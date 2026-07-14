Újra kilő az olaj ára, érik a horror a magyar benzinkutakon: vissza kell hozni a hatósági árat?

Újra emelkedni kezdett a kőolaj világpiaci ára, miután az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus ismét kiéleződött. A befektetők attól tartanak, hogy a harcok veszélyeztethetik a Hormuzi-szoroson keresztül zajló olajszállításokat, ami azonnal megjelent az energiahordozók árában.

A Brent típusú nyersolaj ára kedden 3,5 százalékkal, hordónként 86 dollár fölé emelkedett, ami négyhetes csúcsnak számít. A drágulást az váltotta ki, hogy az Egyesült Államok és Irán újabb támadásokat hajtott végre egymás ellen, miközben a Hormuzi-szoros térségében is egyre súlyosabbá vált a helyzet. A világ tengeri olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át, ezért minden fennakadás azonnal megmozgatja a piacokat.

A Reuters szerint az iráni rakétatámadások során két tartályhajó is megsérült, a térségben közlekedő tankerek száma pedig kéthavi mélypontra csökkent. Elemzők arra számítanak, hogy ha a konfliktus tovább eszkalálódik, a Brent ára tartósan 85 és 90 dollár között maradhat, de ennél magasabb árszint sem kizárt.

Jelentős mértékben emelkedett a Brent árfolyama. Grafika: Pénzcentrum

A nemzetközi olajpiaci folyamatok a magyar autósokat is gyorsan elérhetik. A Pénzcentrum kedden megírta, hogy szerdától ismét emelkednek a hazai üzemanyagárak. A nagykereskedelmi árak változása alapján a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul

Bár a mostani hazai áremelést még nem kizárólag a legfrissebb közel-keleti események okozzák, az olaj világpiaci drágulása tovább növelheti a nyomást az üzemanyagárakon. Ha a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság tartós marad, az a következő napokban és hetekben is felfelé hajthatja a magyarországi benzin- és dízelárakat.

A Pénzcentrum megkereste a Kapitány István vezette Energiaügyi Minisztériumot azzal kapcsolatban, hogy várható-e a hatósági árak visszavezetése, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.