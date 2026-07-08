Az utolsó másodperceket számolják az EU-ban: elúszhatnak a magyar milliárdok, ha nem lépünk időben

Magyarország az előző kabinet által tervezettnél jóval kevesebbet, mintegy 10 milliárd eurót igényel az Európai Unió SAFE védelmi hiteléből. Az új, Magyar Péter vezette Tisza-kormány jelenleg is felülvizsgálja az Orbán-kormány korábbi, túlzottan drága terveit, miközben az Európai Bizottság a fennmaradó összegek év végi újraosztási kényszere miatt a megállapodás mielőbbi tető alá hozását sürgeti - éresült a Népszava.

Az Európai Unió még tavaly döntött egy 150 milliárd eurós kedvezményes hitelkeret felállításáról, amelynek célja a tagállamok védelmi beruházásainak, ipari kapacitásainak, valamint a kettős, polgári és katonai célú infrastruktúrák fejlesztésének támogatása.

Ebből a keretből Magyarország eredetileg 16,2 milliárd euróra volt jogosult. A brüsszeli tervek szerint az uniós forrás olyan eszközök beszerzését és gyártását is segíti, mint a drónok vagy a légvédelmi rendszerek, emellett a programban részt vevő tagállamok többsége Ukrajna támogatásában is együttműködik.

A korábbi Orbán-kormány a program meghirdetésekor még ellenezte a közös eladósodást, később azonban, a magyar védelmi ipar jelentős részének a Fidesz-közeli 4iG-nak történő privatizációját követően már a rendelkezésre álló keretnél is nagyobb összeget, 17,4 milliárd eurót igényelt.

Az év első felében az összes többi tagállam tervét elfogadták, egyedül a magyar kérelem maradt függőben. Ennek oka részben a túlzó összeg volt, részben pedig az, hogy a választások előtt az uniós szervek politikai és jogállamisági aggályok miatt nem akartak ekkora forrást biztosítani az akkori vezetésnek.

EZ IS ÉRDEKELHET Sosem látott fegyverkezési hullámot hirdetett meg a NATO-főtitkára: a németeknek is zöld utat adtak a gyártásra A szövetségesek sorra jelentik be jelentős katonai beruházásaikat, amivel azt bizonyítják, hogy teljesítik az Egyesült Államok védelmi kiadások növelésére vonatkozó elvárásait.

A választásokat követően felálló Tisza-kormány megkezdte a korábbi tervek felülvizsgálatát. Magyar Péter miniszterelnök jelezte, hogy felelősségteljes, szakmai alapokon nyugvó tervezésre van szükség, így csak a legszükségesebb mértékben vesznek fel hitelt, amelyből bizonyos keretek között vasúti, egészségügyi és polgári fejlesztéseket is megvalósítanának. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium megerősítette, hogy az időigényes munka során a valós honvédségi szükségleteket, a költségvetés teherbíró képességét és a polgári hasznosítási lehetőségeket egyaránt figyelembe veszik.

Az Európai Bizottság abban bízik, hogy a magyar tervet lehetőség szerint még a nyáron elfogadják. A sietség oka, hogy a fel nem használt összegeket legkésőbb az év végéig újra kell osztani azon tagállamok között, amelyek további védelmi fejlesztéseket hajtanának végre.

Szabad forrás bőségesen maradhat, hiszen Magyarország mellett a jelentős államadóssággal küzdő Olaszország is drasztikusan, 14,9 milliádról kevesebb mint 5 milliárd euróra vágta vissza az igényeit, ráadásul a francia és a cseh keretből is maradtak fel nem használt összegek.

- emeli ki a Népszava cikke.

Amint a magyar kormány véglegesíti a hitelkérelmet, az Európai Bizottság és a tagállamok kormányait tömörítő Tanács is jóváhagyja a tervet. Ezt követően köthetik meg a hitelszerződést, amelynek keretében először előleget folyósítanak, majd a fennmaradó összeget szakaszosan utalják át Magyarországnak.