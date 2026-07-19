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Budapest, 2026. május 11.Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.MTI/Balogh Z
Utazás

Nagy bejelentést tett Vitézy Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonalról

Pénzcentrum
2026. július 19. 18:13

Kizárólag a vonatbefolyásoló rendszer szoftverhibáinak kijavítása és a sikeres biztonsági tesztek lefolytatása után indulhat meg a személyszállítás a Budapest–Belgrád vasútvonalon. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a betarthatatlan céldátumok ígérgetése helyett ezentúl nyíltan kommunikálnak a projekt állásáról, a próbafutások pedig legkorábban augusztusban kezdődhetnek meg - tudósított a HVG.

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Vitézy Dávid vasárnapi közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, hogy a forgalom elindításánál a biztonság a legfontosabb szempont. A személyszállítás csak akkor veheti kezdetét, ha a kínai kivitelező elvégzi a szükséges javításokat, és minden feltétel maradéktalanul teljesül.

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A tárcavezető tájékoztatása szerint a beruházás kritikus eleme az a vonatbefolyásoló rendszer, amelyet Európában még nem, Kínában viszont már régóta alkalmaznak. Bár a technológia telepítése már megtörtént, a tesztelés során olyan szoftverproblémák merültek fel, amelyeket a biztonságos közlekedés érdekében elengedhetetlenül szükséges orvosolni.

Ha a kínai partner az ígéreteknek megfelelően a következő napokban vagy hetekben elvégzi a javításokat, augusztus első felében megkezdődhet az utasok nélküli próbaüzem, vagyis a sötétüzemi tesztelés. Vitézy leszögezte, hogy a folyamat során végig őszintén és átláthatóan tájékoztatják a nyilvánosságot a beruházás tényleges helyzetéről.

A projekt ütemezése korábban is bizonytalan volt. Az országgyűlési választások előtt a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium még arról adott tájékoztatást, hogy nincs hivatalos céldátum az utasforgalom megindítására, és a startra leghamarabb csak a nyári időszakban lehet számítani.
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