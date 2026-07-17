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Rendkívüli csapás érte Ukrajnát az éjjel: brutális pusztítást végzett az orosz hadsereg, védtelen civilek vesztették életüket
Világ

Rendkívüli csapás érte Ukrajnát az éjjel: brutális pusztítást végzett az orosz hadsereg, védtelen civilek vesztették életüket

MTI
2026. július 17. 10:33

Az eddigi adatok szerint legkevesebb három ember meghalt, több mint tízen pedig megsebesültek az éjszakai orosz légicsapások következtében Odesszában és Herszonban, civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

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Az orosz hadsereg kedd reggeli légicsapása következtében találat ért egy lakóépületet a dél-ukrajnai Herszon Korabelnij városkerületében, egy 70 éves nő életét vesztette a kórházba szállítást követően - tette közzé Olekszandr Prokugyin megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform hírügynökség.

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Éjfél körül Herszon központi részén orosz drón csapódott egy lakóházba, ott egy 59 éves férfi sebesült meg. Az orosz hadsereg Odessza elleni rakétatámadásának következtében két ember meghalt, tízen pedig megsebesültek - közölte Oleh Kiper megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform hírügynökség.

Egy autójavító műhely megsemmisült, a helyszínen tűz keletkezett és számos gépjármű kiégett. A városban lakóházak, vallási intézmények és óvodaépületek, valamint egyéb polgári infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. A becsapódások helyszínein az illetékes szolgálatok munkatársai a károk felszámolásán dolgoznak.

Az ukrán hírügynökség Artem Kobzar, Szumi megbízott polgármesterének Facebook-bejegyzésére hivatkozva arról is beszámolt, hogy péntekre virradóra az orosz hadsereg 5 irányított légibombával mért csapást az észak-ukrajnai megyeszékhely civil infrastrukturális létesítményeire. Az eddigi információk szerint a légicsapásokban senki sem sebesült meg. A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg péntekre virradóra 8 rakétát, valamint 130 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen.

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Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 5 rakétát és 115 drónt sikerült elfognia az ország északi, déli, és keleti régióiban, azonban 17 helyszínen két ballisztikus rakéta, valamint 8 drón célba talált, további 5 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel. A jelentés szerint egy radarelhárító rakéta nem talált célba. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón továbbra is az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

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Címlapkép: Getty Images
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