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Világ

Eszkalálódhat az iráni konfliktus: Trump kemény üzenetet küldött Teheránnak

Pénzcentrum
2026. július 15. 17:15

Donald Trump amerikai elnök újabb súlyos fenyegetést fogalmazott meg Iránnal szemben: azt mondta, hogy amennyiben Teherán nem ül tárgyalóasztalhoz, az Egyesült Államok kiterjesztheti a támadásokat az ország kritikus infrastruktúrájára is. Az amerikai elnök szerint erőművek és hidak kerülhetnek célkeresztbe már a jövő héten, szemlézte a HVG.

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Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy ha Teherán nem hajlandó megállapodni az USA-val a Hormuzi-szoros körüli vitában, akkor az iráni infrastruktúra is veszélybe kerülhet. Trump kijelentette, hogy a következő időszakban már nemcsak katonai célpontok, hanem olyan létesítmények is célpontba kerülhetnek, mint az erőművek és hidak.

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„Jövő héten igazán rosszra fordul a helyzet számukra” – fogalmazott az amerikai elnök, aki szerint minden erőművet és hidat kiiktathatnak, ha Irán nem kezd tárgyalásokba.

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Nem ez az első alkalom, hogy Trump hasonló lépéssel fenyegette meg Teheránt. Már márciusban is említett olyan célpontokat, amelyek között civil infrastruktúra is szerepelt, akkor azonban a bejelentést nem követték újabb támadások.

A kritikus infrastruktúra elleni támadások komoly nemzetközi jogi kérdéseket vethetnek fel, mivel a polgári létesítmények célba vételét a nemzetközi humanitárius jog tiltja. Ugyanakkor a kettős felhasználású objektumokra hivatkozva az államok gyakran próbálják igazolni az ilyen akciókat.

A konfliktus korábban egy békemegállapodás előkészítésével enyhülni látszott: június 17-én a felek egy 14 pontos memorandumot írtak alá, amelynek egyes elemei azonnal életbe léptek, másokra pedig 60 napos határidőt szabtak.

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A megállapodás azonban azóta megingott. Irán ismét blokádot hirdetett a Hormuzi-szorosban, amely a világ egyik legfontosabb energia-szállítási útvonala. Trump erre válaszul újabb lépéseket helyezett kilátásba, bár korábbi ötletét, a hajók áthaladására kivetett díjat később visszavonta.

Az amerikai elnök arra a kérdésre, hogy meddig tarthatnak a támadások, röviden válaszolt: addig, amíg ő nem mondja azt, hogy elég.

Címlapi kép: Hivatalos Fehér Ház-fotó / Molly Riley
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