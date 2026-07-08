Egy ukrán dróntámadás miatt leállt Oroszország legnagyobb és legfontosabb üzemanyaggyártó létesítménye, a frontvonaltól mintegy 2500 kilométerre fekvő omszki olajfinomító.
Meglepő hír érkezett az Egyesült Államokból: Trump állítja, hogy létrejöhet a megállapodás Putyin és Zelenszkij között
Donald Trump amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök egyaránt nyitott lehet az ukrajnai háború lezárására. Az amerikai elnök az ankarai NATO-csúcson azt mondta, hogy telefonon egyeztetett mindkét vezetővel, ezt azonban sem Kijev, sem Moszkva nem erősítette meg.
Trump elmondása szerint előbb Putyinnal folytatott hosszú beszélgetést, majd közvetlenül ezután Zelenszkijjel is egyeztetett. „Tegnap hosszasan beszélgettünk Putyinnal. Sokáig tartott. Közvetlenül utána beszéltem Zelenszkij elnökkel is. Úgy gondolom, mindketten megállapodást akarnak kötni. Kár, hogy ilyen sokáig tartott, de azt hiszem, van remény” , fogalmazott az amerikai elnök.
A Kyiv Independent szerint sem az ukrán elnöki hivatal, sem a Kreml nem erősítette meg, hogy hétfőn valóban sor került volna ezekre a telefonbeszélgetésekre. Trump legutóbb július 4-én beszélt külön Putyinnal és Zelenszkijjel, amikor mindkét államfő az amerikai függetlenség napja alkalmából köszöntötte őt.
Az amerikai elnök úgy fogalmazott, ezúttal mindkét vezetővel eredményes megbeszélést folytatott, míg korábban hol az egyik, hol a másik fél jelentette a legnagyobb akadályt a tárgyalások során. Trump ismét reményét fejezte ki, hogy a háború rövid időn belül véget érhet.
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump kedden a NATO-csúcs helyszínén személyesen is találkozik, ahol várhatóan az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről is tárgyalnak.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Official White House Photo by Daniel Torok
Ukrajna uniós csatlakozási folyamata továbbra is szigorú, méltányos és teljes mértékben az érdemeken alapuló marad.
Ez a külföldi vezető lett Donald Trump új legjobb barátja: már hivatásos Trump-suttogóként hivatkoznak rá
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik a NATO ankarai csúcstalálkozójára.
Veszedelmes fegyverrel kezdte el támadni a nyugatot Oroszország, Kína és Irán: ez minden háborúnál pusztítóbb
Az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének harmincharmadik ülésszakát Hágában, a mélyülő nemzetközi válságok árnyékában tartják.
Az Egyesült Királyság tengerhajózási biztonsági szervezete, az UKMTO közölte, hogy a hajót az ománi Líma közelében érte találat.
Az államfő sértetlen maradt, mivel a detonációk idején már elhagyta az épületet.
Órák óta ostrom alatt Moszkva: leállt a fő repülőtér, egy kulcsfontosságú célpont is veszélybe került
Moszkvában órák óta dolgozik a légvédelem, a támadások miatt a Seremetyjevó repülőtér forgalmát is felfüggesztették.
Kitálalt a neves magyar közgazdász: olyan veszély fenyegeti a költségvetést, amiről kevesen beszélnek
Bod Péter Ákos szerint miközben beindult a régóta várt növekedés, az államháztartás helyzete kritikus, így a választási év akár 7-8 százalékos GDP-arányos hiányt is hozhat.
Volodimir Zelenszkij szerint a háború sorsát már nem a szárazföldi harcok döntik el, hanem a légtérben zajló küzdelem.
Több ezer levél érkezett a fronton harcoló orosz katonáktól a Kremlbe: elegük van a háborúból, keményen kérdőre vonták Putyint
A levelekből kirajzolódik, hogy a fronton harcolók és hozzátartozóik nem az ukrán féllel szemben fogalmaznak meg éles kritikát, hanem saját parancsnokaikkal szemben.
Meghökkentő provokáció a tengeren: veszélyesen megközelítette a gigantikus hadihajót az orosz kémrepülő
A brit védelmi minisztérium közleménye szerint brit vadászgépek fogtak el egy orosz tengeri felderítő repülőgépet.
A sors iróniája: hosszú évek óta az emberi élet meghosszabbításán dolgozott a milliárdos - most derült ki, hogy halálos beteg
Gyermekkorában rengeteg gyorsételt és cukros üdítőt fogyasztott, felnőttként pedig éveken át stresszel, túlsúllyal és krónikus depresszióval küzdött.
Végleg leállíthatják a harcokat Ukrajnában? Donald Trump új javaslattal érkezik a szövetségesek csúcstalálkozójára
Donald Trump amerikai elnök a héten Törökországban, a NATO-csúcstalálkozón találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Durva drágulás élesedik a magyarok kedvenc online piacterein: három új szabállyal szabnak gátat az olcsó rendeléseknek
Az Európai Unió néhány hónapon belül több olyan intézkedést is bevezet, amely jelentősen megváltoztathatja a Temu és a Shein európai működését.
Háborúk árnyékában készült el a világ békelistája: meglepő helyen futott be Magyarország - ezt nem gondoltuk volna
A 163 országot vizsgáló globális rangsorban Izland lett a legbékésebb ország, de Magyarország is meglepően elől végzett a listán.
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Donald Trump amerikai elnök telefonos egyeztetést tartott.
Figyelmeztetést adott ki a Légkör-megfigyelő Szolgálat: ez fojtogatja a magyarokat, a hőkupola csak rontott a helyzeten
Javult Európa levegőminősége: folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikáknak köszönhetően.
Amiről szavazni kell: Egyetértenek-e azzal, hogy megszűntessék az ex kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatást?
Az elmúlt napok rendkívül erős napkitörései miatt a hétvégén akár Magyarország felett is láthatóvá válhat a sarki fény.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.