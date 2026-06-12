Kongatják a vészharangot a NATO vezetői: éveken belül közvetlen katonai támadást indíthat Oroszország

A NATO-tagállamok egybehangzó értékelése szerint Oroszország az évtized végére, legkésőbb 2029-ig képessé válhat egy tagország megtámadására. A fokozódó fenyegetés miatt a német és a svéd vezetés is a haderő azonnali felkészítését, valamint a védelmi képességek sürgős megerősítését szorgalmazza.

Christian Freuding altábornagy, a német szárazföldi erők vezetője egy berlini légiipari kiállításon hangsúlyozta, hogy Németországnak készen kell állnia a harcra.

A Politicónak adott nyilatkozatában kifejtette, hogy a katonai szövetség mind a 32 tagállama egyetért abban, hogy Oroszország belátható időn belül kísérletet tehet egy NATO-tagállam megszállására. Freuding szerint éppen ezért a német haderő védelmi képességeinek megerősítése már nem tűr halasztást.

Hasonló aggodalmakat fogalmazott meg a svéd parlament védelmi bizottsága is egy friss jelentésében. Értékelésük alapján Oroszország hosszú távú, súlyos fenyegetést jelent, ami miatt elengedhetetlen a svéd hadsereg modernizációjának folytatása.

A dokumentum arra figyelmeztet, hogy amennyiben a politikai feltételek kedvezőek lesznek a Kreml számára, Moszkva már a közeljövőben katonai lépésekkel teheti próbára a NATO egységét.