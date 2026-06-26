Súlyos pofont kapott Brüsszel: az egyik tagállam kemény fenyegetése fektette kétvállra a gigatervet

Az európai uniós energiaügyi miniszterek elutasítják az Európai Bizottság központosított villamosenergia-hálózati terveit, mivel a tagállamok ragaszkodnak a nemzeti hatáskörök megőrzéséhez. Brüsszel befolyásának növelése helyett a tagállamok – élükön a komoly engedményeket elérő Svédországgal – a határokon átnyúló infrastrukturális projektek finanszírozását is korlátoznák - számolt be a Portfolio.

Az Európai Bizottság még decemberben javasolta, hogy az európai villamosenergia-infrastruktúra korszerűsítése érdekében Brüsszel kapjon nagyobb beleszólást a határokon átnyúló hálózatok tervezésébe.

A luxembourgi tanácskozáson részt vevő miniszterek által elfogadni tervezett szövegtervezet azonban ennek éppen az ellenkezőjét irányozza elő, azaz megerősítené a nemzeti hatóságok jogköreit. A tagállamok emellett szűkítenék a szűk keresztmetszeti bevételek – vagyis a rendszerirányítók által beszedett kapacitásallokációs díjak – felhasználási lehetőségeit a nemzetközi beruházások esetében.

A javaslattal szemben Svédország lépett fel a leghatározottabban; Stockholm egy ponton még azzal is megfenyegette a döntéshozókat, hogy korlátozza a Dánia és Finnország felé irányuló villamosenergia-exportot. Ez a határozott fellépés végül jelentős engedményt eredményezett, így a Bizottság a jövőben nem kötelezheti a Svédországhoz hasonlóan több ajánlattételi övezettel rendelkező államokat arra, hogy a belföldön beszedett szűk keresztmetszeti bevételeket határokon átnyúló projektekre fordítsák. A brüsszeli hátrálást a finn energiaügyi miniszter, Sari Multala is üdvözölte.

Bár az eredeti tervek jelentősen csorbultak, Dan Jørgensen energiaügyi biztos üdvözölte, hogy az Európai Bizottság a jövőben a jelenleginél valamivel mégis nagyobb szerepet kaphat a hálózattervezésben. A biztos – aki a rendkívül költséges fejlesztésekbe a magántőkét is igyekszik bevonni – a jelenlegi európai helyzetet egy szemléletes hasonlattal jellemezte, miszerint a helyzet leginkább ahhoz hasonlít, mintha huszonhét ember úgy próbálna meg kirakni egy kirakóst, hogy egyikük sem látja a dobozon szereplő képet.