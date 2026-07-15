2026. július 15. szerda Henrik, Roland
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belgrád, Szerbia - 2025. március 21.: Lukoil orosz energetikai vállalat piros benzinkútja az autópálya útnál.
Világ

Donald Trump döntése után elszabadultak az indulatok: megdöbbentő drágulást hozhat a legújabb tengeri konfliktus

Pénzcentrum
2026. július 15. 13:08

Tovább emelkedett az olaj ára szerdán, miután ismét fokozódott a közel-keleti feszültség. Donald Trump amerikai elnök újabb tengeri blokádot rendelt el az iráni kikötőkkel szemben, amire válaszul az iráni Forradalmi Gárda az Egyesült Államok és szövetségesei érdekeit szolgáló összes többi exportútvonal lezárásával fenyegetőzött.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A globális benchmarknak számító Brent nyersolaj hordónkénti ára 0,8 százalékkal, 85,42 dollárra nőtt, míg az amerikai WTI jegyzése 0,9 százalékkal, 80,07 dollárra drágult. A jegyzések már kedden is egyhavi csúcsra ugrottak az újabb támadások miatt, amelyek súlyosbították a Hormuzi-szoros körüli ellátási aggodalmakat. A konfliktus kirobbanása előtt a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának mintegy ötöde haladt át ezen a stratégiai fontosságú tengerszoroson.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az iráni Forradalmi Gárda közleménye szerint a térség energiaexportját vagy minden szereplő szabadon használhatja, vagy senki sem fogja. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Irán a jemeni húszi lázadókat felhasználva lezárhatja a Vörös-tengerhez vezető Báb el-Mandeb-szorost is, amivel egyszerre két létfontosságú tengeri szállítási útvonalat sodorna veszélybe.

Az Egyesült Államok és Irán közötti összecsapások a múlt héten újultak ki, felborítva a több hónapos harcok után júniusban kötött törékeny fegyverszünetet. Az amerikai hadsereg szerda hajnalban újabb csapássorozatot indított, hogy gyengítse Irán kereskedelmi hajózást veszélyeztető képességeit. Donald Trump a Fox News televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a katonai akciók során az energetikai célpontokat hagyják a végére, de szükség esetén azokra is csapást mérnek.

Giovanni Staunovo, az UBS nyersanyagpiaci elemzője szerint a blokád jelentősen szűkíti a globális kínálatot, mivel az iráni nyersolaj-export az elmúlt két hétben napi 1,5–2 millió hordó között alakult. A Goldman Sachs becslése alapján a júniusi amerikai–iráni megállapodás után a perzsa-öbölbeli export a háború előtti szint 80 százaléka fölé állt vissza, a múlt héten viszont ismét 50 százalék alá, napi mintegy 11 millió hordóra esett vissza. A bank előrejelzése szerint a Brent ára a negyedik negyedévben meghaladhatja a 110 dollárt, ha az export helyreállása továbbra is akadozik.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Így ért véget a forint nyári menetelése: kettős geopolitikai sokk rázta meg a piacokat
EZ IS ÉRDEKELHET
Így ért véget a forint nyári menetelése: kettős geopolitikai sokk rázta meg a piacokat
Az elmúlt napok eseményei ismét megmutatták, milyen gyorsan képesek a geopolitikai feszültségek átírni a pénzpiacok folyamatait.

A befektetők ugyanakkor óvatosak a geopolitikai kockázati prémium beárazásával az egymásnak ellentmondó hírek miatt. Ole Hansen, a Saxo Bank nyersanyagpiaci stratégája úgy fogalmazott, hogy a fenyegetőzések egyelőre a háborús retorika részét képezik, és a piac már megtanulta higgadtabban kezelni az ilyen bejelentéseket, mivel azok gyakran nem valósulnak meg.
Címlapkép: Getty Images
#energia #gazdaság #áremelkedés #világ #usa #olaj #donald trump #olajár #geopolitika #háború #Közel-Kelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:08
13:03
12:27
12:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 15.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
2026. július 14.
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
2026. július 15.
Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2026-ban: nem érdemes kockáztatni
2026. július 15.
Rettentő invazív növény szabadult el Magyarországon: ha ilyen nő a kertedben, azonnal lépni kell
2026. július 14.
Eladó Görgey Artúr legendás visegrádi villája: Móricz és Mikszáth is járt itt, most bárki megveheti
NAPTÁR
Tovább
2026. július 15. szerda
Henrik, Roland
29. hét
Július 15.
Bíróságok napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Az utolsó másodperceket számolják az EU-ban: elúszhatnak a magyar milliárdok, ha nem lépünk időben
2
2 napja
Most érkezett! Ukrajna megtámadta Moszkvát: lezárták a repteret, egy létesítmény lángol - hatalmas a pánik
3
2 hete
Rendkívüli döntést hozott az Európai Bizottság: fontos pénzügyi mentőöv érkezik Magyarországnak
4
1 hete
Most érkezett: bomba robbant az államfő lakhelye mellett, kitört a pánik
5
2 hete
Hivatalos! Népszavazást tartanak az ex kormányfőknek életük végéig járó juttatásokról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási összeg
a biztosítási szerződésben rögzített összeg, amely a biztosító szolgáltatásának felső határa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 15. 13:03
Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2026-ban: nem érdemes kockáztatni
Pénzcentrum  |  2026. július 15. 12:27
Önök egy újabb Hős utcát hoztak létre! - nekiment Karácsonyéknak a XIII. kerület polgármestere Rákosrendező miatt
Agrárszektor  |  2026. július 15. 12:32
Megjelent a Modern Állattenyésztők Lapja: most ingyenesen elérhető