Megtörte a csendet az egyik leggazdagabb orosz oligarcha: négy forgatókönyvet vázolt fel Oroszország jövőjéről, szinte mind katasztrofikus

Ritka interjút adott Andrej Melnicsenko, Oroszország egyik leggazdagabb üzletembere, aki négy év hallgatás után úgy döntött, nyilvánosan beszél az ország jövőjéről. A The Economistnak adott hosszú interjúban több lehetséges forgatókönyvet is felvázolt – szerinte egyik sem vonzó, és Oroszország sorsát csak egy széles körű nemzeti megegyezés mentheti meg.

Négy évnyi háború és a politikai elit szinte teljes hallgatása után megszólalt Andrej Melnicsenko, Oroszország egyik legbefolyásosabb iparmágnása. A The Economist újságírója mintegy 60 órányi beszélgetést folytatott vele az elmúlt hónapokban, amelynek középpontjában Oroszország jövője állt.

Melnicsenko szerint azért döntött a nyilvános megszólalás mellett, mert túl nagy a tét ahhoz, hogy továbbra is kizárja magát az ország jövőjéről szóló vitákból. Ugyanakkor tisztában van azzal is, hogy ez kockázatos lépés: elmondása szerint az orosz biztonsági szolgálatok minden független szereplőt potenciális fenyegetésként kezelnek.

Az üzletember úgy látja, Oroszország fordulóponthoz érkezett. Az ukrán mélységi támadások, amelyek már Moszkvát és az ország olajipari infrastruktúráját is elérik, egyre nagyobb elégedetlenséget váltanak ki a társadalomban. Szerinte egyre többen érzik úgy, hogy a háború zsákutcába vezette az országot.

Melnicsenko négy lehetséges jövőképet vázolt fel Oroszország számára. Az első szerint az ország vereséget szenved, és a Nyugat perifériájává válik. Véleménye szerint ez hosszú távon revansvágyat szülne, hasonlóan ahhoz, ami az első világháborút lezáró versailles-i békeszerződés után történt.

A második forgatókönyv szerint Oroszország Kína függőségébe kerülne. Ezt sem tartja kívánatosnak, mert szerinte az ország elveszítené valódi szuverenitását, miközben a belső problémák sem oldódnának meg.

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Még aggasztóbbnak tartja a másik két lehetőséget. Az egyik szerint Oroszország belső konfliktusba, akár polgárháborúba sodródhat. A másik pedig az, hogy a biztonsági szolgálatok teljesen megszilárdítják hatalmukat, és az ország egy Észak-Koreához hasonló, teljesen zárt állammá válik.

Az oligarcha szerint ezek közül egyik út sem jelent valódi megoldást. Úgy véli, a kiutat csak egy széles körű társadalmi és politikai konszenzus jelentheti, amelyben az üzleti elit, a biztonsági szervek, a nacionalisták, a liberálisok és más meghatározó szereplők is részt vesznek. Nem azért, mert egyetértenének egymással, hanem mert a jelenlegi alternatívák mindenki számára rosszabbak.

Melnicsenko szerint a változáshoz az is szükséges, hogy az orosz állampolgárok valódi beleszólást kapjanak az ország irányításába. Úgy fogalmazott: az embereknek alattvalókból valódi polgárokká kell válniuk, mert csak egy ilyen Oroszországnak lehet hosszú távon életképes jövője.