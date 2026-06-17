Belső vacsorán hangzott el a kijelentés, ami újra felkavarta a brüsszeli találgatásokat a 2029 utáni időszakról
Végre kimondták: Putyin nem áll nyerésre az ukrán háborúban - ennek még sokkoló következményei lesznek
A G7-csúcstalálkozó résztvevői megállapodtak Ukrajna légvédelmének megerősítéséről, miután Donald Trump amerikai elnök rendkívül eredményes megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és békekötésre szólította fel Oroszországot. Ezzel párhuzamosan egy súlyos brit–orosz incidens borzolta a kedélyeket a La Manche-csatornán - írja az Independent.
A G7-csoport vezetői a keddi tárgyalásaikat követő közös nyilatkozatukban elismerték Ukrajna elmúlt hónapokban a frontvonalon elért sikereit. A közlemény szerint a harctéri lendület fenntartása és fokozása érdekében a tagállamok megállapodtak a légvédelmi képességek, a kiegészítő védelmi rendszerek, az elfogórakéták, valamint a nagy hatótávolságú fegyverek ukrajnai szállításának növeléséről.
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy minden tőle telhetőt megtesz a háború lezárásáért, és hozzátette, hogy Oroszországnak meg kellene kötnie az egyezséget. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszámolója szerint a G7-csúcstalálkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy
Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll nyerésre a háborúban.
A csúcstalálkozó hangulatát egy, a La Manche-csatornán történt incidens is beárnyékolta. Keir Starmer brit miniszterelnök határozottan elítélte, hogy egy orosz fregatt figyelmeztető lövéseket adott le egy brit lobogó alatt hajózó civil jacht irányába.
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Starmer a franciaországi G7-csúcstalálkozó helyszínéről a BBC-nek nyilatkozva rendkívül aggasztónak és felelőtlennek nevezte a történteket.
A brit védelmi minisztérium értékelése szerint az orosz hadihajó sodródott, miközben leadta a figyelmeztető lövéseket. Starmer hozzátette, hogy az incidensnek soha nem lett volna szabad megtörténnie, az eljárás teljesen felelőtlen volt, és a jachton tartózkodó pár minden bizonnyal halálra rémült.
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A G7 részéről ugyanakkor nem erősítették meg hivatalosan, hogy valóban napirenden volt egy ilyen találkozó megszervezése.
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