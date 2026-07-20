Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 20.)

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. július 16.

A Hatoslottó nyerőszámai a 29. héten emelkedő számsorrendben a következők:

10, 11, 15, 17, 26, 30

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 19 db

4-es találat: 1125 db

3-as találat: 17591 db



OTP: 44480 Ft

MOL: 4166 Ft

RICHTER: 11980 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.21: A déli, délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, másutt a napos időt követően délutánra gomolyfelhők képződnek, illetve érkeznek is felhőtömbök észak, északnyugat felől. Helyenként a déli, délnyugati harmadban alakulhat ki eső, zápor, kis eséllyel zivatar, de később északon is lehet csapadék. Az északnyugati, északi szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a felhős, szeles tájakon pár fokkal magasabb értékeket mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.

2026.07.22: Csökken a felhőzet, a gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Helyenként eső, zápor, kisebb eséllyel zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 7 és 17, délután 23 és 28 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, tartós álmosságérzet jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.07.19)

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