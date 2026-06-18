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Világ

Nem várt fordulat Oroszországban: olyasmi történt a gazdasággal, amire évek óta nem volt példa - bajban lehet Putyin

Pénzcentrum
2026. június 18. 09:40

Az orosz gazdaság az idei év első három hónapjában 0,2 százalékkal zsugorodott az előző év azonos időszakához képest, ez derül ki a statisztikai hivatal végleges adataiból - tudósított a Portfolio.

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0,2 gazdasággal zsugorodott az orosz gazdaság teljesítménye az idei első negyedévben. A visszaesést a gazdaságfejlesztési minisztérium és a jegybank is részben a szokatlanul hideg téli időjárásnak tulajdonítja, amely jelentősen visszavetette az építőipar teljesítményét. Az orosz hatóságok emellett arra is hivatkoztak, hogy az első negyedévben három munkanappal kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában.

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A második negyedévben azonban fordulat várható, mivel az előző év azonos időszakához képest hárommal több munkanap áll rendelkezésre, így a jegybank 0,9 százalékos éves alapú GDP-növekedésre számít április és június között. A teljes évre vonatkozóan a központi bank 0,5 és 1,5 százalék közötti bővülést vár, miközben a gazdaságfejlesztési minisztérium ennél óvatosabb, mindössze 0,4 százalékos növekedéssel számol.

Az orosz gazdaság teljesítménye az elmúlt években jelentősen ingadozott. Miközben 2024-ben még 4,9 százalékos GDP-bővülést mértek, tavaly ez a dinamika mindössze 1 százalékosra lassult, az idei első negyedév pedig már visszaesést eredményezett.
Címlapkép: Getty Images
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