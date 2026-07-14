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brüsszel, eu, európai unió, európai parlament, european union
Világ

Súlyos gazdasági háború készülődik: hazánk is súlyos árat fizethet a keleti óriás és a nyugati szövetség csatájáért

Pénzcentrum
2026. július 14. 16:44

Az Európai Bizottság szerint a Kínával folytatott párbeszéd önmagában már nem lesz elegendő a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi konfliktusok rendezésére. Brüsszel úgy látja, hogy az elmúlt évek egyeztetései nem hoztak érdemi eredményt, ezért az Európai Unió egyre inkább kész arra, hogy kereskedelempolitikai eszközökkel is megvédje saját iparát és vállalatait - írja az Euronews

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Az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője szerint a cél továbbra sem a gazdasági kapcsolatok megszakítása Kínával, hanem azok kiegyensúlyozottabbá tétele. Brüsszel szerint azonban ehhez már nem elegendő a diplomáciai egyeztetés, ha Peking nem változtat a vitatott kereskedelmi gyakorlatokon.

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Az EU régóta kifogásolja, hogy az európai vállalatok nehezebben jutnak be a kínai piacra, miközben a kínai cégek egyre nagyobb részesedést szereznek Európában. Emellett Brüsszel szerint a kínai állami támogatások, az ipari túltermelés és az exportpolitika torzítja a versenyt, ami több európai ágazatban is komoly nyomást okoz.

A feszültséget tovább növeli, hogy Kína az utóbbi hónapokban korlátozta több stratégiai jelentőségű nyersanyag, köztük a ritkaföldfémek exportját. Ezek kulcsfontosságú alapanyagok az elektromos autók, az akkumulátorok és számos csúcstechnológiai termék gyártásában, ezért az uniós vezetők szerint Európa kiszolgáltatottságát csökkenteni kell.

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Az elmúlt hetekben több olyan intézkedést is bejelentett az Európai Unió, amely tovább növelte a feszültséget Kína és Brüsszel között.

Brüsszel ezért egyre nagyobb hangsúlyt helyez az úgynevezett "de-risking", vagyis a kockázatok csökkentésének stratégiájára. Ez nem Kína gazdasági elszigetelését jelenti, hanem azt, hogy az európai vállalatok több beszállítót vonjanak be, diverzifikálják ellátási láncaikat, és mérsékeljék függőségüket a kínai importtól.

Az Európai Bizottság azt is jelezte, hogy szükség esetén kész új kereskedelemvédelmi intézkedéseket bevezetni. Az elmúlt időszakban már több vizsgálat indult kínai termékekkel kapcsolatban, és Brüsszel nem zárja ki további vámok vagy egyéb korlátozások alkalmazását sem, ha úgy ítéli meg, hogy az európai vállalatok versenyhátrányba kerülnek.

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A két fél között ugyanakkor továbbra is zajlanak az egyeztetések. Az Európai Unió és Kína három hónapos tárgyalási folyamatot indított annak érdekében, hogy csökkentsék a kereskedelmi feszültségeket, rendezni próbálják az exportkorlátozások, a piaci hozzáférés és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos vitákat. A következő hónapokban dőlhet el, sikerül-e megállapodásra jutni, vagy az EU valóban keményebb kereskedelempolitikai lépésekre szánja el magát.

Korábban a Pénzcentrum is részletesen foglalkozott az Európai Unió és Kína közötti egyre élesedő kereskedelmi konfliktussal. Akkor arról írtunk, hogy Brüsszel egyre több ágazatban készül kereskedelemvédelmi intézkedésekre, miközben Peking célzott ellenlépésekkel reagál. Cikkünkben arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a konfliktus Magyarországot sem kerüli el, hiszen a hazai autóiparban és akkumulátorgyártásban jelentős kínai beruházások működnek, ezért az EU és Kína közötti viszony romlása közvetlen gazdasági következményekkel is járhat hazánkra nézve.
Címlapkép: Getty Images
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