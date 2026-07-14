Alig néhány héttel az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti megállapodás után ismét jelentősen nőtt a feszültség a két ország között.
Újra kilő az olaj ára, érik a horror a magyar benzinkutakon: vissza kell hozni a hatósági árat?
Újra emelkedni kezdett a kőolaj világpiaci ára, miután az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus ismét kiéleződött. A befektetők attól tartanak, hogy a harcok veszélyeztethetik a Hormuzi-szoroson keresztül zajló olajszállításokat, ami azonnal megjelent az energiahordozók árában.
A Brent típusú nyersolaj ára kedden 3,5 százalékkal, hordónként 86 dollár fölé emelkedett, ami négyhetes csúcsnak számít. A drágulást az váltotta ki, hogy az Egyesült Államok és Irán újabb támadásokat hajtott végre egymás ellen, miközben a Hormuzi-szoros térségében is egyre súlyosabbá vált a helyzet. A világ tengeri olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át, ezért minden fennakadás azonnal megmozgatja a piacokat.
A Reuters szerint az iráni rakétatámadások során két tartályhajó is megsérült, a térségben közlekedő tankerek száma pedig kéthavi mélypontra csökkent. Elemzők arra számítanak, hogy ha a konfliktus tovább eszkalálódik, a Brent ára tartósan 85 és 90 dollár között maradhat, de ennél magasabb árszint sem kizárt.
A nemzetközi olajpiaci folyamatok a magyar autósokat is gyorsan elérhetik. A Pénzcentrum kedden megírta, hogy szerdától ismét emelkednek a hazai üzemanyagárak. A nagykereskedelmi árak változása alapján a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul
Bár a mostani hazai áremelést még nem kizárólag a legfrissebb közel-keleti események okozzák, az olaj világpiaci drágulása tovább növelheti a nyomást az üzemanyagárakon. Ha a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság tartós marad, az a következő napokban és hetekben is felfelé hajthatja a magyarországi benzin- és dízelárakat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Pénzcentrum megkereste a Kapitány István vezette Energiaügyi Minisztériumot azzal kapcsolatban, hogy várható-e a hatósági árak visszavezetése, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.
Súlyos gazdasági háború készülődik: hazánk is súlyos árat fizethet a keleti óriás és a nyugati szövetség csatájáért
Az Európai Bizottság szerint a Kínával folytatott párbeszéd önmagában már nem lesz elegendő a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi konfliktusok rendezésére.
Andy Burnham hatalmas támogatást kapott a jelölőgyűlésen, a tervek szerint hétfőn már be is költözik a Downing Streetre.
Donald Trump bejelentése után újra elszabadult a pokol: azonnal megindultak a támadások a Hormuzi-szorosban
Donald Trump amerikai elnök hétfőn este bejelentette, hogy Washington újra bevezeti az Irán elleni blokádot a Hormuzi-szorosban.
A német politikai élet egyik legfontosabb kérdésévé vált, hogy meddig tartható fenn az a több évtizedes konszenzus, amely kizárja a szélsőjobboldalinak tartott AfD esélyét a...
Egyszerű módszerrel próbálnak zavart kelteni az ukránok: átírják az orosz benzinkutak állapotát a térképeken.
Egy orosz város észak-koreai utcaseprőket akart alkalmazni, de nem tudta megfizetni a kért fizetést.
Egy lap szerint az amerikai külügyminiszter döntő befolyást gyakorol Venezuela pénzügyeire és működésére.
Öt közel-keleti országot értek iráni rakéták, Teherán szerint azonban nem az érintett államokat vették célba.
Már Zelenszkij is ezt tanulmányozza: súlyos, ami kiderült az orosz határ melletti védelmi rendszerről
Bár Helsinki a felszínen békés képet mutat, a föld alatt egy hatalmas, csaknem egymillió ember befogadására alkalmas óvóhelyrendszer húzódik meg.
Kiderült, külföldi csúcstalálkozón akartak végezni Donald Trumppal: az utolsó pillanatban hiúsították meg a merényletet
Nyugati hírszerző szolgálatok információinak köszönhetően sikerült meghiúsítani egy Donald Trump amerikai elnök ellen tervezett merényletet
Hónapok vannak hátra, mielőtt beüt az újabb fájdalmas válság: ha kifut ez az EU-s támogatás, elkerülhetetlen lesz a megszorítás?
Az energiaárak újabb emelkedése stagflációs csapdába sodorhatja az euróövezetet.
Most érkezett! Ukrajna megtámadta Moszkvát: lezárták a repteret, egy létesítmény lángol - hatalmas a pánik
A fenyegetés miatt biztonsági okokból felfüggesztették a forgalmat Moszkva legfontosabb légikikötőjében.
Elképesztő sztori: a ruháit is megtalálták a parton, azt hitték, elnyelte a Duna az eltűnt férfit - így lett mégis happy end a vége
A mentőcsapat az éjszaka folyamán szonár segítségével fésülte át a feltételezett vízbe lépés helyszínét és annak környezetét.
Döbbenetes, mire képesek Erling Haaland rajongói: már több mint 500 kisbabát neveztek el róla a vébé alatt
A "tételes" adatok szerint 468 csecsemő kapta a Haaland, további 91 pedig az Erling Haaland nevet.
Rejtélyes olajfolt jelent meg a vízben a Mol-csoport finomítója mellett: civilek szerint új szivárgásról lehet szó a horvát partoknál
A vállalat tájékoztatása szerint az időnként felbukkanó foltok a korábbról már ismert talajvízszennyezésből származnak.
Ismét kiadták a vörös riasztást: megérkezett az újabb hőséghullám, a tűzijáték is elmaradhat és fokozódik az erdőtüzek veszélye Franciországban
Két hónapon belül ez a harmadik tartós hőhullám az országban.
A támadások során lakóépületek és egy ipari létesítmény is megrongálódott.
Az Egyesült Arab Emírségeket vasárnap rakéta- és dróntámadás érte a helyi védelmi minisztérium szerint.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.