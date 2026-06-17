2026. június 17. szerda Laura, Alida
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ARG
Argentína 3 0 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
AUT
Ausztria 3 1 Jordánia
JOR
 Vége
J csoport
POR
Portugália Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Horvátország
CRO
 Ma 22:00
L csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
ukrán háború
Világ

Végre kimondták: Putyin nem áll nyerésre az ukrán háborúban - ennek még sokkoló következményei lesznek

Pénzcentrum
2026. június 17. 16:12

A G7-csúcstalálkozó résztvevői megállapodtak Ukrajna légvédelmének megerősítéséről, miután Donald Trump amerikai elnök rendkívül eredményes megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és békekötésre szólította fel Oroszországot. Ezzel párhuzamosan egy súlyos brit–orosz incidens borzolta a kedélyeket a La Manche-csatornán - írja az Independent.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A G7-csoport vezetői a keddi tárgyalásaikat követő közös nyilatkozatukban elismerték Ukrajna elmúlt hónapokban a frontvonalon elért sikereit. A közlemény szerint a harctéri lendület fenntartása és fokozása érdekében a tagállamok megállapodtak a légvédelmi képességek, a kiegészítő védelmi rendszerek, az elfogórakéták, valamint a nagy hatótávolságú fegyverek ukrajnai szállításának növeléséről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy minden tőle telhetőt megtesz a háború lezárásáért, és hozzátette, hogy Oroszországnak meg kellene kötnie az egyezséget. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszámolója szerint a G7-csúcstalálkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy

Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll nyerésre a háborúban.

A csúcstalálkozó hangulatát egy, a La Manche-csatornán történt incidens is beárnyékolta. Keir Starmer brit miniszterelnök határozottan elítélte, hogy egy orosz fregatt figyelmeztető lövéseket adott le egy brit lobogó alatt hajózó civil jacht irányába.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

Starmer a franciaországi G7-csúcstalálkozó helyszínéről a BBC-nek nyilatkozva rendkívül aggasztónak és felelőtlennek nevezte a történteket.

A brit védelmi minisztérium értékelése szerint az orosz hadihajó sodródott, miközben leadta a figyelmeztető lövéseket. Starmer hozzátette, hogy az incidensnek soha nem lett volna szabad megtörténnie, az eljárás teljesen felelőtlen volt, és a jachton tartózkodó pár minden bizonnyal halálra rémült.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #nagy-britannia #amerikai egyesült államok #vlagyimir putyin #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #béke #légvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:13
17:05
16:33
16:12
16:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 17.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 17.
Kiderült, hogyan trükköznek a telefongyártók a legújabb csúcsmodellekkel - fájdalmas csapdába sétál bele, aki most cseréli le régebbi készülékét
2026. június 17.
Mi folyik a magyar patikákban? Rengeteg gyógyszert visszahívtak, ezeket be ne vedd
2026. június 17.
Kimondták a fájdalmas igazságot: vendégmunkások nélkül tényleg összeomolhat a magyar gazdaság?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 17. szerda
Laura, Alida
25. hét
Június 17.
Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Belenyúl a kormány az üzemanyagárakba: itt van Kapitány István rendelete
2
2 napja
Döglődik az európai nagyhatalom: tízezrével hagyják ott a korábbi álomországot - ebbe a kelet-európai paradicsomba menekülnek
3
2 hete
Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?
4
2 hete
Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
5
1 hete
Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 17. 16:01
Kiderült, hogyan trükköznek a telefongyártók a legújabb csúcsmodellekkel - fájdalmas csapdába sétál bele, aki most cseréli le régebbi készülékét
Pénzcentrum  |  2026. június 17. 14:30
Már szórják a 200 ezeres bírságokat a Balatonnál: új tiltás lépett életbe 2026 nyarán, erre mindenki figyeljen
Agrárszektor  |  2026. június 17. 16:32
Elképesztő dolgot közöltek a rizsről: nem akármilyen hír érkezett