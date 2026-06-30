„Most minden magyarra szükség lesz” – rendkívüli vízhelyzetre figyelmeztet a kormányfő

Magyar Péter a Parlamentben jelentette be, hogy a következő években új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjába a vízmegtartás kerül. A kormányfő elmondta, hogy átfogó program indul a víziközmű-hálózat megújítására, miközben a klímaváltozás és az aszály egyre súlyosabb kihívásokat okoz. Beszédében rendkívüli helyzetről, hőhullámról és több települést érintő vízellátási problémákról is szólt. A gazdák támogatását és az öntözési rendszerek fejlesztését is kiemelt feladatnak nevezte.

A következő években új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve, mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt.

A kormányfő hangsúlyozta: átfogó programot indítanak a víziközmű-hálózat megújítására, hogy megszüntessék azt "az elfogadhatatlan állapotot", amelyben jelenleg minden negyedik-ötödik liter ivóvíz elvész, mielőtt eljutna az emberekhez.

Rendbe teszik a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessenek, országos vízmegtartási programot indítanak, fejlesztik az öntözési rendszereket és felkészítik a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra - sorolta.

Nem hagyják magukra a gazdákat

Kifejtette: megalkotják Magyarország új klímatörvényét, amely a tudomány eredményeire épül, és a magyar emberek, valamint a következő nemzedékek biztonságát szolgálja. "A vízügyben ismét a szakértelemé lesz az első szó": a döntéseket a vízügyi szakemberekkel, a gazdákkal, az önkormányzatokkal és a tudomány képviselőivel együtt hozzák meg - közölte.

Magyar Péter kitért arra is, hogy a gazdákat nem hagyják magukra aszály idején, támogatják őket, felkészítik őket az új viszonyokra, bővítik az öntözési lehetőségeket, támogatják a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönzik a talajnedvességet megőrző gazdálkodási módszereket és kiszámítható segítséget nyújtanak azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget.

"A magyar vidék jövője azon is múlik, képesek vagyunk-e alkalmazkodni a megváltozott éghajlathoz, mert a víz Magyarország egyik legfontosabb stratégiai kincse" - fogalmazott a miniszterelnök.

Kritikus a helyzet a vízellátásban

Magyar Péter kifejtette: az elmúlt napokban "gyilkos hőhullám ejtette foglyul Európát, így Magyarországot is", soha nem látott hőmérsékleti rekordok dőlnek meg, Európa-szerte emberéletek vannak veszélyben. A helyzet rendkívüli, és most különösen kell figyelni az ivóvízre. Országszerte továbbra sincs érdemi csapadék, a hőség egyszerre terheli az emberek szervezetét, a víziközmű-rendszert, a közlekedést, az egészségügyet, a mezőgazdaságot és az energetikai infrastruktúrát - mondta.

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Kiemelte: jelenleg a vízellátásban a legkritikusabb a helyzet, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) szolgáltatási területén jelenleg is 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Hétfő reggel Szada lett az első magyar település, ahol a hálózat túlterhelése miatt megszűnt a vezetékes ivóvízellátás. Azonnal intézkedtek, és jelenleg Szadán 8 vízszállító jármű dolgozik, Veresegyházon pedig további lajtoskocsikkal biztosítják az ivóvizet - közölte. Hozzátette: Fejér megyében szintén tartálykocsikkal segítik az ellátást.

A kormányfő azt kérte az emberektől, hogy csak a valóban szükséges vízhasználatra korlátozzák az ivóvízfogyasztást, ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, halasszák el az autómosást, ne töltsenek medencéket. Most azért dolgozunk, hogy elegendő ivóvíz jusson minden családnak, a kórházaknak, az idősotthonoknak, a bölcsődéknek, az iskoláknak, a kritikus intézményeknek - mutatott rá.

Kitért rá: azt kérik az emberektől, hogy a következő két napban vigyázzanak a vízre, takarékoskodjanak a szokásosnál is jobban, segítsenek megőrizni a biztonságos ivóvízellátást.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a következő napokban minden magyar emberre szükség lesz, "mutassuk meg, hogy mekkora ereje van a nemzeti összefogásnak". Mutassuk meg, hogy amikor valóban nagy a baj, tudunk vigyázni egymásra, képesek vagyunk lemondani a kényelmünkről - fogalmazott. Hozzátette: "a következő két napban minden takarékos lépés, minden felelős döntés és minden segítő kéz közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ezt a rendkívüli helyzetet is átvészeljük együtt egy nemzetként".

Címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA