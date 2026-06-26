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Nyilvánosságra hozták III. Károly adóbevallását: ekkora vagyonon ül a brit király
III. Károly brit uralkodó az első a történelemben, aki nyilvánosságra hozta személyes adóbevallását. A király a 2024–2025-ös időszakban 12,9 millió fontot fizetett be az államkasszába, amivel a száz legnagyobb brit adófizető közé került. Fia, Vilmos walesi herceg ugyanebben az időszakban 7,76 millió font adót fizetett. A királyi háztartás éves jelentéséből az is kiderült, hogy Károly és Kamilla királyné nem költözik be a Buckingham-palotába, miközben az uralkodóház állami finanszírozása tovább emelkedik - tudósított a BBC.
II. Károly brit király közzétette a tavalyi adóbefizetéseit: ebből az derült ki, hogy a 2022 óta a trónon ülő uralkodó a trónra lépése óta - közvetlen örökösével, Vilmos herceggel együttesen - több mint 50 millió fontot utalt át a brit adóhatóságnak. A közzétett adatok ugyanakkor nem tartalmaznak részletes bontást, így nem derül ki belőlük, mekkora részt tesz ki a tőkejövedelem-adó és a személyi jövedelemadó, valamint azt sem részletezik, milyen költségeket vontak le az adóalapból.
Kiderült az is, hogy a király bevételeinek elsődleges forrása a Lancaster Hercegség, amely a 2025–2026-os időszakban 25,2 millió font jövedelmet termelt. Emellett Károly saját befektetései, valamint a balmorali és sandringhami magánbirtokai is adóköteles jövedelmet biztosítanak számára. Vilmos herceg a több milliárd font értékű Cornwalli Hercegségből származó bevételekből gazdálkodik, és a költségek levonása utáni nettó többlet után a legmagasabb adósáv szerint adózik.
Vilmos herceg bejelentette, hogy a 2024 óta üresen álló dartmoori börtön évi 1,5 millió fontos bérleti díjából a jövőben nem részesül személyesen. Ezt az összeget kivonja a hercegség bevételeiből, és a helyi, főként princetowni közösség támogatására ajánlja fel. A börtönt korábban a magas radongáz-koncentráció miatt kellett bezárni.
Az elszámolásokból az is kiderült, hogy a legköltségesebb külföldi utazás Vilmos herceg háromnapos szaúd-arábiai látogatása volt idén februárban, amely valamivel több mint 130 ezer fontba került. Ezt követte a király és a királyné olaszországi állami látogatása. A költségcsökkentési intézkedések részeként a királyi vonatot 2027-ig kivonják a forgalomból, miközben a királyi család tagjai az elmúlt évben 177 alkalommal utaztak helikopterrel, összesen több mint 733 ezer font értékben.
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Az uralkodóház fő állami támogatása, a Sovereign Grant, azaz az uralkodói járadék egy új számítási módszertan alapján a 2027–2028-as időszakra évi 99,9 millió fontra emelkedik, szemben a három évvel ezelőtti 51,8 millió fonttal. Ezt a többletet a történelmi épületek karbantartására, a királyi rezidenciák kiberbiztonságának megerősítésére és a zöldenergiára való átállásra fordítják, ideértve a windsori kazánok cseréjét is, amely önmagában 11 millió fontot igényel. James Chalmers, a király pénzügyi igazgatója hangsúlyozta, hogy a járadék nem egy biankó csekk, hanem az intézmény működését és nem a magánvagyont hivatott finanszírozni.
A Buckingham-palota közel 370 millió fontos felújítása jövő márciusban fejeződik be. Károly király döntése, miszerint továbbra is a Clarence House-ban lakik majd, azt a célt szolgálja, hogy a palota nagyobb mértékben legyen látogatható a nagyközönség számára. Viktória királynő uralkodása óta ez lesz az első alkalom, hogy a regnáló uralkodó nem a Buckingham-palotában lakik. Eközben a Crown Estate működési nyeresége a tavalyi 1,4 milliárd fontról 1,2 milliárd fontra mérséklődött, ami elsősorban a tengeri szélenergiához kapcsolódó licencdíjak visszaesésével magyarázható.
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