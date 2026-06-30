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Sport

Szívszorító vallomást tett a legendás futballsztár: már egy poharat sem tud megfogni a halálos kór miatt

Pénzcentrum
2026. június 30. 10:22

A negyvenéves sportoló azért osztotta meg történetét a nyilvánossággal, hogy felhívja a figyelmet a gyors fizikai leépülést okozó, gyógyíthatatlan betegségre és a kutatások támogatásának kiemelt fontosságára.

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Az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) korábbi futója, Chris Johnson bejelentette, hogy amiotrófiás laterál-szklerózissal (ALS) küzd. Johnsont tavaly, harminckilenc éves korában diagnosztizálták a mozgatóidegsejtek pusztulásával járó betegséggel. Egy televíziós interjúban elmondta, hogy a legelső tünet a jobb kezében jelentkező gyengeség volt. Mivel a szorítóereje már nem volt a régi, és a családjában korábban soha nem fordult elő ALS, a diagnózis teljesen váratlanul érte.

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A korábbi játékos azután vette fel a kapcsolatot dr. Merit Cudkowiczcal, hogy látta az orvosnő interjúját a februárban szintén ALS-ben elhunyt színésszel, Eric Dane-nel. A doktornő által javasolt kísérleti kezelések Johnson elmondása szerint új irányt és reményt adtak a betegség elleni küzdelemben.

Állapotának romlása miatt Johnson már most is egy beszédszintetizátor segítségével kommunikál. Kiemelte, szeretné, ha az emberek megértenék, milyen hihetetlenül gyorsan támadja meg a testet ez a kór. Bár a betegséget viszonylag korán felismerték, és mindent megtesznek a lefolyás lassítása érdekében, ma már egy poharat sem tud önállóan megtartani. Éppen ezért hangsúlyozza a korai felismerés, a további kutatások és a hatékonyabb kezelési módok kidolgozásának égető szükségességét, hogy a jövőben a betegeknek jobb túlélési esélyeik legyenek.

Tízéves NFL-pályafutása során a Tennessee Titans, a New York Jets és az Arizona Cardinals csapatait is erősítő Johnson háromszor szerepelt a Pro Bowlon. A 2009-ben az év legjobb támadójátékosának megválasztott futó a mai napig tartja az egy szezonon belüli, futásból és elkapásból szerzett yardok ligarekordját, összesen 2509 yarddal.
Címlapkép: Getty Images
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