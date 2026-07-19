Számos ország már megkezdte a gyakorlati felkészülést.
Donald Trump megfenyegette Kanadát, újabb vámokat is kilátásba helyezett: egészen szürreális az indok
Donald Trump amerikai elnök újabb vámok bevezetésével fenyegette meg Kanadát, mivel az országban tomboló erdőtüzek füstje az Egyesült Államok északi területeinek jelentős részét beborította. Ez a lépés tovább mérgesítheti a két ország amúgy is feszült, elsősorban kereskedelmi viták terhelte kapcsolatát - írja a BBC.
Trump a Truth Social közösségi oldalon azzal vádolta meg Kanadát, hogy hanyag módon nem tartja karban az erdeit, és bejelentette, hogy magyarázatot várva felhívja Mark Carney kanadai miniszterelnököt. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államokat szükségtelenül árasztja el a piszkos, szennyezett és egészségtelen levegő. A republikánus képviselők a helyzetet arra is felhasználták, hogy ismét elővegyék Trump korábbi felvetését, miszerint Kanadának az Egyesült Államok 51. tagállamává kellene válnia.
A Kanadai Erdőtűz-információs Rendszer adatai szerint az országban jelenleg mintegy 955 aktív tűzgóc található, amelyek többsége felett elveszítették az ellenőrzést. Egyedül Ontarióban több mint 190 helyen lángol az erdő, a tüzek pedig eddig csaknem hárommillió hektárnyi területet pusztítottak el. A sűrű füst több amerikai tagállamra, köztük Minnesotára, Michiganre, Pennsylvaniára, Ohiora és New Yorkra is átterjedt. Ezeken a területeken veszélyes szintű légszennyezettségi riasztást adtak ki, és számos szabadtéri rendezvényt töröltek. A svájci IQAir mérései alapján pénteken Detroit levegője volt a legrosszabb a világon.
Carney válaszul hangsúlyozta, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem mindkét ország, így az Egyesült Államok felelőssége is. A kanadai kormány közlése szerint a két állam folyamatos kapcsolatban áll egymással, és régóta együttműködik a hasonló katasztrófák kezelésében, utalva egy 1982-ben köttetett kölcsönös tűzoltási megállapodásra. Eleanor Olszewski képviselő elmondta, hogy Kanada mintegy 12 milliárd kanadai dollárt fektetett be az erdők fenntartható kezelésébe és a tűzmegelőzésbe.
Doug Ford, Ontario tartományi miniszterelnöke szégyenletesnek és elfogadhatatlannak nevezte az amerikai politikusok hangnemét. Emlékeztetett arra, hogy Kanada korábban rendszeresen segített szomszédjának a kaliforniai erdőtüzek és az észak-karolinai hurrikánok pusztítása idején, hozzátéve, hogy a jó szomszédok így járnak el. Ford kiemelte, hogy kormánya 2018 óta több mint egymilliárd dollárt fordított az erdőtüzek elleni védekezésre, és jelenleg is több mint 150 tűzoltócsapat, valamint 80 tűzoltó repülőgép és helikopter dolgozik a lángok megfékezésén.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A tudományos szakemberek szerint a kép ennél jóval árnyaltabb. Patrick James, a Torontói Egyetem kutatója rámutatott, hogy az időjárás nem törődik a határokkal, a füst oda sodródik, ahová a szél fújja, és korábban már az amerikai tüzek füstje is elérte Kanadát. A szakértők a mostani tüzek megszaporodását a június végi tartós kánikulának és az átlag alatti csapadékmennyiségnek tulajdonítják, amit az éghajlatváltozás okozta melegebb, szárazabb körülmények csak tovább súlyosbítanak.
A tüzek már emberéleteket is fenyegetnek Kanadában. Észak-Ontarióban több őslakos közösséget is ki kellett telepíteni, sokan csak csónakokkal tudtak elmenekülni. A Namaygoosisagagun őslakos közösség vezetője szerint a településük porig égett. Ford tájékoztatása szerint összesen tíz települést kellett kiüríteni, és sok lakos most Dél-Ontario városaiban keresett menedéket. A tartományi kormányfő szerint valóságos csoda, hogy senki sem vesztette életét.
