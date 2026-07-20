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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 20.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 20.)

Pénzcentrum
2026. július 20. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. július 20., hétfő.

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Friss hírek

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USD: 316.55 Ft

<h2>Hatoslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. július 16.<br> A Hatoslottó nyerőszámai a 29. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>10, 11, 15, 17, 26, 30</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 6-os találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 19 db<br> 4-es találat: 1125 db<br> 3-as találat: 17591 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 44480 Ft
MOL: 4166 Ft
RICHTER: 11980 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.21: A déli, délnyugati harmadban több felhő, kevesebb napsütés valószínű, másutt a napos időt követően délutánra gomolyfelhők képződnek, illetve érkeznek is felhőtömbök észak, északnyugat felől. Helyenként a déli, délnyugati harmadban alakulhat ki eső, zápor, kis eséllyel zivatar, de később északon is lehet csapadék. Az északnyugati, északi szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a felhős, szeles tájakon pár fokkal magasabb értékeket mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.

2026.07.22: Csökken a felhőzet, a gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Helyenként eső, zápor, kisebb eséllyel zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 7 és 17, délután 23 és 28 fok között alakul.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, tartós álmosságérzet jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.07.19)

Akciók

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