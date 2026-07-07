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Rálőttek a válogatott futballistára: nagy szerencsével úszta meg a gyilkossági kísérletet
A zimbabwei futballista öccsével tartott a templomba, amikor ismeretlenek tüzelni kezdtek rá - írta meg a BBC.
Sértetlenül túlélt egy fegyveres támadást Divine Lunga, a zimbabwei válogatott labdarúgója a dél-afrikai Johannesburgban, miután egy ismeretlen elkövető tüzet nyitott az autójára. A 31 éves futballista vasárnap az öccsével éppen templomba tartott, és Johannesburg Hillbrow nevű belvárosi negyedén haladtak át, amikor a támadás érte őket.
A helyi beszámolók szerint a fegyveres valószínűleg civil ruhás rendőrnek nézte a sportolót, ezért nyitott tüzet a járműre. Tintswalo Sibeko rendőrségi szóvivő megerősítette, hogy emberölési kísérlet miatt indítottak nyomozást, de gyanúsítottat egyelőre nem vettek őrizetbe.
Lunga a zimbabwei válogatott mellett a dél-afrikai élvonalbeli Mamelodi Sundowns csapatát erősíti, amelyhez 2021-ben csatlakozott. A klubbal azóta négy bajnoki címet nyert, idén májusban pedig az Afrikai Bajnokok Ligájában is a csúcsra értek.
A védő eddig 21 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, és tagja volt a 2026-os világbajnokság selejtezőin részt vevő keretnek is. Bár a klub és a szövetség hivatalosan nem kommentálta a lövöldözést, a zimbabwei válogatott egy imádkozó pozícióban lévő képet osztott meg a játékosról, amelyhez az "Istenben bízunk" feliratot fűzték.
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