2026. június 26. péntek János, Pál
37 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
New York és London összetett képe, amelyen látható az Empire State Building, a manhattani pénzügyi negyed, az One World Trade Center, a londoni City pénzügyi negyed, a Gherkin, a Tower 42, a Heron Tower, a 22 Bishopgate, a Cheesegrater
Világ

Végleges a döntés, több millió albérlő lélegezhet fel: két évig egy fillérrel sem emelkedik a lakbér ebben a városban

Pénzcentrum
2026. június 26. 15:44

New York lakásügyi testülete csütörtökön úgy döntött, hogy két évre befagyasztja mintegy egymillió szabályozott bérlakás bérleti díját, amivel Zohran Mamdani polgármester alig néhány hónappal a hivatalba lépése után teljesítette egyik legfőbb kampányígéretét - számolt be a Reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A new york-i szabályozó testület 7–1 arányban szavazta meg, hogy az egy- és kétéves szerződések esetében is nulla százalékos legyen a díjemelés októbertől. Az intézkedés a new york-iak nagyjából negyedét érinti, ugyanis ennyien laknak bérletidíj-szabályozott otthonokban. Az érintett ingatlanok havi átlagbére a testület 2025-ös tanulmánya szerint 1599 dollár volt, miközben a városban egy újonnan bérbe adott lakás bérleti díjának mediánja a StreetEasy ingatlanportál adatai alapján eléri a 3950 dollárt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntés egy hetekig tartó, hagyományos éves folyamat lezárása, amelynek során a testület a béreket, az inflációt, a fenntartási költségeket, az adókat és a tulajdonosok bevételeit mérlegelve határozza meg a bérletidíj-szabályozott lakások maximális emelési mértékét.

A manhattani múzeum termét megtöltő bérlők ujjongással és füttyszóval fogadták az eredményt, Zohran Mamdani polgármester pedig történelmi győzelemnek nevezte a döntést a város bérlői számára. A magát demokratikus szocialistaként meghatározó városvezető januári hivatalba lépése óta a testület kilenc tagja közül hatot maga nevezett ki, olyan szakembereket választva, akik közismerten rokonszenveznek a bérlőkkel.

A szavazás előtt néhány órával a tulajdonosok érdekeit képviselő egyik tag, Christina Smyth lemondott, és azzal vádolta meg a testületet, hogy megsérti a pártatlanságra vonatkozó törvényi kötelezettségét. Smyth szerint a döntést a polgármester előre elhatározta, így az átalakított testületnek mindenképpen bérletidíj-befagyasztást kellett hoznia, az azt megelőző folyamat pedig csupán színház volt. A testület Mamdani által kinevezett elnöke, Chantella Mitchell ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a tagok és a munkatársak teljesen függetlenül és tisztességesen jártak el.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A döntést megelőzően a bérlők a díjak befagyasztását, sőt csökkentését követelték, arra hivatkozva, hogy a jövedelmek növekedése elmarad az inflációtól és a rezsiköltségek emelkedésétől. Ezzel szemben a bérbeadók érdekképviseletei azzal érveltek, hogy a moratórium ellehetetleníti az épületek karbantartását, ráadásul több tulajdonos már a jelzáloghitelét sem képes fizetni. Egyes bérbeadók szerint a szabályozott lakásokon elszenvedett veszteségeket kénytelenek lesznek a piaci alapú bérlemények díjainak emelésével kompenzálni.

A csütörtöki szavazás Mamdani rendkívül sikeres hetét koronázta meg, hiszen a polgármester annak is örülhetett, hogy mindhárom baloldali jelölt győzelmet aratott a New York-i kongresszusi helyekért folyó, rendkívül szoros demokrata párti előválasztásokon.
Címlapkép: Getty Images
#bérlakás #albérlet #polgármester #ingatlanpiac #szabályozás #világ #lakhatás #bérleti díj #albérletárak #lakások #new york

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:44
15:33
15:14
15:02
14:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 26.
Nem várt milliós számla érkezhet a magyarok kedvelt tengerpartjairól: durván ráfázhat, aki erre nem figyel a vakáción
2026. június 25.
Egyre kevesebben kérik ezt a csodakártyát a hazai bankokban: pedig aranyat érhet a megfelelő kezekben
2026. június 26.
Rengeteg magyar szülő követi el ezt a hibát nyáron: könnyen veszélybe kerülhetnek a gyerekek a szünetben
2026. június 26.
Nem megélhetési burgerezők vagyunk! – Kitálalt a Billog alapítója: ezért állnak bele a közéleti botrányokba
2026. június 25.
Súlyos hírek érkeztek a 65 éves magyar nyugdíjkorhatárról: ezzel most mégis mit fognak csinálni?
NAPTÁR
Tovább
2026. június 26. péntek
János, Pál
26. hét
Június 26.
Kábítószer-ellenes világnap
Június 26.
A kínzás áldozatai támogatásának világnapja
Június 26.
A rendszergazdák világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Döntött a kormány: csökkentik a munkaidőt a rendkívüli hőség miatt
2
2 hete
Döglődik az európai nagyhatalom: tízezrével hagyják ott a korábbi álomországot - ebbe a kelet-európai paradicsomba menekülnek
3
1 hete
Lángokban az európai főváros: óriási a csapás
4
2 hete
Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
5
4 napja
Meghalt a 2008-as gazdasági válság egyik kirobbantója: rengeteg káros döntést támogatott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékcsökkenés
a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező (écs). A károkozó ezt a kártételt is köteles megtéríteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 26. 14:14
Nyilvánosságra hozták III. Károly adóbevallását: ekkora vagyonon ül a brit király
Pénzcentrum  |  2026. június 26. 13:15
Rendkívüli helyzet a puskaporos Hormuzi-szorosban: visszavonulót fújt az ENSZ, több mint 11 ezer tengerész rekedt a csapdában
Agrárszektor  |  2026. június 26. 15:32
Gigafarmok épülnek Ukrajnában: durva, miket fognak termelni