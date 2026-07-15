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Donald Trump döntése után elszabadultak az indulatok: megdöbbentő drágulást hozhat a legújabb tengeri konfliktus
Tovább emelkedett az olaj ára szerdán, miután ismét fokozódott a közel-keleti feszültség. Donald Trump amerikai elnök újabb tengeri blokádot rendelt el az iráni kikötőkkel szemben, amire válaszul az iráni Forradalmi Gárda az Egyesült Államok és szövetségesei érdekeit szolgáló összes többi exportútvonal lezárásával fenyegetőzött.
A globális benchmarknak számító Brent nyersolaj hordónkénti ára 0,8 százalékkal, 85,42 dollárra nőtt, míg az amerikai WTI jegyzése 0,9 százalékkal, 80,07 dollárra drágult. A jegyzések már kedden is egyhavi csúcsra ugrottak az újabb támadások miatt, amelyek súlyosbították a Hormuzi-szoros körüli ellátási aggodalmakat. A konfliktus kirobbanása előtt a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának mintegy ötöde haladt át ezen a stratégiai fontosságú tengerszoroson.
Az iráni Forradalmi Gárda közleménye szerint a térség energiaexportját vagy minden szereplő szabadon használhatja, vagy senki sem fogja. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy Irán a jemeni húszi lázadókat felhasználva lezárhatja a Vörös-tengerhez vezető Báb el-Mandeb-szorost is, amivel egyszerre két létfontosságú tengeri szállítási útvonalat sodorna veszélybe.
Az Egyesült Államok és Irán közötti összecsapások a múlt héten újultak ki, felborítva a több hónapos harcok után júniusban kötött törékeny fegyverszünetet. Az amerikai hadsereg szerda hajnalban újabb csapássorozatot indított, hogy gyengítse Irán kereskedelmi hajózást veszélyeztető képességeit. Donald Trump a Fox News televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a katonai akciók során az energetikai célpontokat hagyják a végére, de szükség esetén azokra is csapást mérnek.
Giovanni Staunovo, az UBS nyersanyagpiaci elemzője szerint a blokád jelentősen szűkíti a globális kínálatot, mivel az iráni nyersolaj-export az elmúlt két hétben napi 1,5–2 millió hordó között alakult. A Goldman Sachs becslése alapján a júniusi amerikai–iráni megállapodás után a perzsa-öbölbeli export a háború előtti szint 80 százaléka fölé állt vissza, a múlt héten viszont ismét 50 százalék alá, napi mintegy 11 millió hordóra esett vissza. A bank előrejelzése szerint a Brent ára a negyedik negyedévben meghaladhatja a 110 dollárt, ha az export helyreállása továbbra is akadozik.
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A befektetők ugyanakkor óvatosak a geopolitikai kockázati prémium beárazásával az egymásnak ellentmondó hírek miatt. Ole Hansen, a Saxo Bank nyersanyagpiaci stratégája úgy fogalmazott, hogy a fenyegetőzések egyelőre a háborús retorika részét képezik, és a piac már megtanulta higgadtabban kezelni az ilyen bejelentéseket, mivel azok gyakran nem valósulnak meg.
Az amerikai elnök kedden közölte, hogy a tervezett illeték helyett kétoldalú kereskedelmi és beruházási megállapodásokat kötne a Perzsa-öböl menti államokkal.
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