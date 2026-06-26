2026. június 26. péntek János, Pál
34 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nem várt éjszakai csapás Oroszországban: fojtogató gáz és hirtelen sötétség borította be a vidéket
Világ

Nem várt éjszakai csapás Oroszországban: fojtogató gáz és hirtelen sötétség borította be a vidéket

Pénzcentrum
2026. június 26. 07:59

Az ukrán hadsereg éjszakai dróntámadást hajtott végre az oroszországi Tulai területen, amelynek során egy novomoszkovszki vegyipari üzemet és több energetikai létesítményt is találat ért.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Helyi beszámolók szerint több robbanás is rázta meg a helyi Azot vegyiművek környékét, a csapást követően pedig erős ammóniaszag terjengett a levegőben. Bár a támadás tényét Dmitrij Miljajev, a Tulai terület kormányzója is megerősítette, a tisztségviselő hivatalosan csak egy meg nem nevezett ipari létesítményt ért találatról számolt be.- közölte a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dróncsapás az energia-infrastruktúrában is károkat okozott. A kormányzó tájékoztatása szerint távvezetékek rongálódtak meg, a lakosok pedig áramkimaradásokról számoltak be a közösségi oldalakon. Ezeket az értesüléseket támasztja alá az is, hogy a NASA műholdas tűzmegfigyelő rendszere tüzet észlelt a novomoszkovszki erőmű területén.

Az ukrán határtól mintegy 400 kilométerre fekvő vegyipari üzemet legutóbb június 14-én érte támadás, a mostani akciót Kijev egyelőre nem kommentálta.
Címlapkép: Getty Images
#tűz #robbanás #ukrajna #oroszország #világ #áramkimaradás #drón #támadás #energetika #háború #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:28
09:22
09:14
09:02
08:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 26.
Nem várt milliós számla érkezhet a magyarok kedvelt tengerpartjairól: durván ráfázhat, aki erre nem figyel a vakáción
2026. június 25.
Egyre kevesebben kérik ezt a csodakártyát a hazai bankokban: pedig aranyat érhet a megfelelő kezekben
2026. június 25.
Súlyos hírek érkeztek a 65 éves magyar nyugdíjkorhatárról: ezzel most mégis mit fognak csinálni?
2026. június 25.
Döbbenetes szakadék a magyar ingatlanpiacon: tízmilliókat fizetnek ki zsebből ezek a vásárlók, miközben a fiatalok eladósodnak
2026. június 25.
Kiderült az élelmes magyarok nagy nyári titka: így spórolnak súlyos pénzt az utazáson 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. június 26. péntek
János, Pál
26. hét
Június 26.
Kábítószer-ellenes világnap
Június 26.
A kínzás áldozatai támogatásának világnapja
Június 26.
A rendszergazdák világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Döntött a kormány: csökkentik a munkaidőt a rendkívüli hőség miatt
2
2 hete
Döglődik az európai nagyhatalom: tízezrével hagyják ott a korábbi álomországot - ebbe a kelet-európai paradicsomba menekülnek
3
1 hete
Lángokban az európai főváros: óriási a csapás
4
2 hete
Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
5
4 napja
Meghalt a 2008-as gazdasági válság egyik kirobbantója: rengeteg káros döntést támogatott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ismétlődő betétlekötés
a futamidő lejárta után a betét automatikusan újra lekötésre kerül ugyanazzal a futamidővel. A kamatveszteség elkerülhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 26. 06:30
Dédanyáink elfeledett ősi fűszere: ne nézd gyomnak, ettől lesz roppanós a kovászos uborka
Pénzcentrum  |  2026. június 26. 05:28
Nem várt milliós számla érkezhet a magyarok kedvelt tengerpartjairól: durván ráfázhat, aki erre nem figyel a vakáción
Agrárszektor  |  2026. június 26. 08:18
Brutális időjárás jön ma: már 10 megyére narancs riasztást adtak ki