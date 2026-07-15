Fokozódnak az orosz támadások a Fekete-tengeren: külföldi hajók is célponttá váltak

Oroszország két egymást követő napon is polgári teherhajókra mért csapást a Fekete-tengeren, a támadásokban pedig összesen hét ember vesztette életét. Az odesszai kikötői infrastruktúrát érő akciók egy olyan kiterjedt ukrán drónhadművelet után történtek, amely az orosz tengeri kereskedelmet és utánpótlást hivatott megbénítani - közölte a Portfolio.

Oleh Kiper odesszai kormányzó tájékoztatása szerint az orosz erők az elmúlt napokban ismét a térség kikötőit vették célba. Kedden egy Marshall-szigeteki lobogó alatt hajózó polgári teherhajót talált el egy orosz drón. A becsapódás megrongálta a hajó felépítményét és tüzet okozott, a támadásban pedig két ember életét vesztette.

Ezt megelőzően hétfőn egy togói lobogó alatt közlekedő, éppen műtrágyát kirakodó hajót ért találat az odesszai kikötőben. Ebben a csapásban öten vesztették életüket, köztük a legénység három külföldi tagja, tíz ember pedig megsebesült.

A háború kitörése óta rendszeresek az ukrán fekete-tengeri kikötők és a főként gabonát szállító kereskedelmi hajók elleni orosz támadások, ami ukrán tisztségviselők szerint súlyosan veszélyezteti a globális élelmiszerbiztonságot.

A kereskedelmi hajókat érő legutóbbi orosz csapások egy olyan intenzív ukrán drónhadműveletet követnek, amely Moszkva úgynevezett árnyékflottája ellen irányult. Robert "Magyar" Brovdi, a pilóta nélküli egységek parancsnoka arról számolt be, hogy ukrán drónokkal július közepéig már 116 hajót támadtak meg a kulcsfontosságú orosz tengeri útvonalakon. Az ukrán akciók célja az orosz kereskedelmi forgalom, különösen a kőolajszállítás megbénítása, valamint a Krím félsziget katonai ellátási útvonalainak elvágása.