Hogy mennyi?! Dollárszázmilliókba kerülhet Trump nagy álma: kiakadtak az amerikaiak

Nagyrészben közpénzből fedezik az új fehér házi bálterem építését, a végösszeg viszont csillagászati lehet.

A Washington Post amerikai napilap által nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint akár 600 millió dollárba is kerülhet a Donald Trump elnök megrendelésére a Fehér Ház területén épülő bálterem, amelynek költségeit az eredeti ígéretekkel ellentétben jelentős részben közpénzből fedezik.

A lap birtokába jutott iratok alapján a Clark Construction kivitelező vállalat még márciusban 600 millió dollárra becsülte az építkezés összköltségét. Ez az összeg messze meghaladja a hivatalosan kommunikált költségvetést, hiszen Trump tavaly októberben, a munkálatok bejelentésekor még 250 millió dollárról beszélt, a Fehér Ház pedig azóta is 400 millió dolláros projektként hivatkozik a beruházásra.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy a tervezés kezdetétől számoltak az adófizetők pénzének felhasználásával, noha az elnök korábban azt ígérte, hogy az új épületszárny teljes egészében magánforrásokból, "nagylelkű hazafiaktól és kiváló vállalatoktól" származó adományokból valósul meg. A jelenlegi becslések szerint a költségek mintegy felét közpénzből fedezik majd.

A Fehér Ház a Washington Post megkeresésére továbbra is azt állította, hogy a projekt finanszírozását "Trump elnök és több nagylelkű amerikai hazafi" biztosítja. A több mint nyolcezer négyzetméteresre tervezett terem akár ezer vendég befogadására is alkalmas lesz, és elsősorban a külföldi állam- és kormányfők tiszteletére adott nagyszabású fogadások helyszínéül szolgál majd.

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Az építkezést bíróságon is megtámadták, a történelmi műemlékek védelmével foglalkozó National Trust for Historic Preservation (NTHP) nevű nonprofit szervezet ugyanis pert indított a beruházás ellen. A kormányzat azonban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva szükségesnek tartja a projektet, és a per megszüntetésére szólította fel a szervezetet, különösen azután, hogy április végén egy fegyveres férfi támadást kísérelt meg a fehér-házi tudósítók díszvacsorájának otthont adó szállodában.