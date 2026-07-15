„Itt az idő: félre kell verni a harangokat!” – írta egy friss Facebook-bejegyzésében Schell Gergely környezettudatossági szaktanácsadó és pszichológus, miután bejárta a Jászság folyóit.
Végleg eltűnhet a boltokból a magyarok egyik kedvenc sajtja? Döbbenetes veszély fenyegeti a milliárdos ágazatot
Az olaszországi Emilia-Romagna régió híres parmezánágazatát egyre súlyosabban fenyegeti a szélsőséges hőség, mivel a rekordokat döntő hőhullámok visszavetik a tejtermelést, és jelentősen növelik a gazdálkodók, valamint az érlelőraktárak energiaköltségeit. A Parmigiano Reggiano sajt alapanyagául szolgáló tej mennyisége folyamatosan csökken, a minősége pedig romlik, miközben a hűtésre fordított kiadások az egekbe szöktek.
Ötven évvel ezelőtt a régió gazdái nyáron még csak éjszakára nyitották ki az istállók ablakait, hogy hűvösen tartsák az állományt. Ma, a negyven Celsius-fokot is meghaladó hőségben ezek az ablakok már éjjel-nappal nyitva állnak. Nicola Bertinelli, a Parmigiano Reggiano Konzorcium elnöke szerint a szélsőséges időjárás a tej minőségét és mennyiségét egyaránt rontja, ugyanis a tehenek többet fekszenek, kevesebbet esznek, így a tejhozam akár tíz százalékkal is visszaeshet - számolt be a Reuters.
Az eredetvédett Parmigiano Reggiano előállítása mindössze öt tartományra korlátozódik, és a teheneket kizárólag helyben termesztett fűvel és szénával szabad takarmányozni. Csapadék hiányában elmarad a fű- és szénatermés, ami közvetlenül veszélyezteti a sajtkészítéshez szükséges tejellátást. Bár a gazdák ventilátorokat és vízpermetező rendszereket szereltek fel, ezek a hűtési megoldások jelentősen megdrágították az áramfogyasztást.
A megemelkedett rezsiköltségek a raktárakat is súlyosan érintik, ahol a sajtkorongokat legalább tizenkét hónapig, de esetenként akár három évig vagy még tovább érlelik. A Credito Emiliano bankcsoporthoz tartozó MGT két, Reggio Emilia és Modena tartományban működő raktárában több mint félmillió, összesen 300 millió euró értékű korongot tárolnak. Giancarlo Ravanetti igazgató elmondta, hogy a hőhullámok csúcsán a napi energiafogyasztásuk mintegy harminc százalékkal emelkedett, emiatt korszerűsítették a hűtőrendszereket, javították a hőszigetelést, és növelték a megújuló energiaforrások használatát.
A régió szabályozott klímájú raktárait a köznyelvben csak "Parmezán Bankként" emlegetik, ahol a modern technológia és a hagyomány kéz a kézben jár. Minden egyes sajtkorong szigorú minőségellenőrzésen esik át, beleértve a röntgenvizsgálatot is, miközben a szakértők hetente kis kalapácsokkal kopogtatják végig a gurigákat, hogy a hang alapján kiszűrjék az érlelés során esetleg keletkező szerkezeti hibákat. Ravanetti úgy véli, hogy továbbra is az emberi szakértelem jelenti a folyamat legnagyobb erősségét.
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A tét rendkívül nagy, hiszen a parmezánágazat becslések szerint évente 4,5 milliárd eurós árbevételt generál, több ezer embernek biztosít megélhetést, és a helyi gazdaság motorjaként működik. A kivitel 2025-ben a globális értékesítés több mint felét tette ki, a legfontosabb külpiacnak pedig az Egyesült Államok bizonyult. Paolo Ganzerli, a GranTerre nemzetközi értékesítési igazgatója hangsúlyozta, hogy a hosszabb ideig tartó és intenzívebb szélsőséges időjárási események a tejhozam és a minőség romlása mellett elsősorban a termelési költségeket növelik, miközben a több mint nyolcszáz éves múltra visszatekintő sajtot senki sem szeretné az utolsó generáció tagjaként fogyasztani.
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