Megtörte a csendet az egyik leggazdagabb orosz oligarcha: négy forgatókönyvet vázolt fel Oroszország jövőjéről, szinte mind katasztrofikus
Ritka interjút adott Andrej Melnicsenko, Oroszország egyik leggazdagabb üzletembere.
Hamarosan új miniszterelnök lép hivatalba: minden szükséges lépés kész, átveheti a hatalmat elődjétől
Pénteken megválasztották Andy Burnhamet a brit Munkáspárt új vezetőjévé, hamarosan a miniszterelnöki posztot is átveszi elődjétől.
Történelmi döntést hozott a parlament: ehhez már vélhetően nem nyúlnak, hosszú évekre eldőlhetett minden
A japán parlament elfogadta azt a törvényt, amely enyhíti a császári trónöröklés szabályait - női leszármazott azonban továbbra sem ülhet majd a trónra.
Rendkívüli csapás érte Ukrajnát az éjjel: brutális pusztítást végzett az orosz hadsereg, védtelen civilek vesztették életüket
Az eddigi adatok szerint legkevesebb három ember meghalt, több mint tízen pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások következtében Odesszában és Herszonban.
Ismét kiújultak a fegyveres összecsapások az Egyesült Államok és Irán között a Közel-Keleten.
Mérges kígyó akadt egy idősödő nő biciklijének láncába a népszerű kerékpárúton: így élte túl a kígyómarást, az állat sokkal rosszabbul járt
A mozdulatlanul lapuló állatot a kerékpáros feltehetően botnak vagy árnyéknak hitte.
Ukrajnában ritka háborús tiltakozási hullám bontakozott ki Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztése miatt.
Újabb támadássorozat rázta meg a Perzsa-öböl térségét, miután Teherán az elmúlt éjszaka a szomszédos öböl menti államokban működő amerikai katonai bázisokat vett célba.
Trump szerint ha Irán nem tárgyal, az USA az erőműveket és hidakat is támadhatja a konfliktus új szakaszában.
Végleg eltűnhet a boltokból a magyarok egyik kedvenc sajtja? Döbbenetes veszély fenyegeti a milliárdos ágazatot
Az olaszországi Emilia-Romagna régió híres parmezánágazatát egyre súlyosabban fenyegeti a szélsőséges hőség.
Donald Trump döntése után elszabadultak az indulatok: megdöbbentő drágulást hozhat a legújabb tengeri konfliktus
Tovább emelkedett az olaj ára szerdán, miután ismét fokozódott a közel-keleti feszültség.
Oroszország két egymást követő napon is polgári teherhajókra mért csapást a Fekete-tengeren, a támadásokban pedig összesen hét ember vesztette életét.
Az amerikai elnök kedden közölte, hogy a tervezett illeték helyett kétoldalú kereskedelmi és beruházási megállapodásokat kötne a Perzsa-öböl menti államokkal.
Súlyos gazdasági háború készülődik: hazánk is súlyos árat fizethet a keleti óriás és a nyugati szövetség csatájáért
Az Európai Bizottság szerint a Kínával folytatott párbeszéd önmagában már nem lesz elegendő a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi konfliktusok rendezésére.
A befektetők attól tartanak, hogy a harcok veszélyeztethetik a Hormuzi-szoroson keresztül zajló olajszállításokat, ami azonnal megjelent az energiahordozók árában.
Összeomlott a törékeny béke az Egyesült Államok és Irán között: súlyos gazdasági csapás fenyegeti a világot
Alig néhány héttel az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti megállapodás után ismét jelentősen nőtt a feszültség a két ország között.
Kukafejű űrlény lett Nigel Farage legfőbb kihívója: egyre többen állnak be mögé, beéghet a választáson a Brexit atyja
Nigel Farage legfőbb kihívója az időközi választáson jelenleg Count Binface, aki állítása szerint az űrből érkezett és azzal kampányol, hogy ő legalább nem Nigel Farage.
Kőkemény büntetővám jöhet az Egyesült Államokból: Magyarország is rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet
Az orosz hadiipar forrásainak elapasztását célzó tervezet a szenátusban elsöprő, kétpárti támogatást élvez, bár a képviselőházi szavazás kimenetele még kérdéses.