Ritka interjút adott Andrej Melnicsenko, Oroszország egyik leggazdagabb üzletembere.
Kiléptetheti Donald Trump az Egyesült Államokat a NATO-ból? Megszólalt a szakértő, komoly bajban van a szövetség
Donald Trump újabb kijelentései és lépései ismét felerősítették azokat a félelmeket, hogy az Egyesült Államok elköteleződése meggyengülhet a NATO iránt. Bár a szövetségből való kilépést az amerikai elnök már nem teheti meg egyedül, szakértők szerint a bizalom megrendülése önmagában is komoly veszélyt jelenthet.
A NATO történetének egyik legsúlyosabb válságát élheti át Donald Trump politikája miatt – erről készített elemzést a Financial Times. A lap szerint az amerikai elnök az elmúlt időszakban több olyan kijelentést és döntést is hozott, amelyek kétségeket ébresztettek Washington hosszú távú elköteleződésével kapcsolatban.
Trump korábban többször is kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok akár ki is léphet a NATO-ból, ha az európai tagállamok nem költenek többet védelemre. Emellett megkezdte az Európában állomásozó amerikai katonák számának csökkentését is, ami több szövetséges országban aggodalmat váltott ki.
Az elemzés szerint a feszültséget tovább növelte Trump Grönlanddal kapcsolatos álláspontja. Az amerikai elnök ismét kijelentette, hogy a stratégiai jelentőségű sarkvidéki szigetnek az Egyesült Államok ellenőrzése alá kellene kerülnie, nem pedig Dániáéhoz tartoznia. Ez azért is érzékeny kérdés, mert Dánia a NATO egyik alapító tagja, így sokan azt is felvetették, hogyan működne a szövetség kollektív védelmi rendszere egy ilyen, szövetségesek közötti konfliktus esetén.
A Financial Times arra is emlékeztet, hogy Washington mintegy ötezer katona kivonását jelentette be Németországból, valamint elhalasztotta egy olyan amerikai zászlóalj telepítését, amely Tomahawk rakétákkal és más nagy hatótávolságú fegyverekkel lett volna felszerelve.
Trump emellett elégedetlenségének adott hangot amiatt is, hogy szerinte az európai szövetségesek nem támogatták kellőképpen az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatos katonai fellépését. Több európai ország ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a NATO alapvetően védelmi szövetség, amely csak akkor aktiválja a kollektív védelem elvét, ha valamelyik tagállamot támadás éri.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az amerikai elnök nyomásgyakorlása ugyanakkor nem maradt eredmény nélkül. A tavalyi NATO-csúcson a tagállamok vállalták, hogy 2035-re GDP-jük 5 százalékát fordítják védelemre. Bár ettől a legtöbb ország még messze van, Németország és Lengyelország már jelentős lépéseket tett a cél teljesítése felé.
A lap szerint ugyanakkor ma már nem valószínű, hogy Trump egyszerűen kiléptethetné az Egyesült Államokat a NATO-ból. Joe Biden elnöksége alatt ugyanis olyan törvényt fogadtak el, amely szerint ehhez a Szenátus kétharmadának jóváhagyására vagy a Kongresszus külön törvényére lenne szükség. Az intézkedést kétpárti támogatással fogadták el.
A Financial Times szerint azonban még akkor is komoly károkat szenvedhet a szövetség, ha formálisan fennmarad. A NATO ereje ugyanis nemcsak a szerződésekben, hanem a tagállamok kölcsönös bizalmában rejlik. Ha ez meggyengül, akkor az „egy mindenkiért, mindenki egyért” elv is egyre kevésbé tűnhet hitelesnek.
Hamarosan új miniszterelnök lép hivatalba: minden szükséges lépés kész, átveheti a hatalmat elődjétől
Pénteken megválasztották Andy Burnhamet a brit Munkáspárt új vezetőjévé, hamarosan a miniszterelnöki posztot is átveszi elődjétől.
