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Végleges a döntés, több millió albérlő lélegezhet fel: két évig egy fillérrel sem emelkedik a lakbér ebben a városban
New York lakásügyi testülete csütörtökön úgy döntött, hogy két évre befagyasztja mintegy egymillió szabályozott bérlakás bérleti díját, amivel Zohran Mamdani polgármester alig néhány hónappal a hivatalba lépése után teljesítette egyik legfőbb kampányígéretét - számolt be a Reuters.
A new york-i szabályozó testület 7–1 arányban szavazta meg, hogy az egy- és kétéves szerződések esetében is nulla százalékos legyen a díjemelés októbertől. Az intézkedés a new york-iak nagyjából negyedét érinti, ugyanis ennyien laknak bérletidíj-szabályozott otthonokban. Az érintett ingatlanok havi átlagbére a testület 2025-ös tanulmánya szerint 1599 dollár volt, miközben a városban egy újonnan bérbe adott lakás bérleti díjának mediánja a StreetEasy ingatlanportál adatai alapján eléri a 3950 dollárt.
A döntés egy hetekig tartó, hagyományos éves folyamat lezárása, amelynek során a testület a béreket, az inflációt, a fenntartási költségeket, az adókat és a tulajdonosok bevételeit mérlegelve határozza meg a bérletidíj-szabályozott lakások maximális emelési mértékét.
A manhattani múzeum termét megtöltő bérlők ujjongással és füttyszóval fogadták az eredményt, Zohran Mamdani polgármester pedig történelmi győzelemnek nevezte a döntést a város bérlői számára. A magát demokratikus szocialistaként meghatározó városvezető januári hivatalba lépése óta a testület kilenc tagja közül hatot maga nevezett ki, olyan szakembereket választva, akik közismerten rokonszenveznek a bérlőkkel.
A szavazás előtt néhány órával a tulajdonosok érdekeit képviselő egyik tag, Christina Smyth lemondott, és azzal vádolta meg a testületet, hogy megsérti a pártatlanságra vonatkozó törvényi kötelezettségét. Smyth szerint a döntést a polgármester előre elhatározta, így az átalakított testületnek mindenképpen bérletidíj-befagyasztást kellett hoznia, az azt megelőző folyamat pedig csupán színház volt. A testület Mamdani által kinevezett elnöke, Chantella Mitchell ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a tagok és a munkatársak teljesen függetlenül és tisztességesen jártak el.
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A döntést megelőzően a bérlők a díjak befagyasztását, sőt csökkentését követelték, arra hivatkozva, hogy a jövedelmek növekedése elmarad az inflációtól és a rezsiköltségek emelkedésétől. Ezzel szemben a bérbeadók érdekképviseletei azzal érveltek, hogy a moratórium ellehetetleníti az épületek karbantartását, ráadásul több tulajdonos már a jelzáloghitelét sem képes fizetni. Egyes bérbeadók szerint a szabályozott lakásokon elszenvedett veszteségeket kénytelenek lesznek a piaci alapú bérlemények díjainak emelésével kompenzálni.
A csütörtöki szavazás Mamdani rendkívül sikeres hetét koronázta meg, hiszen a polgármester annak is örülhetett, hogy mindhárom baloldali jelölt győzelmet aratott a New York-i kongresszusi helyekért folyó, rendkívül szoros demokrata párti előválasztásokon.
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