság és közbiztonság területén kapta (1,717 pont).

Az ország különösen jól teljesített a terrortámadások hatása, a belső és külső konfliktusok halálos áldozatainak száma, valamint a fegyverhez való lakossági hozzáférés tekintetében, amelyek mind a lehető legjobb vagy ahhoz közeli értéket kapták. A magasabb pontszámot (vagyis a kevésbé kedvező eredményt) elsősorban a rendőri létszám, a fegyverimport, a börtönnépesség, illetve a bűnözés társadalmi megítélése befolyásolta.

Oroszország a legkevésbé békés

A rangsor másik végén azonban jelentős változás történt a tavalyi év óta. 2026-ban Oroszország lett a világ legkevésbé békés országa, mögötte Szudán, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Ukrajna és Izrael szerepelnek, ami jól tükrözi, hogy az aktív fegyveres konfliktusokkal érintett térségek továbbra is a békeindex legrosszabb helyezéseit foglalják el.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A jelentés szerint a konfliktusok ma már nemcsak gyakoribbak, hanem tartósabbak is, miközben egyre több ország érintett közvetlenül vagy közvetve háborús eseményekben. A 2026-os jelentés szerint 2008 óta összesen 119 ország békepontszáma romlott, és ez a tendencia tovább folytatódik.

Az elemzés szerint az elmúlt egy év során 99 országban romlott a békesség szintje és mindössze 62 ország tudott javítani helyzetén. A romló tendencia egyik legfontosabb oka a fegyveres konfliktusok számának növekedése: jelenleg több aktív államközi konfliktus zajlik a világban, mint bármikor a második világháború óta. 2025-ben több mint 181 ezer ember vesztette életét fegyveres konfliktusok következtében, ez a második legmagasabb szám a rangsor történetében.

Kapcsolódó cikkeink:

Jelentősen nőtt azoknak az országoknak a száma is, amelyek saját határaikon kívüli konfliktusokban vesznek részt: ez az arány 2008 óta közel 75 százalékkal emelkedett. A kutatás arra is rámutat, hogy a katonai kiadások már tizedik egymást követő évben növekednek világszerte. A kormányok egyre nagyobb összegeket fordítanak fegyverkezésre és haderejük fejlesztésére, ami jól mutatja a geopolitikai rivalizálás erősödését. Jó hír viszont, hogy a terrorizmus okozta halálesetek száma most a legalacsonyabb 2008 óta, emellett pedig több országban javult a biztonsági helyzet, többek között Lengyelországban, Törökországban, és részben Ukrajnában is.

Jelentősen visszaesett az Egyesült Államok

Az idei jelentés egyik legfeltűnőbb változása az Egyesült Államok békeindexének drasztikus romlása. Az ország a tavalyi eredményéhez képest újabb hat helyet veszített, és már csak a 134. helyen áll a 163 vizsgált ország között, vagyis a világ utolsó harminc országa közé került. A jelentés szerint a romló eredmény mögött elsősorban a fokozódó politikai instabilitás, a tüntetések számának növekedése, valamint a társadalmi biztonság romlása áll, nem beszélve a különböző geopolitikai konfliktusokról.

A jelentés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a Globális Békeindex nem a gazdasági teljesítményt vagy a katonai erőt értékeli, hanem azt vizsgálja, mennyire békés és biztonságos egy ország a lakosság, a társadalom és a nemzetközi kapcsolatok szempontjából.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #magyarország #egyesült államok #oroszország #világ #geopolitika #háború #béke #fegyveres konfliktus #fegyverkezés #izland

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:32
05:33
22:00
21:00
20:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 6.
Megállt a bérrobbanás a magyar sztárszakmában: a seniorok plafonba ütköztek, a kezdők viszont 800 ezres fizetéssel is indulhatnak
2026. július 5.
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
2026. július 5.
Ilyen nincs még egy Magyarországon: különleges vásár a rettegett határzár helyén, a tiltott erdő mélyén
2026. július 5.
Kitálalt a legendás balatoni büfés: ezért vannak ilyen húzós árak 2026-ban a magyar tengernél
2026. július 5.
Vége a filléres repülőjegyek korszakának: teljesen új korszak kezdődött a légiközlekedésben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 6. hétfő
Csaba
28. hét
Július 6.
A csók világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most érkezett: olyan döntést hozott Magyarország, ami a rezsire is komoly hatással lesz
2
2 hete
Döntött a kormány: csökkentik a munkaidőt a rendkívüli hőség miatt
3
3 hete
Lángokban az európai főváros: óriási a csapás
4
2 hete
Meghalt a 2008-as gazdasági válság egyik kirobbantója: rengeteg káros döntést támogatott
5
3 hete
Meghökkentő hírek szivárogtak ki a zárt ajtók mögül: eldőlhet Ursula von der Leyen sorsa?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 6. 05:33
Megállt a bérrobbanás a magyar sztárszakmában: a seniorok plafonba ütköztek, a kezdők viszont 800 ezres fizetéssel is indulhatnak
Pénzcentrum  |  2026. július 5. 18:57
Ennyibe kerül egy klíma beszerelése 2026-ban: klíma ára, minden költsége a hőkupola árnyékában
Agrárszektor  |  2026. július 6. 05:59
Ha a víz a legértékesebb tényező, miért nem látjuk a föld árában?