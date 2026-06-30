Rendkívüli döntés az utolsó pillanatban: változik a Babaváró, hosszabbítják a kamatstopot a Diákhitelnél

A kormány a határidő lejárta előtt módosította a babaváró támogatásról és a hallgatói hitelrendszerről szóló rendeleteket. A döntés értelmében a babaváró gyermekvállalási határideje novemberig hosszabbodik, míg a diákhitel-kamatstop az év végéig marad érvényben. A változások több tízezer érintettnek jelentenek könnyebbséget.

A kormány a határidő lejárta előtt módosította a babaváró támogatásról, valamint a hallgatói hitelrendszerről szóló rendeleteket. A Magyar Közlönyben megjelent döntések értelmében átmenetileg fellélegezhetnek azok a fiatal párok, akiknél a meghosszabbított gyermekvállalási határidő 2026. július 1-jén járt volna le, így elkerülhetik a büntetőkamat megfizetését.

A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt módosítás szerint a gyermekvállalási feltétel teljesítésére vonatkozó, eredetileg 2026. július 1-jén lejáró határidő 2026. november 1-jéig meghosszabbodik. A babaváró támogatásról szóló rendelet módosítása már hatályba is lépett. Korábbi becslések szerint ezzel átmenetileg közel 24 700 család mentesülhet a büntetőkamat megfizetése alól.

A kormány emellett a hallgatói hitelrendszerről szóló rendeletet is módosította annak érdekében, hogy ne emelkedjen a 2024. december 31-én fennálló szabad felhasználású diákhitelek kamata. Ennek megfelelően a diákhitel-kamatstopot 2026. december 31-ig meghosszabbították.

Az új szabályozás a 2025-től kötött, szabad felhasználású diákhitel-szerződéseket nem érinti, ezekre már magasabb kamat vonatkozik. A 2024. december 31. előtt megkötött szerződések esetében azonban továbbra is érvényben marad a 7,99 százalékos kamatplafon, amely eredetileg 2026. június 30-ig volt hatályos. A kormány ezt hosszabbította meg az év végéig. Magyar Péter korábban arról is beszélt, hogy a kamatok befagyasztásának költsége jelentős, ezért hosszabb távon csökkenteni kellene az ezzel járó terheket.