A konfliktus belpolitikailag is egyre terhesebbé vált a Fehér Ház számára.
Kongatják a vészharangot a NATO vezetői: éveken belül közvetlen katonai támadást indíthat Oroszország
A NATO-tagállamok egybehangzó értékelése szerint Oroszország az évtized végére, legkésőbb 2029-ig képessé válhat egy tagország megtámadására. A fokozódó fenyegetés miatt a német és a svéd vezetés is a haderő azonnali felkészítését, valamint a védelmi képességek sürgős megerősítését szorgalmazza.
Christian Freuding altábornagy, a német szárazföldi erők vezetője egy berlini légiipari kiállításon hangsúlyozta, hogy Németországnak készen kell állnia a harcra.
A Politicónak adott nyilatkozatában kifejtette, hogy a katonai szövetség mind a 32 tagállama egyetért abban, hogy Oroszország belátható időn belül kísérletet tehet egy NATO-tagállam megszállására. Freuding szerint éppen ezért a német haderő védelmi képességeinek megerősítése már nem tűr halasztást.
Hasonló aggodalmakat fogalmazott meg a svéd parlament védelmi bizottsága is egy friss jelentésében. Értékelésük alapján Oroszország hosszú távú, súlyos fenyegetést jelent, ami miatt elengedhetetlen a svéd hadsereg modernizációjának folytatása.
A dokumentum arra figyelmeztet, hogy amennyiben a politikai feltételek kedvezőek lesznek a Kreml számára, Moszkva már a közeljövőben katonai lépésekkel teheti próbára a NATO egységét.
Miről beszél Donald Trump? Elképesztő kijelentést tett az amerikai elnök: ebbe az USA gazdasága is beleremeghet
Az iráni háború okozta energiaár-emelkedés miatt hároméves csúcsra, 4,2 százalékra gyorsult az amerikai infláció - Donald Trump azt mondta, imádja ezt.
Tovább eszkalálódik az amerikai–iráni konfliktus, miközben vitatott, hogy valóban lezárták-e a Hormuzi-szorost.
Titkos akciót hajtott végre az Egyesült Államok a stratégiai tengeri útvonalon, ezért volt rá szükség
Az Egyesült Államok segítségével az elmúlt napokban 22 olajszállító tanker haladt át a Hormuzi-szoroson, jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban.
Pozitív jelzéseket kapott Kijev arról, hogy a közeljövőben létrejöhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök találkozója.
Olyan fordulat jöhet az ukrán háborúban, amire 4 év alatt nem volt példa: ennél fájóbb sebet nem is kaphatott volna Oroszország
Kijev stratégiája elsősorban az orosz logisztika megbénítására összpontosít, ami a Krím-félsziget esetében különösen hatásosnak bizonyul.
Áprilisban jelentősen megugrott a Szuezi-csatorna hajóforgalma és az abból származó bevétel, miután a Hormuzi-szoros lezárása felértékelte a vörös-tengeri útvonalat.
Ukrajna szisztematikus csapásokkal bénítja a Krími-félsziget utánpótlási útvonalait, ami egyre komolyabb ellátási zavarokat okoz a régióban.
Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
Az elnök nemrég ismét hibátlan eredményt ért el a demencia korai jeleit szűrő montreali kognitív felmérésen. Az összkép mégis kétséges.
Az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen, miután egy amerikai Apache harci helikopter lezuhant a Hormuzi-szoros térségében.
Az ukrán elektronikai hadviselési rendszerek hiányosságai miatt az orosz irányított siklóbombák rendkívül pontosan találnak célba a zaporizzsjai frontszakaszon.
Több mint kétszáz drón zúdult Ukrajnára az éjjel, cserébe az ukránok egy fontos orosz olajfinomítót támadtak
Az orosz hadsereg 207 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra.
Az amerikai hadsereg kedd éjszaka és szerda hajnalban több hullámban iráni célpontokat támadott, miután egy iráni drón eltalált egy amerikai helikoptert hétfőn.
Soha nem látott módon eszkalálódhat az iráni háború: kegyetlen lépésre készülhet Trump, lángba borul a Közel-Kelet?
Néhány perccel Trump bejegyzése előtt Mohammad Gálibáf, az iráni parlament elnöke fenyegető hangvételű üzenetet tett közzé az X közösségi oldalon.
Rendkívüli fejlemények a magyarországi üzemben történt robbanás után: a Mol szerint ez történt velük
Minden sérült elhagyhatta a kórházat a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt baleset után, sőt ketten már újra munkába is álltak.
Kegyetlen csapást mért Ukrajna Oroszországra: óriási robbanások rázták meg az országot, lángokban állnak az olajelosztók
Ukrajna olajlétesítményekre mért csapást Oroszország területén és a megszállt Krím-félszigeten, miközben az orosz támadások civilek életét követelték a Harkivi területen.
Donald Trump az iráni konfliktus miatt kialakult feszült helyzet ellenére bizakodóan nyilatkozott a Teheránnal zajló tárgyalásokról.
Kijev és Brüsszel között egyre inkább érezhető a feszültség a csatlakozási folyamatok tárgyalása miatt.
Az ukrán elnök szerint megköszönte az amerikai küldötteknek, hogy a következő hetekben aktívan részt kívánnak venni a békefolyamat előmozdításában.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.