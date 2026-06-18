Megtört a tőzsdére lépése óta tartó folyamatos emelkedés Elon Musk űripari cégénél, ugyanis a kezdeti meredek szárnyalás után csütörtökön először esett az árfolyam.
Nem várt fordulat Oroszországban: olyasmi történt a gazdasággal, amire évek óta nem volt példa - bajban lehet Putyin
Az orosz gazdaság az idei év első három hónapjában 0,2 százalékkal zsugorodott az előző év azonos időszakához képest, ez derül ki a statisztikai hivatal végleges adataiból - tudósított a Portfolio.
0,2 gazdasággal zsugorodott az orosz gazdaság teljesítménye az idei első negyedévben. A visszaesést a gazdaságfejlesztési minisztérium és a jegybank is részben a szokatlanul hideg téli időjárásnak tulajdonítja, amely jelentősen visszavetette az építőipar teljesítményét. Az orosz hatóságok emellett arra is hivatkoztak, hogy az első negyedévben három munkanappal kevesebb volt, mint az előző év azonos időszakában.
A második negyedévben azonban fordulat várható, mivel az előző év azonos időszakához képest hárommal több munkanap áll rendelkezésre, így a jegybank 0,9 százalékos éves alapú GDP-növekedésre számít április és június között. A teljes évre vonatkozóan a központi bank 0,5 és 1,5 százalék közötti bővülést vár, miközben a gazdaságfejlesztési minisztérium ennél óvatosabb, mindössze 0,4 százalékos növekedéssel számol.
Az orosz gazdaság teljesítménye az elmúlt években jelentősen ingadozott. Miközben 2024-ben még 4,9 százalékos GDP-bővülést mértek, tavaly ez a dinamika mindössze 1 százalékosra lassult, az idei első negyedév pedig már visszaesést eredményezett.
Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról,
Az iráni háború miatti kínálati sokk nemcsak a globális olajkínálatot vetette vissza drasztikusan, hanem a keresletet is.
Végre kimondták: Putyin nem áll nyerésre az ukrán háborúban - ennek még sokkoló következményei lesznek
A G7-csúcstalálkozó résztvevői megállapodtak Ukrajna légvédelmének megerősítésérő.
Belső vacsorán hangzott el a kijelentés, ami újra felkavarta a brüsszeli találgatásokat a 2029 utáni időszakról
Riadót fújt Trump: veszélyesen megcsappant az amerikai készlet, rendkívüli lépésre szánta el magát az amerikai elnök
Az amerikai elnök szerint a megcsappant készletek már a védelmi készültséget veszélyeztetik, ezért lépni kell.
Kiszivárgott annak a tizennégy pontos, előzetes amerikai–iráni keretmegállapodásnak a tervezete, amelyet a felek a várakozások szerint pénteken írnak alá
Itt a kitoloncolási fordulat az EU migrációs paktumában: megváltozott az álláspont, ezt takarja az új szabály
Az Európai Unió a következő költségvetési ciklusában akár 20 milliárd eurót is fordíthat olyan Európai Unión kívüli migrációs visszatérési központok létrehozására
Nagyrészben közpénzből fedezik az új fehér házi bálterem építését, a végösszeg viszont csillagászati lehet.
Még egy évig is eltarthat, mire véget ér az afrikai ebolajárvány, a helyiek ráadásul nem együttműködőek a megfékezésben - állítja az IFRC.
Súlyos beavatkozás az orosz-ukrán háborúba: Brüsszel Kínának ugrott, ebből így nehezen lesz fegyverszünet
Kína a vádak szerint maga képez ki orosz katonákat, akiket aztán természetesen be is vetnek az ukránok elleni háborúban.
Súlyos katasztrófa fenyegeti a világ gyermekeinek felét: még a gazdag európai országok sincsenek biztonságban
Nem kizárólag a harmadik világ országainak gyermekeit fenyegeti a globális klímaválság, de még a gazdag országokban sincsenek teljes biztonságban a kiskorúak.
Meglepő lépésre készül Donald Trump: egy alig másfél oldalas dokumentum hozhat elképesztő fordulatot Iránban
Az egyezmény többek között hatvannapos tűzszünetet, a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint az Irán nukleáris programjáról szóló tárgyalások megkezdését irányozza elő.
Egyre közelebb az ukrán EU-csatlakozás, a következő lépcsőfokhoz viszont Orbán Anita feltételeit kell teljesíteni
Az Európai Unió hétfőn megnyitotta az alapvető kérdésekkel foglalkozó első tárgyalási klasztert Ukrajnával és Moldovával.
Itt a fordulat az ukrajnai háborúban? Zelenszkij találkozóra hívta Putyint: itt a Kreml egyértelmű válasza
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az Egyesült Államokban.
Fű alatt új ország alakult Magyarország szomszédjában: nem vicc, ekkora a területe, amerikaiak alapították
Liberland után egy újabb önjelölt mikroállam, Gapla jelent meg a Szerbia és Horvátország közötti, vitatott dunai területen.
Döglődik az európai nagyhatalom: tízezrével hagyják ott a korábbi álomországot - ebbe a kelet-európai paradicsomba menekülnek
A mindennapi életminőség is rendkívül vonzó az áttelepülők számára.
A G7 részéről ugyanakkor nem erősítették meg hivatalosan, hogy valóban napirenden volt egy ilyen találkozó megszervezése.
A dokumentum szerint Washington jelentős szankciókat oldana fel és kivonná csapatait a régióból, cserébe Irán a tárgyalások idejére felfüggesztené a nukleáris tevékenységét.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.