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Rendkívüli átalakulás a kedvelt Balaton-közeli városban: 223 millióból új helyi piac épült + Fotók

HelloVidék
2026. június 30. 10:15

223 millió forintból újult meg egy Balaton közeli város piaca. Mutatjuk, milyen fejlesztések készültek el Tapolcán.

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Befejeződött a tapolcai városi piac átfogó felújítása: a beruházásra 223 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel közösen. A fejlesztésnek köszönhetően korszerűbb körülmények várják ezentúl az árusokat és a vásárlókat is - írta a Hírbalaton.

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A projekt során teljesen megújult a kültéri elárusító tér burkolata, korszerűsítették az árusítóhelyeket, valamint fejlesztették a csapadékvíz-elvezető rendszert és új közműcsatlakozási pontokat is kialakítottak. A fedett árusítóhely komfortja is javult: kilenc sötétsugárzó fűtőberendezést szereltek fel, így a piac a hűvösebb hónapokban is kényelmesebben használható.

A beruházás részeként a zöldfelületekre is figyeltek

Négy új fát ültettek, emellett a meglévő fák állapotának megőrzését szolgáló munkákat is elvégezték. A külső árusító téren új vízvételi és áramvételi pontokat alakítottak ki, ami az árusok munkáját könnyíti meg. A digitális fejlesztések sem maradtak el: a piacon ingyenesen használható Wi-Fi-hálózat is elérhetővé vált.

Az építési munkákat nyílt közbeszerzési eljárás után a STRABAG Építő Kft. végezte el, míg a projekt részeként a Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. informatikai eszközbeszerzéseket is megvalósított. A fejlesztés célja az volt, hogy a városi piac korszerűbb, komfortosabb és a mai igényeknek megfelelő környezetben fogadhassa a helyi termelőket és a vásárlókat.
Címlapkép: Getty Images
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