Változatos időjárással indul a hét, a napsütést ugyanis helyenként záporok, zivatarok és erős szél szakítják meg.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 20.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. július 20., hétfő.
Névnap
Illés
Friss hírek
- Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
- Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
- Halálos veszély les a magyar fürdőzőkre ezeken a strandokon 2026-ban: mindenki úgy hiszi, ő lesz a kivétel
- Pár éve még régiós nagyhatalom voltunk ezen a területen: ma már a túlélésért küzd az ágazat – nem túl biztató a helyzet
- Ezzel a legális trükkel spórolnak egy vagyont klímájukon, légkondijukon az élelmes magyarok 2026-ban
- Óriási tévhitben élnek a magyar dolgozók a nyári szabadságról: értékes napokat bukhatsz, ha erre nem figyelsz
Deviza árfolyam
EUR: 362.2 Ft
CHF: 392.15 Ft
GBP: 426.28 Ft
USD: 316.55 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 44480 Ft
MOL: 4166 Ft
RICHTER: 11980 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.07.21: A déli, délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, másutt a napos időt követően délutánra gomolyfelhők képződnek, illetve érkeznek is felhőtömbök észak, északnyugat felől. Helyenként a déli, délnyugati harmadban alakulhat ki eső, zápor, kis eséllyel zivatar, de később északon is lehet csapadék. Az északnyugati, északi szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a felhős, szeles tájakon pár fokkal magasabb értékeket mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
2026.07.22: Csökken a felhőzet, a gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Helyenként eső, zápor, kisebb eséllyel zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 7 és 17, délután 23 és 28 fok között alakul.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, tartós álmosságérzet jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.07.19)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Így még nem láttad a magyarok kedvenc horvát üdülővárosát: ebbe a rejtett kincsébe lehet elmenekülni a tömeg elől
Az ötlet három éve született meg a város "Respect the City" (Tiszteld a várost) kezdeményezésének részeként.
Ha a kínai partner az ígéreteknek megfelelően a következő napokban vagy hetekben elvégzi a javításokat, augusztus első felében megkezdődhet az utasok nélküli próbaüzem.
Egy ideig vége a pusztító kánikulának itthon: a nyár legjobb napjai jönnek, mindössze ennyi fok lesz a jövő héten
A hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 30 Celsius-fok alatt marad.
Elképesztő ajánlattal csábítják az embereket az alpesi paradicsomba: 10 millió forintot adnak annak, aki oda költözik
Albinen a Svájci-Alpokban, 1300 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, közvetlenül a Rhone-völgy felett.
Európában a beruházásokat egyértelműen az energiaválság, illetve a 2026 elején kirobbant iráni háború geopolitikai következményei katalizálták.
A Pénzcentrum 2026. július 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A mesterséges intelligencia ma már egyre inkább azt is eldönti, mely szállások és vendéglátóhelyek kerülnek egyáltalán a turisták látóterébe.
Itt a brutális fordulat az időjárásban: most közölte a meteorológiai szolgálat, hamarosan jégeső tarolja le Magyarországot!
Szombat éjfélig figyelmeztetés van érvényben az ország egész területén a várható jégeső, a viharos széllökések és az intenzív csapadék miatt.
A menetrendet a helyi civil szervezetekkel egyeztetve, a térség utazási igényeihez igazítva alakították ki.
A Pénzcentrum 2026. július 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Örökre megváltozik a tömegközlekedés a fővárosban: hatalmas bejelentés érkezett - ennek minden utazó örülni fog
Az új, környezetbarát buszok a tervek szerint elsősorban a nagy utasforgalmú belvárosi vonalakon és a főbb közlekedési tengelyeken lesznek elérhetők.
Brutális fordulat az időjárásban: a 38 fokos hőség után nem várt ítéletidő tarolja le Magyarországot
Pénteken egy nyugat felől érkező hidegfront töri meg az akár 38 fokos kánikulát.
Aéltán viseli az "Európa Hawaiija" nevet, hiszen vulkanikus tájai, fekete homokos strandjai, buja erdői és hegyi túraútvonalai teljesen más világot kínálnak, mint a szárazföldi Portugália...
Hihetetlen látvány Magyarországon: szinte száraz lábbal lehet átkelni a Dráván, évek óta víz alatt lévő dolgok kerültek a felszínre
Extrém alacsonyra apadt a Dráva vízszintje, a horvátországi Eszéknél és a hazai, barcsi szakaszon is rekordközeli, rendkívül alacsony értékeket mértek.
Elfogtak Szlovákiában egy 64 éves magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözök toplistáján is szerepelt
Fordulat a napok óta keresett édesapa ügyében: a légirendészet szúrta ki a szörnyű igazságot a vízen
A légirendészet megtalálta annak a 34 éves tatai kajakosnak a holttestét, aki még vasárnap tűnt el a Balatonban.
Életveszélyes Budapest legendás kilátója: azonnal lépni kell, de a kerületnek nincs pénze felújítani
Életveszélyes állapota miatt azonnali, többmilliárd forintos felújításra szorul a február óta zárva tartó, János-hegyen álló Erzsébet-kilátó.
A Pénzcentrum 2026. július 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!