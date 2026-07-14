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A Hormuzi-szorost ábrázoló földrajzi térkép, amely a világ egyik legkritikusabb tengeri torlaszpontja a globális energiaszállítás szempontjából. A térkép a Perzsa-öblöt az Ománi-öböllel összekötő középeny vízi utat mutatja, amelyet ész
Világ

Meghátrált Trump? Új tervvel állt elő a Hormuzi-szoros ügyében

Pénzcentrum
2026. július 14. 21:01

Donald Trump amerikai elnök visszavonta azt a tervét, amely szerint 20 százalékos tranzitdíjat vetett volna ki a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra. Az amerikai elnök kedden közölte, hogy a tervezett illeték helyett kétoldalú kereskedelmi és beruházási megállapodásokat kötne a Perzsa-öböl menti államokkal.

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Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy a térség vezetőivel folytatott egyeztetések rendkívül eredményesek voltak, ezért döntött a korábbi elképzelés módosítása mellett. Közlése szerint az Egyesült Államok az érintett országokkal külön-külön köt majd olyan gazdasági megállapodásokat, amelyek kiváltják a hétfőn még bejelentett 20 százalékos tranzitdíjat.

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A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala. A globális kőolajexport jelentős része ezen a szűk tengeri átjárón halad keresztül, ezért a hétfőn felvetett amerikai illeték komoly aggodalmat váltott ki a piacokon. Elemzők attól tartottak, hogy a többletköltség megdrágíthatja a tengeri szállítást, ami végső soron az energiaárakban és a világkereskedelemben is megjelent volna.

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A döntés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy csökkent volna a feszültség a térségben. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Volker Türk kedden önmérsékletre szólította fel az Egyesült Államokat és Iránt, miután az elmúlt napokban ismét kiéleződött a fegyveres konfliktus a két ország között.

A főbiztos közleményében arra figyelmeztetett, hogy az amerikai, iráni ellenségeskedés újbóli felerősödése súlyos következményekkel járhat a közel-keleti civil lakosság számára. Szerinte a konfliktus aláássa a béketörekvéseket, tovább növeli a térség instabilitását, és komoly veszélyt jelent az emberi jogok érvényesülésére.

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Bár Trump visszalépése mérsékelheti a kereskedelmi bizonytalanságot, a piacok továbbra is kiemelt figyelemmel követik a Hormuzi-szoros körüli fejleményeket. A térségben zajló katonai események ugyanis továbbra is közvetlen hatással lehetnek a globális olajpiacra és a nemzetközi szállítmányozásra.
Címlapkép: Getty Images
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