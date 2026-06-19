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Gazdaság

Megjelent a rendelet: katonai csapatok haladhatnak át Magyarországon, sokakat meglephet, hová tartanak

Pénzcentrum
2026. június 19. 09:22

A kormány engedélyezte, hogy a fekete-tengeri aknamentesítési művelethez kapcsolódó katonai csapatmozgások Magyarország területét is érintsék. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint egyszerre legfeljebb 500 fő haladhat át az országon. A művelet célországai Románia, Bulgária és Törökország.

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A kormány engedélyt adott arra, hogy a fekete-tengeri aknamentesítési művelethez kapcsolódó katonai csapatmozgások Magyarország határain keresztül is lebonyolíthatók legyenek – derül ki a csütörtökön megjelent Magyar Közlönyből.

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A vonatkozó kormányhatározat szerint Magyarország jóváhagyja az OP REASSURANCE MCM Black Sea művelethez kapcsolódó, határátlépéssel járó csapatmozgásokat. A döntés a 2024-ben elfogadott kormányhatározat mellékletének kiegészítését jelenti.

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A dokumentum alapján az engedély a nemzetközi mandátum teljes időtartamára érvényes. Az áthaladásban egy időben legfeljebb 500 fő vehet részt. A kijelölt célországok és műveleti helyszínek Románia, Bulgária és Törökország.

Az OP REASSURANCE Kanada európai katonai jelenlétének része, míg az MCM Black Sea elnevezés a Fekete-tenger térségében végzett aknamentesítési feladatokra utal. A kanadai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a művelet célja a tengeri aknák felkutatása és hatástalanítása, különös tekintettel azokra a veszélyforrásokra, amelyek a NATO-tagállamok partvidékei felé sodródhatnak.
Címlapkép: Getty Images
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