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Sport

Cseng a kassza a világbajnokság után Infantinoéknak: elképesztő, mennyit keresett a tornán a FIFA

Reichenberger Dániel
2026. július 20. 06:25

A FIFA elnöke szerint minden eddigi rekordot megdönthet a világbajnokság által termelt bevétel, ami természetesen nem gazdasági csoda, mivel a vébét az amerikai kontinensen rendezték. 

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Tegnap este befejeződött a futballtörténelem leghosszabb és legtöbb résztvevőt felvonultató világbajnoksága: az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megtartott, 48 csapatos tornán végül a spanyol válogatott tudott győzni, miután egy könnyen felejthető mérkőzésen, 1-0 arányban legyőzték Argentínát. A győztes válogatott minden idők legnagyobb jutalmát kapja meg, arról azonban kevesebbet szokás beszélni, hogy a tornát rendező és lebonyolító nemzetközi szövetség, a már évek óta Gianni Infantino által vezetett FIFA is elég rendesen profitál mindebből.

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A most véget ért világbajnokság nemcsak a pályán írt történelmet a 48 csapatos mezőnnyel és a 104 mérkőzéssel, hanem a pénzügyekben is. A FIFA előrejelzése szerint az idei torna olyan bevételt hozhat a szervezetnek, amilyenre korábban még nem volt példa: a teljes, 2023 és 2026 közötti pénzügyi ciklus bevétele meghaladhatja a 13 milliárd dollárt.

FIFA Világbajnokság
Spanyolország
Argentína
2026. július 19. vasárnap 21:00
|
MetLife Stadium, East Rutherford
Hazai gólszerzők
106' Ferrán Torres
Vendég gólszerzők
67
Labdabirtoklási arány
33
165
Támadások
64
85
Veszélyes támadások
13
12
Kaput eltaláló lövések
0
5
Kaput elkerülő lövések
0
9
Szögletek
1
0
Sárga lapok
5
0
Piros lapok
1
0
Büntetők
0
3
Blokkolt lövések
0
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Folyamatosan növekszik a bevétel

A FIFA legfrissebb költségvetése alapján 2026-ban önmagában 8,911 milliárd dollár bevétellel számol a szervezet, ami szinte teljes egészében a világbajnoksághoz kapcsolódik. Ez hatalmas ugrás a korábbi ciklusokhoz képest: a 2019–2022-es időszak teljes bevétele 7,568 milliárd dollár volt, míg a 2015–2018-as ciklus 6,421 milliárd dollárt hozott.

Magyarán alig nyolc év alatt gyakorlatilag megduplázódott a futball-világbajnokság köré épített üzleti modell értéke.

A növekedés mögött több tényező áll. A korábbi 64 helyett immár 104 mérkőzést rendeztek, három házigazda ország osztozott a rendezésen, miközben az Egyesült Államok sport- és szórakoztatóipari piaca minden korábbinál magasabb jegy- és vendéglátási bevételeket tett lehetővé. Emellett a FIFA jelentősen bővítette a szponzori portfólióját is, amelyhez új globális partnerek és regionális támogatók egyaránt csatlakoztak.

Rendesen fizettek a tévés jogok is

A bevételi szerkezetben továbbra is a közvetítési jogok jelentik a legfontosabb pillért. A FIFA költségvetése szerint ebből 2026-ban 3,925 milliárd dollár folyhat be, ami egyedül az éves bevétel 44 százalékát adja. A második legnagyobb tételt a vendéglátási szolgáltatások és a jegyértékesítés jelentik 34 százalékos aránnyal, míg a marketing- és szponzori szerződések további 1,786 milliárd dollárt hozhatnak. A fennmaradó részt a licencdíjak és az egyéb kereskedelmi bevételek adják.

Érdekesség az is, hogy a FIFA pénzügyi jelentései szerint már 2025 végére a teljes 2023–2026-os bevételi cél 93 százalékát szerződésekkel lekötötték. Ez azt jelenti, hogy a szervezet a torna kezdete előtt gyakorlatilag biztosította a rekordbevétel jelentős részét televíziós, marketing- és kereskedelmi megállapodások révén.

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A vb ma már sokkal több, mint egy futballtorna

A pénzügyi adatok jól mutatják, hogy a világbajnokság üzleti modellje az elmúlt években jelentősen átalakult. Míg korábban a jegyeladás és a televíziós közvetítés dominált inkább, ma már a prémium vendéglátás, a digitális tartalmak, a licencmegállapodások, az új szponzori konstrukciók és a globális marketingkampányok egyaránt kulcsszerepet játszanak mindebben.

Az Egyesült Államokban rendezett torna pedig ebből a szempontból természetesen ideális környezetet biztosított, hiszen a sporteseményekhez kapcsolódó fogyasztás jóval magasabb szinten mozog az amerikai kontinensen, mint a világ legtöbb országában.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino a torna alatt már beszélt róla, hogy a szervezet várakozásai szerint a világbajnokság összesen 13–14 milliárd svájci frank bevételt generálhat, ami átszámítva nagyjából 16–17 milliárd amerikai dollárnak felel meg. Ez tovább erősíti azt a trendet, hogy a labdarúgó-világbajnokság a világ egyik legjövedelmezőbb sporteseményévé vált - és természetesen rekordméretű bévételt is jelent, ha csak a vébére redukálunk. Az alábbi infografikán mutatjuk a 2002 és 2026 között megrendezett vb-k bevételeit:

A tendencia arra utal, hogy a FIFA üzleti stratégiája egyre inkább a tornák méretének növelésére, az új piacok bevonására és a kereskedelmi lehetőségek bővítésére épül. Nem véletlen, hogy a szervezet már a 2030-as világbajnokság további bővítésének lehetőségét is napirendre tűzte, ami újabb mérkőzéseket, még több közvetítési jogot és további szponzori bevételeket jelenthet - az már más kérdés, hogy mennyire örülnek majd mindennek a szurkolók, akik a vébé alatt is rendszeresen hangoztatták, hogy szinte követhetetlenül sok a 104 mérkőzéses torna is.
Címlapkép: Getty Images
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