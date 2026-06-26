Nem várt éjszakai csapás Oroszországban: fojtogató gáz és hirtelen sötétség borította be a vidéket

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Az ukrán hadsereg éjszakai dróntámadást hajtott végre az oroszországi Tulai területen, amelynek során egy novomoszkovszki vegyipari üzemet és több energetikai létesítményt is találat ért.
Helyi beszámolók szerint több robbanás is rázta meg a helyi Azot vegyiművek környékét, a csapást követően pedig erős ammóniaszag terjengett a levegőben. Bár a támadás tényét Dmitrij Miljajev, a Tulai terület kormányzója is megerősítette, a tisztségviselő hivatalosan csak egy meg nem nevezett ipari létesítményt ért találatról számolt be.- közölte a Portfolio.
A dróncsapás az energia-infrastruktúrában is károkat okozott. A kormányzó tájékoztatása szerint távvezetékek rongálódtak meg, a lakosok pedig áramkimaradásokról számoltak be a közösségi oldalakon. Ezeket az értesüléseket támasztja alá az is, hogy a NASA műholdas tűzmegfigyelő rendszere tüzet észlelt a novomoszkovszki erőmű területén.
Az ukrán határtól mintegy 400 kilométerre fekvő vegyipari üzemet legutóbb június 14-én érte támadás, a mostani akciót Kijev egyelőre nem kommentálta.
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