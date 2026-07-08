Meglepő hír érkezett az Egyesült Államokból: Trump állítja, hogy létrejöhet a megállapodás Putyin és Zelenszkij között

Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök egyaránt nyitott lehet az ukrajnai háború lezárására. Az amerikai elnök az ankarai NATO-csúcson azt mondta, hogy telefonon egyeztetett mindkét vezetővel, ezt azonban sem Kijev, sem Moszkva nem erősítette meg.

Trump elmondása szerint előbb Putyinnal folytatott hosszú beszélgetést, majd közvetlenül ezután Zelenszkijjel is egyeztetett. „Tegnap hosszasan beszélgettünk Putyinnal. Sokáig tartott. Közvetlenül utána beszéltem Zelenszkij elnökkel is. Úgy gondolom, mindketten megállapodást akarnak kötni. Kár, hogy ilyen sokáig tartott, de azt hiszem, van remény” , fogalmazott az amerikai elnök.

A Kyiv Independent szerint sem az ukrán elnöki hivatal, sem a Kreml nem erősítette meg, hogy hétfőn valóban sor került volna ezekre a telefonbeszélgetésekre. Trump legutóbb július 4-én beszélt külön Putyinnal és Zelenszkijjel, amikor mindkét államfő az amerikai függetlenség napja alkalmából köszöntötte őt.

Az amerikai elnök úgy fogalmazott, ezúttal mindkét vezetővel eredményes megbeszélést folytatott, míg korábban hol az egyik, hol a másik fél jelentette a legnagyobb akadályt a tárgyalások során. Trump ismét reményét fejezte ki, hogy a háború rövid időn belül véget érhet.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump kedden a NATO-csúcs helyszínén személyesen is találkozik, ahol várhatóan az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről is tárgyalnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Official White House Photo by Daniel Torok