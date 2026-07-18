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Ukrán katonák katonai parádén. Ukrán zászló katonai egyenruhán. Ukrajna csapatai.
Világ

Óriási káosz az ukrán hadseregben: egymásnak esett a védelmi miniszter és a főparancsnok - a katonák már tudják, kinek az oldalán állnak

Pénzcentrum
2026. július 18. 13:30

Bohdan "Tavr" Krotevics alezredes, a Nemzeti Gárda 12. Azov dandárjának korábbi vezérkari főnöke arra szólította fel az ukrán harci dandárok tisztjeit, hogy legyenek őszinték Volodimir Zelenszkij elnökkel a hadsereg valós helyzetét illetően. A felhívást július 16-án este tette közzé Telegram-csatornáján, nem sokkal azelőtt, hogy az államfő találkozott a dandárparancsnokokkal.

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Krotevics szerint a parancsnokoknak most lehetőségük nyílik arra, hogy feltárják az igazságot a hadseregben zajló folyamatokról, vagy dönthetnek úgy is, hogy hallgatnak. Mint fogalmazott, a katonák pontosan tudják, milyen árat kell fizetniük az ilyen elhallgatásokért, és ez milyen súlyos következményekkel járhat.

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Az alezredes hozzátette, megérti, hogy nem minden tiszt képes vállalni ezt a felelősséget, hiszen sokan féltik a pozíciójukat vagy a saját egységüket. Sokan attól tartanak, hogy ha nyíltan bírálják a főparancsnok döntéseit, az embereiket egy reménytelen frontszakaszra vezénylik, vagy megfelelő támogatás nélkül hagyják őket.

Krotevics szerint ugyanakkor a parancsnokok többsége a nem hivatalos beszélgetésekben és a privát üzenetváltások során őszintén beszél a valós helyzetről. Ezért arra kérte a katonákat, hogy segítsenek elöljáróiknak megtalálni a bátorságot a nyílt megszólaláshoz, és beszéljék rá őket arra, hogy a nyilvánosság előtt is vállalják a négyszemközt megfogalmazott véleményüket.

A felhívás azután látott napvilágot, hogy Mihajlo Fedorov védelmi miniszter egy sajtótájékoztatón kijelentette, Ukrajnának le kell váltania Olekszandr Szirszkij főparancsnokot ahhoz, hogy aszimmetrikus módon győzhesse le az ellenséget. A miniszter megerősítette a hadsereg vezetőjével fennálló konfliktusát is, azt állítva, hogy Szirszkij minden kezdeményezését blokkolta, és a szakmai egyeztetések helyett inkább intrikákkal foglalkozott.

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Fedorov szerint Szirszkij ultimátumot adott, és ahelyett, hogy Oroszország aszimmetrikus legyőzésén dolgozott volna, azon gondolkodott, miként lehetne megosztani az országot. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szirszkijt katonai vezetőként nem szabad lebecsülni, hiszen 2022-ben megmentette az országot – utalva ezzel a Kijev és Harkiv védelmére, valamint Herszon felszabadítására irányuló sikeres hadműveletekre. Hozzátette ugyanakkor, hogy a háború jellege azóta alapjaiban megváltozott.
Címlapkép: Getty Images
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