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Világ

Döbbenetes helyzet a fronton: bármelyik pillanatban eleshet a stratégiai fontosságú ukrán város?

Pénzcentrum
2026. június 22. 15:15

Orosz csapatok szivárogtak be a stratégiai fontosságú kelet-ukrajnai Kosztyantinyivkába, amely így gyakorlatilag senki által sem ellenőrzött szürke zónává vált. A város eleste megnyitná az utat Kramatorszk és Szlovjanszk felé, Moszkva pedig láthatóan igyekszik minél gyorsabban bekeríteni a települést - írta a BBC.

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Ukrán katonák a BBC-nek arról számoltak be, hogy az orosz erők délről nyomultak előre, de már a város északi peremén is feltűntek. Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik gyorsan haladnak előre Kosztyantinyivka délnyugati részén, és bekerítették az ukrán alakulatokat. Kijev ugyanakkor cáfolja ezeket az értesüléseket. A város védelméért felelős 19. hadtest parancsnoka, Olekszandr Bakulin dandártábornok szerint a helyzetet ellenőrzés alatt tartják, és az ellenség nem ért el sikereket, bár azt elismerte, hogy nagyjából 130 orosz katona már a városban tartózkodik.

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A valós helyzet valahol a két fél állításai között lehet. Egy, a városban szolgáló ukrán tiszt szerint a helyzet korántsem olyan súlyos, mint amilyenről Moszkva beszél, de jóval komolyabb annál, mint amit a hivatalos ukrán szervek nyilvánosan elismernek. Elmondása alapján bár még aktívak az ukrán roham- és tisztogatócsoportok a városban, az oroszok folyamatosan újabb és újabb csapatokat csoportosítanak át a térségbe.

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Az orosz erők hasonló taktikát alkalmaznak, mint Pokrovszk és más kelet-ukrajnai városok ostromakor, azaz a szárnyak mentén nyomulnak előre, hogy bekerítsék a települést és elvágják a védők utánpótlási útvonalait. Az orosz védelmi minisztérium az elmúlt napokban több, a várostól nyugatra fekvő falu elfoglalásáról számolt be. Ez az offenzíva egyúttal arra is alkalmas, hogy elterelje a figyelmet az oroszországi olajfinomítók és a Krímbe vezető utánpótlási vonalak elleni ukrán támadásokról. Ezek a csapások ugyanis súlyos üzemanyaghiányt okoztak, aminek következtében a félsziget orosz hatóságai vasárnap fel is függesztették a lakossági üzemanyag-értékesítést.

Az ukrán drónpilóták rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. Miközben ők az orosz gyalogságot veszik célba, a szemben álló drónegységek kifejezetten az ukrán drónkezelő állások megsemmisítésére törekednek, hogy így biztosítsanak szabad légteret a saját rohamozó alakulataiknak. Az orosz katonáknak ehhez már nincs szükségük kifinomult technológiára, hiszen olyan közel járnak, hogy olcsó, kis hatótávolságú kínai eszközökkel is könnyedén felderítik az ukrán pozíciókat. Az utánpótlás szállítása is szinte ellehetetlenült, mivel a szárazföldi útvonalakat folyamatos tűz alatt tartják, a nagyméretű logisztikai drónokat pedig rendszeresen semlegesítik.

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A frontvonalat monitorozó ukrán DeepState projekt szerint Kosztyantinyivka eleste csupán idő kérdése. Ha a város elesik, a térségben végrehajtott logisztikai műveletek még nehezebbé válnak, és a közeli Kramatorszk megtartása is rendkívül veszélyessé válik. Egy, a helyszínen harcoló ukrán katona arról számolt be, hogy nem kapják meg a veszteségek pótlásához szükséges erősítést, a parancsnokok pedig vonakodnak jelenteni a feladott állásokat, mert attól tartanak, hogy azonnal parancsot kapnak azok visszafoglalására. "Nincs elég emberünk ahhoz sem, hogy megtartsuk azt, ami még a miénk, nemhogy ellentámadásokat szervezzünk" – fogalmazott.
Címlapkép: Getty Images
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