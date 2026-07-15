Eszkalálódhat az iráni konfliktus: Trump kemény üzenetet küldött Teheránnak

Donald Trump amerikai elnök újabb súlyos fenyegetést fogalmazott meg Iránnal szemben: azt mondta, hogy amennyiben Teherán nem ül tárgyalóasztalhoz, az Egyesült Államok kiterjesztheti a támadásokat az ország kritikus infrastruktúrájára is. Az amerikai elnök szerint erőművek és hidak kerülhetnek célkeresztbe már a jövő héten, szemlézte a HVG.

Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy ha Teherán nem hajlandó megállapodni az USA-val a Hormuzi-szoros körüli vitában, akkor az iráni infrastruktúra is veszélybe kerülhet. Trump kijelentette, hogy a következő időszakban már nemcsak katonai célpontok, hanem olyan létesítmények is célpontba kerülhetnek, mint az erőművek és hidak.

„Jövő héten igazán rosszra fordul a helyzet számukra” – fogalmazott az amerikai elnök, aki szerint minden erőművet és hidat kiiktathatnak, ha Irán nem kezd tárgyalásokba.

Nem ez az első alkalom, hogy Trump hasonló lépéssel fenyegette meg Teheránt. Már márciusban is említett olyan célpontokat, amelyek között civil infrastruktúra is szerepelt, akkor azonban a bejelentést nem követték újabb támadások.

A kritikus infrastruktúra elleni támadások komoly nemzetközi jogi kérdéseket vethetnek fel, mivel a polgári létesítmények célba vételét a nemzetközi humanitárius jog tiltja. Ugyanakkor a kettős felhasználású objektumokra hivatkozva az államok gyakran próbálják igazolni az ilyen akciókat.

A konfliktus korábban egy békemegállapodás előkészítésével enyhülni látszott: június 17-én a felek egy 14 pontos memorandumot írtak alá, amelynek egyes elemei azonnal életbe léptek, másokra pedig 60 napos határidőt szabtak.

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A megállapodás azonban azóta megingott. Irán ismét blokádot hirdetett a Hormuzi-szorosban, amely a világ egyik legfontosabb energia-szállítási útvonala. Trump erre válaszul újabb lépéseket helyezett kilátásba, bár korábbi ötletét, a hajók áthaladására kivetett díjat később visszavonta.

Az amerikai elnök arra a kérdésre, hogy meddig tarthatnak a támadások, röviden válaszolt: addig, amíg ő nem mondja azt, hogy elég.

Címlapi kép: Hivatalos Fehér Ház-fotó / Molly Riley