Kiléptetheti Donald Trump az Egyesült Államokat a NATO-ból? Megszólalt a szakértő, komoly bajban van a szövetség

Donald Trump újabb kijelentései és lépései ismét felerősítették azokat a félelmeket, hogy az Egyesült Államok elköteleződése meggyengülhet a NATO iránt. Bár a szövetségből való kilépést az amerikai elnök már nem teheti meg egyedül, szakértők szerint a bizalom megrendülése önmagában is komoly veszélyt jelenthet.

A NATO történetének egyik legsúlyosabb válságát élheti át Donald Trump politikája miatt – erről készített elemzést a Financial Times. A lap szerint az amerikai elnök az elmúlt időszakban több olyan kijelentést és döntést is hozott, amelyek kétségeket ébresztettek Washington hosszú távú elköteleződésével kapcsolatban.

Trump korábban többször is kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok akár ki is léphet a NATO-ból, ha az európai tagállamok nem költenek többet védelemre. Emellett megkezdte az Európában állomásozó amerikai katonák számának csökkentését is, ami több szövetséges országban aggodalmat váltott ki.

Az elemzés szerint a feszültséget tovább növelte Trump Grönlanddal kapcsolatos álláspontja. Az amerikai elnök ismét kijelentette, hogy a stratégiai jelentőségű sarkvidéki szigetnek az Egyesült Államok ellenőrzése alá kellene kerülnie, nem pedig Dániáéhoz tartoznia. Ez azért is érzékeny kérdés, mert Dánia a NATO egyik alapító tagja, így sokan azt is felvetették, hogyan működne a szövetség kollektív védelmi rendszere egy ilyen, szövetségesek közötti konfliktus esetén.

A Financial Times arra is emlékeztet, hogy Washington mintegy ötezer katona kivonását jelentette be Németországból, valamint elhalasztotta egy olyan amerikai zászlóalj telepítését, amely Tomahawk rakétákkal és más nagy hatótávolságú fegyverekkel lett volna felszerelve.

Trump emellett elégedetlenségének adott hangot amiatt is, hogy szerinte az európai szövetségesek nem támogatták kellőképpen az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatos katonai fellépését. Több európai ország ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a NATO alapvetően védelmi szövetség, amely csak akkor aktiválja a kollektív védelem elvét, ha valamelyik tagállamot támadás éri.

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Az amerikai elnök nyomásgyakorlása ugyanakkor nem maradt eredmény nélkül. A tavalyi NATO-csúcson a tagállamok vállalták, hogy 2035-re GDP-jük 5 százalékát fordítják védelemre. Bár ettől a legtöbb ország még messze van, Németország és Lengyelország már jelentős lépéseket tett a cél teljesítése felé.

A lap szerint ugyanakkor ma már nem valószínű, hogy Trump egyszerűen kiléptethetné az Egyesült Államokat a NATO-ból. Joe Biden elnöksége alatt ugyanis olyan törvényt fogadtak el, amely szerint ehhez a Szenátus kétharmadának jóváhagyására vagy a Kongresszus külön törvényére lenne szükség. Az intézkedést kétpárti támogatással fogadták el.

A Financial Times szerint azonban még akkor is komoly károkat szenvedhet a szövetség, ha formálisan fennmarad. A NATO ereje ugyanis nemcsak a szerződésekben, hanem a tagállamok kölcsönös bizalmában rejlik. Ha ez meggyengül, akkor az „egy mindenkiért, mindenki egyért” elv is egyre kevésbé tűnhet hitelesnek.