Donald Trump megfenyegette Kanadát, újabb vámokat is kilátásba helyezett: egészen szürreális az indok

Donald Trump amerikai elnök újabb vámok bevezetésével fenyegette meg Kanadát, mivel az országban tomboló erdőtüzek füstje az Egyesült Államok északi területeinek jelentős részét beborította. Ez a lépés tovább mérgesítheti a két ország amúgy is feszült, elsősorban kereskedelmi viták terhelte kapcsolatát - írja a BBC.

Trump a Truth Social közösségi oldalon azzal vádolta meg Kanadát, hogy hanyag módon nem tartja karban az erdeit, és bejelentette, hogy magyarázatot várva felhívja Mark Carney kanadai miniszterelnököt. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államokat szükségtelenül árasztja el a piszkos, szennyezett és egészségtelen levegő. A republikánus képviselők a helyzetet arra is felhasználták, hogy ismét elővegyék Trump korábbi felvetését, miszerint Kanadának az Egyesült Államok 51. tagállamává kellene válnia.

A Kanadai Erdőtűz-információs Rendszer adatai szerint az országban jelenleg mintegy 955 aktív tűzgóc található, amelyek többsége felett elveszítették az ellenőrzést. Egyedül Ontarióban több mint 190 helyen lángol az erdő, a tüzek pedig eddig csaknem hárommillió hektárnyi területet pusztítottak el. A sűrű füst több amerikai tagállamra, köztük Minnesotára, Michiganre, Pennsylvaniára, Ohiora és New Yorkra is átterjedt. Ezeken a területeken veszélyes szintű légszennyezettségi riasztást adtak ki, és számos szabadtéri rendezvényt töröltek. A svájci IQAir mérései alapján pénteken Detroit levegője volt a legrosszabb a világon.

Carney válaszul hangsúlyozta, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem mindkét ország, így az Egyesült Államok felelőssége is. A kanadai kormány közlése szerint a két állam folyamatos kapcsolatban áll egymással, és régóta együttműködik a hasonló katasztrófák kezelésében, utalva egy 1982-ben köttetett kölcsönös tűzoltási megállapodásra. Eleanor Olszewski képviselő elmondta, hogy Kanada mintegy 12 milliárd kanadai dollárt fektetett be az erdők fenntartható kezelésébe és a tűzmegelőzésbe.

Doug Ford, Ontario tartományi miniszterelnöke szégyenletesnek és elfogadhatatlannak nevezte az amerikai politikusok hangnemét. Emlékeztetett arra, hogy Kanada korábban rendszeresen segített szomszédjának a kaliforniai erdőtüzek és az észak-karolinai hurrikánok pusztítása idején, hozzátéve, hogy a jó szomszédok így járnak el. Ford kiemelte, hogy kormánya 2018 óta több mint egymilliárd dollárt fordított az erdőtüzek elleni védekezésre, és jelenleg is több mint 150 tűzoltócsapat, valamint 80 tűzoltó repülőgép és helikopter dolgozik a lángok megfékezésén.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A tudományos szakemberek szerint a kép ennél jóval árnyaltabb. Patrick James, a Torontói Egyetem kutatója rámutatott, hogy az időjárás nem törődik a határokkal, a füst oda sodródik, ahová a szél fújja, és korábban már az amerikai tüzek füstje is elérte Kanadát. A szakértők a mostani tüzek megszaporodását a június végi tartós kánikulának és az átlag alatti csapadékmennyiségnek tulajdonítják, amit az éghajlatváltozás okozta melegebb, szárazabb körülmények csak tovább súlyosbítanak.

A tüzek már emberéleteket is fenyegetnek Kanadában. Észak-Ontarióban több őslakos közösséget is ki kellett telepíteni, sokan csak csónakokkal tudtak elmenekülni. A Namaygoosisagagun őslakos közösség vezetője szerint a településük porig égett. Ford tájékoztatása szerint összesen tíz települést kellett kiüríteni, és sok lakos most Dél-Ontario városaiban keresett menedéket. A tartományi kormányfő szerint valóságos csoda, hogy senki sem vesztette életét.