Történelmi döntést hozott a parlament: ehhez már vélhetően nem nyúlnak, hosszú évekre eldőlhetett minden
A japán parlament elfogadta azt a törvényt, amely enyhíti a császári trónöröklés szabályait - női leszármazott azonban továbbra sem ülhet majd a trónra.
Rendkívüli csapás érte Ukrajnát az éjjel: brutális pusztítást végzett az orosz hadsereg, védtelen civilek vesztették életüket
Az eddigi adatok szerint legkevesebb három ember meghalt, több mint tízen pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások következtében Odesszában és Herszonban.
Ismét kiújultak a fegyveres összecsapások az Egyesült Államok és Irán között a Közel-Keleten.
Mérges kígyó akadt egy idősödő nő biciklijének láncába a népszerű kerékpárúton: így élte túl a kígyómarást, az állat sokkal rosszabbul járt
A mozdulatlanul lapuló állatot a kerékpáros feltehetően botnak vagy árnyéknak hitte.
Ukrajnában ritka háborús tiltakozási hullám bontakozott ki Mihajlo Fedorov védelmi miniszter menesztése miatt.
Újabb támadássorozat rázta meg a Perzsa-öböl térségét, miután Teherán az elmúlt éjszaka a szomszédos öböl menti államokban működő amerikai katonai bázisokat vett célba.
Trump szerint ha Irán nem tárgyal, az USA az erőműveket és hidakat is támadhatja a konfliktus új szakaszában.
Végleg eltűnhet a boltokból a magyarok egyik kedvenc sajtja? Döbbenetes veszély fenyegeti a milliárdos ágazatot
Az olaszországi Emilia-Romagna régió híres parmezánágazatát egyre súlyosabban fenyegeti a szélsőséges hőség.
Donald Trump döntése után elszabadultak az indulatok: megdöbbentő drágulást hozhat a legújabb tengeri konfliktus
Tovább emelkedett az olaj ára szerdán, miután ismét fokozódott a közel-keleti feszültség.
Oroszország két egymást követő napon is polgári teherhajókra mért csapást a Fekete-tengeren, a támadásokban pedig összesen hét ember vesztette életét.
Az amerikai elnök kedden közölte, hogy a tervezett illeték helyett kétoldalú kereskedelmi és beruházási megállapodásokat kötne a Perzsa-öböl menti államokkal.
Súlyos gazdasági háború készülődik: hazánk is súlyos árat fizethet a keleti óriás és a nyugati szövetség csatájáért
Az Európai Bizottság szerint a Kínával folytatott párbeszéd önmagában már nem lesz elegendő a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi konfliktusok rendezésére.
A befektetők attól tartanak, hogy a harcok veszélyeztethetik a Hormuzi-szoroson keresztül zajló olajszállításokat, ami azonnal megjelent az energiahordozók árában.
Összeomlott a törékeny béke az Egyesült Államok és Irán között: súlyos gazdasági csapás fenyegeti a világot
Alig néhány héttel az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti megállapodás után ismét jelentősen nőtt a feszültség a két ország között.
Kukafejű űrlény lett Nigel Farage legfőbb kihívója: egyre többen állnak be mögé, beéghet a választáson a Brexit atyja
Nigel Farage legfőbb kihívója az időközi választáson jelenleg Count Binface, aki állítása szerint az űrből érkezett és azzal kampányol, hogy ő legalább nem Nigel Farage.
Kőkemény büntetővám jöhet az Egyesült Államokból: Magyarország is rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet
Az orosz hadiipar forrásainak elapasztását célzó tervezet a szenátusban elsöprő, kétpárti támogatást élvez, bár a képviselőházi szavazás kimenetele még kérdéses.
Donald Trump furcsa bejelentése: titkos fegyvereket rejtegethetnek az USA közvetlen szomszédságában?
Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy Washington vizsgálja, tárol-e Irán drónokat és rakétákat Kubában.