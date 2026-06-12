Katonai bázist építenek az oroszok egy NATO-tagállam határán: hogyan reagál erre az ősi ellenség?

Oroszország a szovjet korszak óta először épít teljesen új katonai bázist a finn határ közelében fekvő Petrozavodszk mellett - értesült az Ukrainska Pravda. Bár a több ezer katona befogadására alkalmas létesítmény növeli az orosz katonai jelenlétet a NATO határainál, a szakértők szerint az ukrajnai háborús lekötöttség miatt egyelőre nem jelent azonnali fenyegetést.

A finn hírszerzési elemzések és műholdképek alapján az építkezés gőzerővel zajlik a határ menti Novaja Vilga településen. A térségben korábban jellemzően csak a meglévő szovjet létesítményeket újították fel, így a mostani, teljesen az alapoktól induló beruházás léptéke példátlannak számít. Az erdőirtást és a téli földmunkákat követően a tényleges kivitelezés gyors ütemben halad, a felvételeken már jól kivehető a parancsnokság épülete, az alakulótér és mintegy tucatnyi, három-négy emeletes laktanya is.

Marko Eklund korábbi finn hírszerző tiszt becslései szerint a bázis négy- és hatezer fő közötti katonai állomány elszállásolására lesz alkalmas. A létesítmény egy gépesített lövészdandárnak vagy egy újonnan felálló hadosztály magjának adhat otthont. Az orosz védelmi minisztérium hivatalosan is megerősítette a projektet, a tervek szerint pedig több mint ötven épületet, köztük laktanyákat, a katonacsaládoknak szánt lakótömböket és sportlétesítményeket húznak fel a területen.

Bár a NATO határai mentén zajló orosz katonai fejlesztés jelentősen növeli Moszkva képességeit, a szakértők hangsúlyozzák, hogy ez nem jelent azonnali biztonsági kockázatot Finnország számára. Egy működőképes, modern haderő felállításához ugyanis nem elég az infrastruktúra megépítése, a megfelelő felszerelés mellett a katonák toborzására és kiképzésére is szükség van, ami jelentős időt és anyagi erőforrást emészt fel. Emellett az ukrajnai háború jelenleg erősen korlátozza Oroszország lehetőségeit arra, hogy más térségekbe gyorsan, nagy erőket csoportosítson át.

Az új bázis építése szervesen illeszkedik abba a folyamatba, amelynek során Oroszország az utóbbi időben módszeresen erősíti katonai jelenlétét a térségben. Ennek részeként a korábban elhagyatott, szovjet korszakbeli helyőrségek felújítását, valamint új tüzérségi és járműkarbantartó bázisok kialakítását is megkezdték a finn határ közelében.